17 человек, которые до чертиков устали и хотят на ручки

Усталость и недосып никому не идут на пользу. Порой они заставляют нас совершать такие поступки, что только расскажешь кому — не поверят. На автопилоте можно и сумочку перепутать с котом, и про пассажира в машине напрочь забыть.

Мы в ADME желаем, чтобы все наши читатели хорошо спали и вовремя отдыхали. И пусть в мире из-за этого станет меньше таких забавных казусов, как в этой статье, мы найдем над чем еще можно будет похихикать.

Очень люблю обувь на высоких каблуках. Хожу как-то целый день на работе, и все время одна нога подкашивается и выворачивается, прямо даже сижу и потираю ее под стулом время от времени. И вот, когда я уже собралась домой, один из сотрудников вдруг спрашивает: «А это так модно теперь, что один каблук у тебя толстый, а другой тонкий?» И только тут, в 7 вечера, понимаю, что я в разных сапожках и весь день хромаю, потому что один ниже другого на 5 сантиметров! Пора в отпуск. © Подслушано / VK

После долгого рабочего дня вдруг решил, что самое время защитить свой телефон кодом доступа. Через 10 минут забыл его, и мне пришлось сбросить все настройки, чтобы снова начать пользоваться мобильным. С утра обнаружил, что выцарапал код на кровати. © Hariato / Reddit

Несколько лет назад готовилась переехать в большой город, примерно в 2 часах езды от моего родного городка. Каждый день в 4 утра шла на автобус, чтобы успеть на новую работу, потом искала квартиру, возвращалась домой к полуночи, а то и к часу ночи. После нескольких недель такой жизни как-то вернулась домой и увидела своего котика на кухонном столе. Обрадовалась, что он не спит, начала его гладить и только через 5 минут сообразила, что приняла за него мамину сумочку. © im_***_not_funny / Reddit

Меня спросили: «Сколько у тебя детей?» Ответила: «29». Только вот спрашивали про собственных, а я, замотавшаяся учительница, назвала число учеников. © Палата № 6 / VK

Работаю поваром в кафе. Ночная смена закончилась. Ноги гудят, устал сильно. Побежал домой. На улице пасмурно, слякоть, дождик мелкий накрапывает, а навстречу люди идут и расплываются в улыбке. Я в ответ им тоже улыбаюсь, а сам думаю: «Чего это они? Вроде обстановка вокруг не располагает». Тут прохожу мимо магазина с зеркальными витринами и вижу, что я колпак забыл снять. © johnstark201 / Pikabu

Сдал машину в починку на день, а сам ездил на велосипеде. Мастерская рядом с бензоколонкой, где всегда заправляюсь. Вечером еду на велике забирать машину. Заезжаю на заправку, и тут меня заклинило: подъезжаю к колонке, беру шланг и стою с ним в одной руке и велосипедом — в другой. И тишина. Только слышен стук челюстей об асфальт других водителей. Совсем заработался. © Подслушано / VK

Ехал ночью в такси с мужиком лет 45. Вдруг он сворачивает в непонятный район, в какие-то дебри, заезжает в гаражный кооператив. Я сижу молчу, боюсь слово сказать. Мужик останавливается, снимает очки, поправляет зеркало в салоне и как заорет: «Ты кто такой?» В общем, заработался мужик, задумался и приехал ставить машину в свой гараж, бедный. © Палата № 6 / VK

Новорожденная дочь спала в люльке рядом с нашей кроватью. Я просыпалась каждые 3–4 часа, чтобы покормить ее, и была довольно вымотана. Однажды заснула и чувствую, что ребенок сползает с меня и вот-вот упадет и поранится. Вскочила в панике, подхватила детку и уже хотела положить обратно в люльку, но тут поняла, что держу в руках не ее, а нашу растерянную и напуганную кошку, которую чуть не уложила в кроватку поверх мирно спящего ребенка. © CellarDoor_86 / Reddit

Работаю дальнобойщиком. Выдалась тяжелая неделя. В выходные решил побаловать себя супом. Когда сварил, на автопилоте пошел и слил воду. Мозг решил, что это макароны. Обед из отварных овощей с мясом получился. © Василий Саламатов

Учительница. Проверяла тетради — в общей сложности 120 работ. В словарном диктанте исправила «у» на «у». Спасибо понимающим родителям, которые позвонили и спросили, что я, собственно, хотела этим сказать. © U4ilkA / Pikabu

Работала на двух работах, очень уставала, иногда по 5 минут вспоминала, как меня зовут. Как-то ехала по делам. Тормозит меня гаишник, просит предъявить документы. Чертыхаясь, достаю из сумочки все нужное, сую ему, а он смотрит как на умалишенную и спрашивает: «Дамочка, вы мне что суете?» Смотрю, а у меня в руках скидочная карта из бельевого магазина. Позорище!

Проснулся в 5 утра, принял душ, побрился, оделся, позавтракал и поехал на работу. Доехал и понял, что сегодня суббота, выходной. Я был новоиспеченным отцом, почти не спал и понятия не имел, какой сегодня день недели. © unknown author / Reddit

Когда ребенку было полгода, приехала в гости к маме. Вышли на улицу. Хорошо так: солнышко светит, птички поют, тепло. Идем гуляем, дочка захотела пить. Видели бы вы глаза моей мамы, когда я с абсолютно невозмутимым видом вместо того, чтобы напоить ребенка, засунула ей в рот детскую бутылочку с водичкой и стояла ждала, пока мамуля напьется. © MariDi7 / Pikabu

Работаю учительницей. Так заработалась, что дома, когда дочка начала огрызаться, сказала ей: «Дома с мамой так будешь разговаривать». © Подслушано / VK

Частенько работаю в ночную смену. Перед тем как лечь, с утра, кормлю котов. В последнее время все чаще стала замечать, что вечером они не такие уж и голодные и в мисках корм лежит. Думала, что, может быть, плохо едят, вот и остается. Но потом случайно заметила дополнительные открытые пустые пачки. Похоже, что в обед на автомате встаю и еще раз кормлю котиков. © lollypop / Pikabu

После долгого, насыщенного событиями дня ехала домой и решила, что нужно отправить сообщение моей собачке. Достала телефон и даже набрала половину ее клички в поле «Получатель», прежде чем сообразила, что делаю. © neffii / Reddit

Полвосьмого, завтракаю. Спала часа 4, писала лабораторные работы. Разогреваю рассольник в суповой чашке, варю кофе. Ставлю на стол. Достаю сметану. Накладываю с горкой в чашку. Размешиваю. Достаю молоко, наливаю. Сажусь завтракать. Понимаю, что что-то не так с рассольником. Вывод: рассольник с молоком — гадость, кофе со сметаной — еще хуже. © olikjh / Pikabu