10+ твитов, чтобы расслабиться и похохотать от души
Вот умеют же некоторые люди так сформулировать свою мысль, что и настроение поднимут, и напомнят, что все мы очень похожи друг на друга. Поэтому, что бы сейчас ни происходило в вашей жизни, помните, что вы не одиноки, а порция эндорфинов она вообще никогда не повредит.
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Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
AdMe/Народное творчество/10+ твитов, чтобы расслабиться и похохотать от души
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