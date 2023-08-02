17 твитов о людях, которые дали жару одной-единственной фразой
Представьте: вы бежите на работу со стаканом кофе в одной руке и вкусным пирожком в другой, и тут прохожий откусывает у вас полпирожка. Или видите взрослую женщину, катающуюся на детском самокате, в то время как дочурка бегает рядом. Именно такие происшествия случились с пользователями из следующих твитов, но перчинка даже не в ситуациях, а в метких, как стрела, и курьезных диалогах.
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Знали вы, что прототипом капризной Розы из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери была его жена Консуэло? Жизнь этой женщины могла бы быть куда проще, не встреть она гениального писателя. Вот только и повесть могла получиться совсем другой.
Фото на превью Friends / Warner Bros. Television and co-producers
AdMe/Народное творчество/17 твитов о людях, которые дали жару одной-единственной фразой
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