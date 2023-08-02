17 твитов о людях, которые дали жару одной-единственной фразой

Представьте: вы бежите на работу со стаканом кофе в одной руке и вкусным пирожком в другой, и тут прохожий откусывает у вас полпирожка. Или видите взрослую женщину, катающуюся на детском самокате, в то время как дочурка бегает рядом. Именно такие происшествия случились с пользователями из следующих твитов, но перчинка даже не в ситуациях, а в метких, как стрела, и курьезных диалогах.