AdMe
AdMe

17 твитов, которые поднимают настроение с первых же слов

Народное творчество
13434

У некоторых людей легко получается превратить любую проблему в остроумную шутку. А возможно, им просто везет, и любой случай из их жизни похож на комичную историю. Но как бы то ни было, эта подборка твитов создана специально для того, чтобы развеселить вас. А если и у вас есть подобные примеры жизненных ситуаций, присылайте их нам, а мы уж постараемся, чтобы ваш рассказ появился в новой статье.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Комичные твиты — быстрый способ прийти в бодрое расположение духа. Вот вам еще порция юмора от саркастичных пользователей интернета:

4
13434
AdMe/Народное творчество/17 твитов, которые поднимают настроение с первых же слов
Поделиться этой статьёй