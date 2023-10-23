17 твитов, которые поднимают настроение с первых же слов
У некоторых людей легко получается превратить любую проблему в остроумную шутку. А возможно, им просто везет, и любой случай из их жизни похож на комичную историю. Но как бы то ни было, эта подборка твитов создана специально для того, чтобы развеселить вас. А если и у вас есть подобные примеры жизненных ситуаций, присылайте их нам, а мы уж постараемся, чтобы ваш рассказ появился в новой статье.
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Комичные твиты — быстрый способ прийти в бодрое расположение духа. Вот вам еще порция юмора от саркастичных пользователей интернета:
AdMe/Народное творчество/17 твитов, которые поднимают настроение с первых же слов
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