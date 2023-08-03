17 твитов от тех, кто просто не способен держать в узде свою иронию
Некоторые люди, столкнувшись с неоднозначной ситуацией, не могут о ней молчать. Например, когда приятель рассказывает о своих врачебных процедурах, но отказывается называть свою фамилию. Или когда парень наконец-то находит ту самую сумку, но пока раздумывает о ее цвете — ее уже успевают купить. Пользователи сети, делясь такими историями, просто хотят удостовериться, что не они одни похихикивают над такими моментами.
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Ирония отлично помогает нам эмоционально разгрузиться, когда с нами случается что-то странное, обидное или забавное. Чем и пользуются многие женщины, ведь им бывает ой как не просто.
Фото на превью Joker / Warner Bros. and co-producers
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