17 твитов от пользователей сети, которым бы все шуточки шутить
Многим хотелось бы обладать суперспособностью рассмешить собеседника одной меткой фразой. У пользователей сети из нашей статьи она точно есть: почитайте только про нытинги, женскую версию рыбалки и не слишком быстрые углеводы. Определенно, у этих людей в голове есть встроенный генератор шуточек, не иначе.
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