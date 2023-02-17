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17 твитов от пользователей сети, которым бы все шуточки шутить

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Многим хотелось бы обладать суперспособностью рассмешить собеседника одной меткой фразой. У пользователей сети из нашей статьи она точно есть: почитайте только про нытинги, женскую версию рыбалки и не слишком быстрые углеводы. Определенно, у этих людей в голове есть встроенный генератор шуточек, не иначе.

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AdMe/Народное творчество/17 твитов от пользователей сети, которым бы все шуточки шутить
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