17 учителей, чьи выходки не забыть и спустя десятилетия
После окончания школы прошли десятилетия, а до сих пор радуешься, что к 8 утра не нужно на первый урок. Еще бы, ведь порой наши учителя отмачивали такое, что стендап-комикам поучиться можно. И даже сейчас помнишь эти истории.
- Учительница в школе тащилась от «Гарри Поттера». Я, когда узнал это, решил подлизаться к ней, вроде бы «незаметно». Хотел свои тройки превратить магическим образом в четверки. На день учителя подарил ей офигенную коллекцию всех книг в подарочном издании. Ей понравилось, она поблагодарила меня, а я уже ожидал увидеть четверки по ее предметам. Только вот на следующую неделю она вызвала меня к себе и спросила: «Ты знал, что я люблю „Гарри Поттера“, и хотел подлизаться?» Я ответил «нет». Короче, заставила меня писать 3 листа А4 с фразой «я больше не буду лгать». А потом мои тройки магическим образом превратились в двойки... © Палата № 6 / VK
- Класс писал сочинение «Как я провел лето». Дочка описала, как они с дедушкой ходили на речку рыбачить. Так училка поставила ее к доске и целый урок песочила, что они мучили животных! Дочка пришла домой в слезах. Ну я устроила грандиозный скандал, а училка невинно заявила, что всего лишь хотела показать детям, как плохо обижать животных. © Подслушано / Ideer
- Учительница литературы однажды посадила со мной отъявленного двоечника. В день контрольной работы он, как всегда, пришел без подготовки. Глядел украдкой в мой листок и списывал. Наступил день оглашения результатов. У меня 5, у этого парня 3. Учительница смотрит на него с разочарованием и говорит: «Ты же сидишь с отличницей. Что, не мог для приличия списать на четверку?»
- Учительница географии как-то забила на урок и просто болтала с нами. Рассказывала нам обо всем подряд. То о том, как училась шить, но через полчаса ей надоел этот муторный процесс и она от злости порвала ткань и швырнула выкройки за шкаф. То как поставила на место продавца на рынке, пытавшегося ее надуть. А на следующем уроке всучила нам тест по новой теме со словами: «Мы же в прошлый все обсудили, я новый материал рассказала. Вы не можете не знать его».
- В день, когда мы сдавали экзамен, погода была ужасной. Гром, молния и тонны дождя. Раздался сильный раскат грома. Наш учитель подошел к окну и крикнул: «Не могли бы вы потише, мы здесь пытаемся пройти тест?!» Как ни странно, очередного раската мы не услышали. © SuperMrCecil / Reddit
- 8-й класс. На уроке спросили, в чем разница между парнокопытными и непарнокопытными. Ответила все по науке. А учительница, мол, неправильно! Парнокопытные — это животные с четным количеством ног! Я спросила: «А что, есть животные с нечетным количеством ног?» Учительница вдруг запнулась и не нашлась что ответить. © 435heavy / Pikabu
- Второй класс, английский язык. Домашка — читать и переводить диалог. Текущие правила чтения усвоены, слова выучены, нужные глаголы от зубов отскакивают. Читает быстро, уверенно и осознанно. На уроке учительница вызывает мою дочку, она все читает, переводит. Далее диалог:
— Садись, 4.
— Я же все правильно прочитала и перевела!
— Но это же я тебя спросила, а не ты руку подняла. © FluffyMagpie / Pikabu
- В день выпускного экзамена по алгебре в нашем классе все cходили с ума, обсуждая сложные темы. Эта паранойя продолжалась и во время экзамена: все громко шептались о двухчасовом тесте, который мы решали. Наш учитель подумал, что было бы забавно извлечь из этого выгоду, и через 10 минут после начала сказал: «Осталось пять минут!» Сейчас мне кажется, что это было довольно весело. Но учителю пришлось иметь дело с хаотичными последствиями 12-ти паникующих учеников — участь, которую я бы и худшему учителю не пожелал. © Matthew Hsu / Quora
- Один мой учитель открыл для себя мир паркура и утверждал, что он действительно хорош в этом. Он заставил всех встать и передвинуть примерно пять столов в ряд. Разбежался, направляясь к партам, подпрыгнул, задел ногой край первого стола и повалился, сдвинув две или три парты. © thejester190 / Reddit
- В 9-м классе я очень хорошо подготовился к контрольной по химии. Написал все верно. В тетрадке стоит перечеркнутая 5, а рядом 2. Это что такое? Я бросился к учительнице, требую объяснений. А она ехидно в ответ: «Ты всегда у меня тройки получал, а тут написал на 5. Так не бывает. Списал, значит». Такая меня обида взяла, что и по сей день помню. © GoshaBaltika / Pikabu
- Наш класс однажды нашкодил на уроке физкультуры. Как обычно, бесились, дурачились, шутили и смеялись — ничего особенного. Следующий урок — с классной руководительницей. Приходит физрук и начинает на нас жаловаться. Когда он закончил тираду, наша классная неодобрительно покачала головой и сказала: «Ведут себя как мартышки!» Физрук ей в ответ: «Нет, как самые настоящие хулиганы!» Классная говорит: «И все-таки как мартышки». Физрук: «Да нет же, скорее, как хулиганы». Они еще минуту спорили, кто же наш класс — мартышки или хулиганы. В итоге так никого и не наказали.
- У меня был потрясающий учитель, который одевался в костюм гамбургера, чтобы научить класс правильно структурировать абзацы. Вспоминаю его уроки каждый раз, как пишу вступительные и завершающие предложения. © felonymeow / Reddit
- В 10 классе нас передали новой учительнице литературы. Дама весьма возвышенная. С классическим имиджем учительницы литературы, одухотворенным взглядом и тихим голосом. Увидев ее, так и хотелось начать диалог с фразы: «Позвольте спросить...» И вот 1 сентября, ученики — балбесы, у которых кипит кровь и мозги набекрень. А нам задают сочинение: «Какой вы видите свою школу через 20 лет?» На следующем занятии учительница зачитывает наиболее удачные и неудачные варианты, делает разбор, предлагает обсудить, поучаствовать (для нас это ново). Хочу, говорит, обратить внимание на одно сочинение: «Лазеры прощупывают периметр школы, распознавая учеников. На крыше дежурят охранники с бластерами. Заглушив реактивный ранец, первоклашки бегут на урок...» Мы сидим. И смеяться хочется, и понимаем, что автор попал. Двойку по литературе можно и исправить, а вот так подставиться перед новой учительницей не лучшая идея. И вдруг она говорит: «Вот это я понимаю — вдумчивый, грамотный подход к сочинению. Никаких шаблонов и клише. Ребята, учитесь думать самостоятельно. Пять с плюсом». © g.Belladonna / Pikabu
- У меня был один странный учитель. На первом уроке прокричал: «Правило № 1. Все мобильные телефоны должны быть выключены. У кого услышу — выбрасываю за дверь!» И тут звонит его собственный мобильник. Высвечивается: «Жена». Так учитель взглянул, а потом просто открыл дверь и выкинул его со словами: «Все равно не хотел с ней говорить». © KeraTamara / Pikabu
- У меня в начальной школе была молодая учительница. А наш класс был очень суматошный. Полтора года она терпела стояние на ушах, пока не пошла на хитрый трюк. Однажды привела на урок большого дядю в костюме и с огромными часами на цепочке и сказала, что, если мы будем продолжать баловаться, дядя нас введет в транс и мы никогда не сможем смотреть мультики. Ребята после этого стали, как шелковые. И только в классе 6-м мы узнали, что это был ее знакомый и никакого гипноза нам не светило. © Палата № 6 / VK
- Наш трудовик был суровым: любил делать замечания всем подряд. Вот однажды стояли родители первоклашек на крыльце, разговаривали с классной руководительницей. На дворе глубокая осень, а она без шапки и пальто выбежала. Неподалеку стоял трудовик. Увидев эту учительницу, он нахмурился, подошел к ней и отчеканил: «Юлия Владимировна, зайдите в школу и оденьтесь!» Она с возмущением обернулась к нему и сказала: «Вообще-то мое отчество — Васильевна». А трудовик ответил: «Не важно! На улице мороз, хотите заболеть?»
- У сына проблемы с химией, надо двойки закрывать. Пришла к его учительнице, объяснила ситуацию. Она выслушала и вдруг спросила: «Вы фотографию сына принесли? Не понимаю, о каком ученике идет речь». Спрашиваю: «А по фамилии вы не узнали?» Тогда химичка резко сказала: «Мамочка, у меня учеников больше сотни. Вы думаете, я обязана все фамилии запомнить и еще их в голове с лицами проассоциировать? Я и имена-то с трудом помню».
На самом деле школьные учителя дают нам много ценных знаний и навыков, которые нужны потом всю жизнь. За их труд хочется выразить благодарность не только на словах, но и в виде подарка. А вот какие презенты не стоит дарить учителям.
AdMe/Народное творчество/17 учителей, чьи выходки не забыть и спустя десятилетия
Поделиться этой статьёй