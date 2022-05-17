17 вещей, назначение которых сложно угадать, даже присмотревшись поближе

Человеческое воображение обладает огромной силой и способно создавать уникальные предметы, кажущиеся на первый взгляд чем-то за гранью фантастики. У такого мощного инструмента есть конкурент — природа, которая показывает свою изобретательность во всей красе на примере тех же растений, которые ничем не примечательны для одних людей, но являются большой загадкой для других. К счастью, в эпоху интернета не нужно быть детективом, чтобы найти объяснение тем или иным находкам.

Мы в ADME сделали подборку интересных вещиц, обладатели которых задались вопросом: «А зачем это нужно?» Проверьте, удастся ли вам угадать, с какой целью они были созданы, не подглядывая в ответы.

1. «Вот что нашел во время уборки в бабушкином доме перед его продажей. Что это?»

Ответ: Это распылитель муки. Его используют, чтобы посыпать мукой рабочую поверхность. Также он пригодится для нанесения сахарной пудры или других сыпучих ингредиентов на выпечку.

2. Прибор из белого фарфора, обрамленный золотом, с ручками и выемкой посередине

Ответ: Это подставка для столового серебра.

3. Что это за емкость и для чего она предназначена?

Ответ: Это кухонная утварь со специальным отверстием, из которого жидкость сливается таким образом, чтобы в него не забивалась пища.

4. «Похоже на какой-то инструмент для творчества. Или это и есть чье-то творчество — даже не знаю»

Ответ: Похоже на трафарет для индийского батика или росписи по ткани. В него заливают воск, пропитывают им шелковую ткань, делая определенные участки устойчивыми к красителю, и окрашивают не пропитанные воском части материала.

5. «Нашли связку резиновых листов, выброшенных на берег Карибского моря»

Ответ: Это резиновые листы с фабрики по переработке каучука. Их отправляют в кубах крупными партиями.

6. «Получил вот такую вещицу в подарок»

Ответ: Это закладка для книг. Длинную плоскую (волнистую) часть кладут между страницами, зацепляют сверху, а подвеска свисает с корешка.

7. «В поисках разгадки уже 20 лет, и Reddit — моя последняя надежда!»

Ответ: Похоже на окаменелость рыбы.



8. Что это и для чего служит?

Ответ: Это меха для розжига.

9. Этот предмет выглядит как крохотная бетонная скамейка или сиденье, развернутое спинкой к дороге у обочины. Слишком маленький для ребенка

Ответ: Это могут быть старинные подножки кареты. С ними было легче подниматься в экипаж и выходить из него.

10. «Это мне дал сосед, которые не говорит по-английски. А я не говорю по-китайски»

Ответ: Это цицания широколистная. Нарежьте ее ломтиками, обжарьте в течение минуты, а затем потушите с соевым соусом для придания вкуса. У этого растения уникальная и приятная на ощупь текстура, плотнее, чем у цукини.

11. «Нажал кнопку духовки, и выскочила эта емкость»

Ответ: В нее наливают воду, которая испаряется в духовке.

12. «Занимаюсь вывозом мусора, и в один из рабочих дней нашел этот предмет размером с ладонь»

Ответ: Это вечный календарь с лазерной гравировкой.

13. Что это такое? Часть над рукояткой вращается

Ответ: «Это старая катушка для запуска воздушных змеев. У меня была такая».

14. Металлическая пружина длиной 20 см с пластмассовыми наконечниками без каких-либо опознавательных надписей

Ответ: Это прибор для удаления маленьких волосков на лице.

15. Что это за пузырь, который не перестает расти, даже если снять его лопатой?

Ответ: Cтроители закопали баллон с пеной во дворе и забыли о нем. От соприкосновения с водой он заржавел и протек, и вылезла пена.

16. «Вот такую причудливую дверцу я увидел в волноотбойной стене в Биаррице (Франция)»

Ответ: «Я предполагаю, что это ворота для отвода ливневых сточных вод, которые стекают в океан».

17. Бетонные прочные балки высотой более 4 м с металлическими перекладинами внутри

Ответ: Скорее всего, там живут летучие мыши.