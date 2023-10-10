17 загадочных историй, в которые сложно поверить, но это чистая правда
Порой в жизни происходят такие истории, что по коже пробегают табуны мурашек. Некоторым ситуациям мы находим логическое объяснение, а над другими ломаем голову, так и не разыскав разгадку.
- 25 лет жила в старой усадьбе в центре города. Соседи там как на подбор: все злые и постоянно ругались друг с другом, ни дня без криков. Ощущение дома из «Мастера и Маргариты». Когда там жила, болела каждые 2 недели и думала, что плохой иммунитет. Появилась депрессия. Сейчас переехала. Болею раз в год. Соседи спокойные, депрессия пропала. © Подслушано / VK
- У нас кошка раньше мужа с работы встречала. Мы жили в многоквартирном доме на шестом этаже, и когда супруг заезжал во двор, кошка по звуку узнавала нашу машину и бежала встречать его к дверям. А когда она была одна и мы приезжали на авто вместе, то сначала прыгала на окно и смотрела на нас из окна, а уже потом, когда заходили в подъезд, бежала нас встречать. © Лампа / ADME
- Муж хозяйки сбежал год назад с молодой леди, а я снимал у нее комнату. Поливал цветы и кормил попугая, пока хозяйка лежала в больнице. Когда выписалась, предложила чудную сделку: она дарит мне эту двушку и уезжает в другую страну. Но я обязан сам содержать ее птичку, а это огромный жако! Видеоотчет — раз в неделю. Мне 23 года, хозяйке 50 лет. Документы готовы. Черт возьми, ведь это не сон! © Подслушано / VK
- Начал встречаться с девушкой и, кажется, выиграл джекпот. У нас сами по себе отношения хорошие, вместе тоже неплохо уживаемся. Но вот я понятия не имел, что вместе с ней будет идти приятный бонус. Как-то она приняла участие в розыгрыше тату у мастера, к которому очень давно хотела попасть, но ценник у него дорогой. И выиграла. Мы офигели от такой удачи, поэтому я подтолкнул ее к тому, чтобы она попробовала еще поучаствовать в розыгрыше билетов на 3-дневный фестиваль за границей. Тут уже стало страшно, потому что любимая снова выиграла, и через 2 недели мы летим туда. Все, в следующий раз надо будет найти какой-то розыгрыш покрупнее. Может, квартиру или машину получим. © Палата № 6 / VK
- В июле 2017 года у моего дедушки диагностировали рак. После множества анализов выяснилось, что жить ему осталось меньше года. Он сказал, что даст мне немного денег на новую машину, чтобы бабушке было легче передвигаться, ведь мое старое авто уже ни на что не годилось. Дедушка дал мне чек с кругленькой суммой, и я решил положить деньги в банк, но у меня их не приняли. Оказалось, что дедушка выписал чек на 1 ноября, и банк просто не мог обналичить его, ведь он был выписан на дату, которая еще не наступила. Удивительно то, что дедушка умер именно 1 ноября — в день, который указал на чеке. © Jlaw118 / Reddit
- От бабушки в наследство достался огромный дом в горах. Решила сделать ремонт. Когда разбирала старые вещи, нашла шкатулку со старинными украшениями, надела их. С этого дня ночью спать не могла, постоянно мучили кошмары. Во сне ходить начала. А однажды муж поймал меня за руку у обрыва... Решили продать эти драгоценности и открыть свой бизнес. © Подслушано / VK
- Переехала за полстраны с одним чемоданом. Купила квартиру, где умер старичок, настолько одинокий, что продавал недвижимость его коллега. В квартире осталось все вплоть до постельного белья, посуды, книг, чая в шкафу. А мне на руку, ведь все деньги ушли на покупку. Еще жить на что-то надо. Пока на работу устроишься, не до ложек с подушками. Год всем этим пользовалась. И представляете, ничего: никто не стучал дверцами, не ходил, не было теней, сплю как конь и живу здесь прекрасно. © Подслушано / VK
- Когда только переехали в квартиру на первом этаже, был такой случай. Слышу сквозь сон: кто-то мяукает. Говорю своему коту: «Чего ты размяукался?» Потом вспоминаю, что кота здесь нет, он у мамы. Окно открыто вертикально, в режиме проветривания, влезть в него невозможно. Включаю свет, и тут такой грохот! Уличный кот, который все-таки как-то просочился через окно, испугался меня. Стал биться обратно в стекло. Не мог выбраться, залез вверх по занавеске на карниз. Все падает, я ору, кот орет. У соседей, наверное, была веселая ночь. © Екатерина Александровна / ADME
- Работала секретарем, когда училась на заочном. За пять минут до окончания рабочего дня приходит руководитель и говорит: «Задержись немного, пожалуйста, сейчас ко мне придет человек. Впустишь его и можешь быть свободна». Еще сказал, что его собака, которую он потерял две недели назад, нашлась. Сижу, значит, жду. Прошел час, еще полчаса. Звоню ему по внутренней связи узнать, как долго еще нужно ждать. Но на звонок он не ответил. Постучала в кабинет — тишина. Осторожно зашла, а там никого. А из приемной я не выходила вообще и никак не могла пропустить его уход. Позвонила на его телефон, он сказал, что сегодня его вообще не было. Потому что нашлась его собака, вся ободранная и чумазая. Сказал он это теми же словами и с той же интонацией. Я испугалась не на шутку. © Подслушано / VK
- Сплю ночью дома одна и тут на кухне что-то разбивается. У меня паника. Не дышу. Слышу шаги, кто-то ходит по кухне. Наверное, воровать залезли. Укрылась простыней — может, не заметят и уйдут. Тряслась от страха. С жизнью попрощалась. На нервах заснула. А утром обнаружила соседского кота, мирно спящего на кухне. © Юлия / ADME
- Когда я была еще молодая и все принимала очень близко к сердцу, мы с мужем сняли квартиру поближе к работе. Через пару дней после переезда в квартире стало слышно пиканье. Времена были тревожные, люди на нервах. Я тоже не флегматик, что только не лезло в голову. Короче, оказалось, это пикала разрядившаяся трубка телефона, просилась на базу. © Татьяна Владимировна / ADME
- На днях копошились с мамой в саду. Мой телефон дома валялся. Пришли домой, звонит начальница, говорит, что у нее два пропущенных от меня. Я говорю, мол, в саду была, ничего не знаю. Она мне прислала скрин с пропущенными. Дома был только кот, но он, зараза, не сознается! © ФьюАлка / ADME
- Приснилось, что подруга приходит ко мне домой и рассказывает, что беременна, но это еще не точно. Я удивляюсь и спрашиваю: «Что значит „не точно“?». Она смеется и говорит, что еще не делала тест, но уверена в своем положении. Потом рассказала об этом сне подруге. Вначале та отшучивалась, а потом призналась, что они недавно с парнем решили завести детей и она бегает по врачам. До сих пор в шоке.
- Я живу у подножья горы в лесу. Дорога, по которой мне приходится ехать, чтобы добраться до города, извилистая, а еще тут полно диких животных. Нужно быть очень внимательным, особенно ночью. Есть определенные участки, где чаще всего можно встретить оленей или лосей, поэтому я там всегда еду медленнее. В прошлом году возвращался как-то домой ночью. Подъезжал как раз к такому участку и заранее начал сбавлять скорость. И вдруг увидел что-то странное справа от бампера. Существо на двух ногах повернуло голову в мою сторону, наши взгляды встретились. Я свернул, а затем посмотрел в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что не задел его, но там никого не было. Успокаиваю себя тем, что это был олень, но на самом деле в это не верю. © puppersandcoffee / Reddit
- Мы с женой спим в разных комнатах. Коты Бонька и Вася спят с нами поочередно. Как-то сами между собой решают. Среди ночи просыпаюсь от того, что Бонька тычется мне в лицо носом и громко мяукает. Увидев, что я проснулся, взял меня за руку зубами и потянул с кровати. Мяукает и бежит в спальню к жене. Оказалось, что у жены упал сахар. Обычно она оставляет что-то на прикроватной тумбочке, а тут забыла. Стало плохо. Сказала Боньке: «Папу разбуди!» Разбудил. Сахар подняли. Кот от жены до утра не отходил. До сих пор не могу объяснить эту ситуацию. © obolonsky / Pikabu
- Сидим как-то с мужем, смотрим телевизор. Вдруг распахивается книжный шкаф, оттуда вылетает декоративная тарелка и красиво так приземляется на ковер. Мы переглянулись. Что, блин, за полтергейст? Оказалось, у средней полки не выдержали крепления, а поскольку на нижней книг под завязку, она не упала, а поехала, толкнула тарелку, и та полетела. © Ольга Иванова / ADME
- Я живу в доме недалеко от города. В тот день я пришла из школы и хотела прогуляться во дворе, прежде чем садиться за домашку. Была весна, снег на крыше немного подтаял и наросли сосульки. Я была осторожна, поэтому не играла под крышей. Все было просто чудесно, но вдруг я заметила в дверце для животных на нашей двери ярко-белого пушистого кота. Он быстро убежал. Я бы на него и внимания не обратила, но у нас не было такого кота. И для такой погоды загадочный кот был слишком красивым и ухоженным. Побежала я за ним, но его уже не было, как не было и следов на снегу. А через пару секунд с крыши упала двухметровая глыба — прямо на то место, где я еще недавно стояла. Если бы не этот белый силуэт, я могла бы сильно пострадать. © EvgeniyaPark / Reddit
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