17 женщин, которые приняли всего одно решение и изменились круче, чем на шоу о преображениях
Все мы хоть раз в жизни хотели как-то изменить свой образ. Но очень часто нас что-то останавливало: боялись осуждения, переживали, что нам не пойдет, не могли найти времени или просто банально силы взять да и сделать. Героини нашей подборки побороли все страхи и сомнения и захотели увидеть, что будет, если все-таки сделать первый шаг.
«Устала от этого вымывшегося рыжего, покрасилась в брюнетку и сделала боб»
- На 10 лет помолодела. © All_bound_up / Reddit
«Долгое время комплексовала из-за зубов. Наконец-то решила проблему раз и навсегда»
«Прошла уже пара недель, и брови полностью зажили. Я в восторге»
«Несколько недель назад сделала укладку в стиле ретро»
«Год назад и сейчас. Как же точно выражение лица на первой фотографии описывает мое отношение к этим бровям»
Как же брови меняют лицо
«Всего через месяц после того, как я поменяла средства по уходу и перестала трогать лицо»
«Кудрявый метод» работает и на волнистых волосах
Кудрявый метод — свод правил ухода за волосами с использованием определенных продуктов и техник укладки. — Прим. ADME.
«Мне часто говорят: „Ты так изменилась“»
«Я начала седеть с 20 лет. Наконец решила не прятаться — и в 40 лет чувствую себя намного увереннее, чем когда-либо»
«Отказалась от рафинированного сахара и сбросила 3,5 кг»
«Вот что делают отсутствие стресса и небольшие изменения в рационе питания»
«Уже 11 месяцев пользуюсь „кудрявым методом“»
«Мне наконец-то сняли брекеты! Я была очень неуверенной в себе из-за кривых зубов, но теперь могу улыбаться»
«Иду к цели медленно, но верно»
Если вы тоже мучитесь с мешками под глазами, это знак обратиться к косметологу
«Прислушалась к советам и решила немного изменить свой повседневный макияж»
А у вас были случаи, когда вы долго решались что-то в себе поменять?
Фото на превью TroubleHeliXX / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 женщин, которые приняли всего одно решение и изменились круче, чем на шоу о преображениях
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