17 женщин, которые приняли всего одно решение и изменились круче, чем на шоу о преображениях

Все мы хоть раз в жизни хотели как-то изменить свой образ. Но очень часто нас что-то останавливало: боялись осуждения, переживали, что нам не пойдет, не могли найти времени или просто банально силы взять да и сделать. Героини нашей подборки побороли все страхи и сомнения и захотели увидеть, что будет, если все-таки сделать первый шаг.

«Устала от этого вымывшегося рыжего, покрасилась в брюнетку и сделала боб»

«Долгое время комплексовала из-за зубов. Наконец-то решила проблему раз и навсегда»

«Прошла уже пара недель, и брови полностью зажили. Я в восторге»

«Несколько недель назад сделала укладку в стиле ретро»

«Год назад и сейчас. Как же точно выражение лица на первой фотографии описывает мое отношение к этим бровям»

Как же брови меняют лицо

«Всего через месяц после того, как я поменяла средства по уходу и перестала трогать лицо»

«Кудрявый метод» работает и на волнистых волосах

Кудрявый метод — свод правил ухода за волосами с использованием определенных продуктов и техник укладки. — Прим. ADME.

«Мне часто говорят: „Ты так изменилась“»

«Я начала седеть с 20 лет. Наконец решила не прятаться — и в 40 лет чувствую себя намного увереннее, чем когда-либо»

«Отказалась от рафинированного сахара и сбросила 3,5 кг»

«Вот что делают отсутствие стресса и небольшие изменения в рационе питания»

«Уже 11 месяцев пользуюсь „кудрявым методом“»

«Мне наконец-то сняли брекеты! Я была очень неуверенной в себе из-за кривых зубов, но теперь могу улыбаться»

«Иду к цели медленно, но верно»

Если вы тоже мучитесь с мешками под глазами, это знак обратиться к косметологу

«Прислушалась к советам и решила немного изменить свой повседневный макияж»