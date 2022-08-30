17 женщин, которые такое отмочили во время беременности, что сами диву даются

Кажется, что капризы беременных женщин — это явление современного общества. Однако стоит вспомнить, что еще в сказке братьев Гримм, написанной на основе истории 1698 года, будущей матери Рапунцель так сильно захотелось салата из свежего рапунцеля, что ее муж, не колеблясь, отправился за ним в сад колдуньи.

ADME считает, что нужно порадоваться за современных женщин, чьи причуды воплотить куда проще, чем это было несколько веков назад. И по-доброму улыбнуться, читая о том, как странно и комично они порой себя ведут во время беременности.

Когда была беременна первым ребенком, как-то проснулась среди ночи и очень захотелось песка. Обычного песка. Хотелось ощутить вкус, чтобы на зубах скрипел. Вспомнила, что у меня где-то песочные часы были. Думала, перепилю пополам и съем. Часы не нашла, остаток ночи от обиды проревела. Утром муж привез песок с карьера. Промывала кипятком и трогала его кончиком языка. © Chinookwind / Pikabu

Утром муж привез песок с карьера. Промывала кипятком и трогала его кончиком языка. © Chinookwind / Pikabu Первые 3 месяца беременности практически проспала. А потом началось: на 7-м месяце улеглась под машиной менять выхлопную трубу — мужа чуть удар не хватил. В 8,5 месяцев устроила полную мойку машины, с воском и полировкой. Еще сделала ремонт на 1-м этаже со строителем и ремонт комнаты для малой — уже сама. © Svetlana Ioannou

Сейчас я на 8-м месяце беременности и я на дух не переношу соленые огурцы. Если мой мужчина начинает их есть в той же комнате, где нахожусь я, меня сразу выворачивает наизнанку. Зато у меня появилась странная тяга к солнцезащитному крему. Когда мой любимый приходит домой после целого дня на жаре, весь в поту и в солнцезащитном креме, — это пахнет для меня до безумия притягательно. © Dachy03 / Reddit

Моя подруга, будучи беременной, решила, что их непременно должны ограбить. Собрала она свое золотишко и спрятала в сапог. А через пару недель ей пришло в голову, что надо бы сделать генеральную уборку дома и она... выбросила эти сапоги. Вспомнила про это, только когда родила. © Татьяна Кромхаут

Беременной я балдела от жидкого мыла с запахом хвои, которое обычно используют для стирки ковров. Очень хотелось его попробовать, но я себя пересилила. Вместо этого я стирала ковры, много ковров. Я стирала свои ковры, ковры соседей и ковры родственников. Кроме того, я помыла этим мылом нашу ванную, а в конце концов и себя. © Unknown author / Reddit

Я стирала свои ковры, ковры соседей и ковры родственников. Кроме того, я помыла этим мылом нашу ванную, а в конце концов и себя. © Unknown author / Reddit Расскажу не про себя, а про свою маму. Особых гастрономических извращений у нее не было, ну кроме того, что она после 1-го триместра в день съедала по две селедки, прямо с костями, просто потому, что очень сильно нравилось. А еще на последнем месяце дед притащил маме целый ящик персикового йогурта. А вот я есть селедку и персиковый йогурт начала только после 20 — до этого испытывала отвращение, тошноту и от запаха мутило. © Graaadus / Pikabu

Была я, значит на 8-м месяце... 31 декабря, 15:30, как сейчас помню. Устроила мужу истерику, что у меня розовой швабры нет. Как же мне полы теперь мыть? Ну что, поехали искать швабру... 31 декабря. Обошли 5 магазинов, но нашли-таки какую нужно — розовую. Купили. Не продукты же и не подарки же покупать! © Маргарита Старченко

Ну что, поехали искать швабру... 31 декабря. Обошли 5 магазинов, но нашли-таки какую нужно — розовую. Купили. Не продукты же и не подарки же покупать! © Маргарита Старченко Когда была беременная, мне ужасно захотелось поесть банан в кетчупе. Но когда муж принес мне его, я испугалась и стала сомневаться, что это вкусно. Муж стал уверять меня, что это вкусно, и, чтобы доказать это, стал есть банан в кетчупе. Короче, он его весь сам и сожрал. © Подслушано / Ideer

Я беременная искренне верила, что дама из метро меня прокляла, сделав «подклад» —подложила мне орех. Меня это сильно напугало. Начиталась всякого в интернете, прихожу домой и начинаю его жечь, что-то под нос себе приговариваю. Сзади муж наблюдает и спрашивает: «У нас новое блюдо будет?» — а я ему, мол, не мешай, меня прокляли. Муж: «Интересное дело! Я ей последний орех отдаю, чтобы она съела, а она им проклятия снимает!» © Подслушано / Ideer

Я совсем не ем дыню. До беременности у меня даже ее запах вызывал тошноту. Но где-то на 4-м месяце моя мама привезла вяленого вомера и дыню. До сих пор помню, как сидели трое — муж, мама, папа — и смотрели, как я вприкуску пожираю дыню с вяленой рыбой. Наверное, было вкусно... не помню. Дыню не ем до сих пор. © Юлия Сухова

Как-то раз, когда я была беременной, мне ужасно захотелось пожевать резины. Но единственным, что оказалось в доме из резины, была шайбочка для затяжки водопроводных труб. Муж хорошенько ее помыл, прокипятил... Ну что я вам скажу — фигня полная! А вот кусочек от камеры велосипедного колеса — это вещь. © Подслушано / Ideer

Ну что я вам скажу — фигня полная! А вот кусочек от камеры велосипедного колеса — это вещь. © Подслушано / Ideer Апельсины — это то немногое из здоровой пищи, к чему меня тянет теперь, когда я беременна. Вот моя бабуля и присылает мне фрукты по почте. Люблю ее. © DMmeYourCat / Reddit

В первую беременность очень хотела арбуз, но была зима, и было так невыносимо, почти физически больно. Это чувство я бы не назвала «хотелкой» — наверное, сравнить можно с сильной жаждой, когда мучишься и представляешь стакан с водой, а по ночам снится источник и просыпаешься в слезах. © tanecVetra / Pikabu

Когда я была беременна, жутко мучилась от токсикоза. Обнималась с «белым другом» по 6–8 раз на дню. Есть ничего не могла. Но однажды ночью, когда муж был на работе на суточном дежурстве, я проснулась от дикого желания выпить какао. Хотелось какао просто до истерики, хотя я его никогда не любила. Промаявшись до 5 утра, поперлась за ним в круглосуточный магазин. А поскольку я почти ничего не ела 3 месяца, меня аж штормило. И эти 200–300 метров, да еще и в гололед, показались мне дальним походом. Следующую неделю я какао литрами пила. И токсикоз хоть и не прошел, но уменьшился. © Benshi / Pikabu

Поздно ночью я обнаружила, что муж выпил все оставшееся молоко. Я тогда была на 7-м месяце и просто пришла в ярость, что он, такой эгоист, не подумал о том, что кальций нужен нашему будущему ребенку. И вот я ночью пошла в магазин и купила больше 7 литров молока. Положила их на заднее сиденье, а к тому времени, как я добралась до дома, и думать забыла о них... © Stephanie Martin-Ward / Quora

Во время беременности я хотела пить бензин. Не просто хотела — была одержима этим желанием. Мне было прямо-таки больно оттого, что я не могу сделать это. © LeeliaAltares5 / Reddit

Во время второй беременности собралась в магазин продуктов купить. Оделась не спеша, обулась. Прошла мимо зеркала, взглянула на себя мельком, пошла к дверям, а через секунду бегом вернулась к зеркалу и в шоке рассматриваю себя: зеленая юбка впереди задралась, какая-то сумасшедшая блузка с рюшечками и — вишенка на торте — под босоножками красные мохеровые носочки. До сих пор не понимаю, как я могла так одеться! © Natali Natali