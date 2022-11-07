17 женщин, которые вполне самодостаточны, чтобы делать все так, как нравится им, а не другим людям

Порой что-то не складывается на пути к цели. Отсутствие поддержки, решимости, любви к себе — все это может сильно затормозить на дороге к мечте. Но если получится собраться с силами, все преодолеть, разорвать токсичные отношения, принять себя, много работать, то это все окупится с лихвой. И плодами своих достижений можно будет по праву гордиться.

«От препарата против алопеции у меня проявились сильные побочные эффекты. Поэтому я просто решила принять тот факт, что я буду пятнистой принцессой»

«13 лет я боролась с расстройством пищевого поведения»

«От преодоления анорексии до участия в марафоне. Не передать словами, насколько же я горжусь собой! Теперь я знаю, что мне по плечу что угодно»

Если куда-то очень хочется, то не стоит себе отказывать

«Мой бывший муж постоянно подшучивал над моим желанием побывать в Исландии. Я развелась с ним, а потом нашла замечательного мужчину, который любит меня и поддерживает во всех приключениях. Вместе мы поехали в Исландию на мое 39-летие».

«Я получила диплом и невероятно счастлива от этого»

«После 5 лет тренировок, регулярных взлетов и падений я наконец-то получила черный пояс по тхэквондо»

«Мне отказали в приеме в художественную школу, и я впала в уныние. Но смогла взять себя в руки. И вот мое портфолио. Все, кроме картины в центре»

«Моя дочь — единственная девушка в школьной команде по футболу. Представьте себе наше удивление, когда на недавней игре мы увидели, что в команде противника тоже была девушка»

«Моей маме 68 лет, и она играла в компьютерные игры с тех пор, как они были созданы. А сегодня она поиграла так в Skyrim и расплакалась от того, как потрясающе это все выглядело»

«Я много писала о космосе в социальных сетях и получила заслуженное признание. Профессиональный журнал назвал меня одной из 25 восходящих звезд в астрономии»

«Я очень хотела попасть на фестиваль, поэтому сделала сама для себя костюм»

«Вообще я электрик, но моя настоящая страсть — это работа по дереву. Постепенно я стала уделять этому каждую свободную минуту. И вот что у меня получилось»

«Несколько лет я мечтала об этой татуировке, но всегда думала, что это глупо. А вчера все же решилась. И теперь я всегда буду улыбаться, глядя на нее»

«Мне исполнился 31 год, и я решила отправиться в одиночную поездку по Перу. Жизнь чертовски прекрасна!»

«Я сегодня очень счастлива, ведь у меня только что было первое занятие по кикбоксингу. Я всегда хотела этим заняться, но все не решалась начать»

«Мне исполнилось 60 лет, и я наконец-то сделала прическу, о которой всегда мечтала»

«Меня только что приняли в университет! В старших классах мне было сложно, но я смогла попасть туда, куда всегда хотела»