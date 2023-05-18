17 женщин рассказали, в какую историю попали, когда решили не надевать лифчик

Раньше считалось, что для сохранения формы груди необходимо носить бюстгальтер. Однако современные исследования доказали , что ношение лифчика не влияет на форму груди. Вот истории от женщин, которые забили на этот предмет гардероба и иногда из-за этого попадают в курьезные ситуации.

Попасть в неловкую ситуацию можно, даже если все время носишь бюстгальтер. Для этого достаточно забыть про него лишь один раз. Как, например, в истории о девушке, которая пришла на работу в шелковой блузке.