17 женщин рассказали, в какую историю попали, когда решили не надевать лифчик
Раньше считалось, что для сохранения формы груди необходимо носить бюстгальтер. Однако современные исследования доказали, что ношение лифчика не влияет на форму груди. Вот истории от женщин, которые забили на этот предмет гардероба и иногда из-за этого попадают в курьезные ситуации.
- Была у меня соседушка лет 50, худощавая, но с бюстом в стиле «ушки спаниеля». Но это ни в коей мере не мешало ей все лето рассекать без лифчика в тонких платьях. Завидую ее уверенности. © Тревожное Пирожное / ADME
- Я уже лет 6 не ношу лифчик ни дома, ни на улице. Домашние и знакомые это воспринимают совершенно равнодушно. Все, кроме одной соседки — божьего одувана. Но той врожденная интеллигентность не позволяет возмутиться, и она все время аккуратно спрашивает: «А ты ничего не забыла?», «А тебе удобно?», «А нынче вся молодежь так ходит?» и так далее.
- Поехали как-то в отпуск всей семьей. Я не нудистка, но если законы позволяют, могу и без верха походить. Играем на пляже в мяч, я топлес. Вдруг из ниоткуда появились наши друзья с детьми. Я спокойно поздоровалась, мать семейства притихла, потом и вовсе всех увела. А вечером она прислала мне СМС, что ужин, о котором мы договорились, отменяется, так как ей не понравилось, что я ходила с «грудью наружу», еще и ее мужа в щечку поцеловала. Но у меня не было даже секунды, чтобы прикрыться, — полотенце лежало далеко! © sarah2720 / Reddit
- Бюстгальтер — орудие пытки, которое придумал человек, не любящий женщин. Я лет так до 35–37 ходила без лифчика, особенно летом, когда носила открытые сарафаны. Зимой иногда ношу, иногда нет. В основном стараюсь избегать этого предмета одежды. Носила его, когда работала в колледже. Ну не давать же повод ученикам обсуждать мою одежду! © Ольга Михайловская
- Я не люблю бюстгальтеры и ношу их редко, но подбираю одежду, в которой «анатомия» не очень бросается в глаза. Ткани с рисунком, складки на лифе, под тонкие рубашки надеваю майки. Конечно, у меня есть три бюстгальтера основных цветов, использую их под обтягивающую однотонную одежду. Думаю, окружающим видно, что у меня нет бюстгальтера, но никто ничего не высказывал. Ну а если и высказал бы — мне все равно, я бы не обиделась. Мало ли, что кому не нравится в других. Я вот не люблю бороду, но не могу же я требовать, чтобы все мужчины брились. Многие придают внешнему виду слишком много значения. © Татьяна Лобанова / ADME
- Не встречала в природе удобных бюстгальтеров и топов, все они орудия пытки. Надеваю на работу, если тонкая одежда. Размер у меня первый: не парит, видно очертания или нет. Кого это волнует, те пускай и волнуются. Мое комфортное самочувствие мне дороже, все остальное — предрассудки и неуверенность в себе. © Тамара Жуненко
- Уже года 3, как отказалась от ношения бюстгальтеров. Все было постепенно: сначала носила спортивные топы и лифчики без поролона. Мама советовала «не хлопать „ушами“», хотя у меня вообще-то первый размер. Если знаю, что попаду в общество, где меня не поймут, использую силиконовые накладки, чтобы никого не смущать.
- Мне 19 лет, живу с родителями. Стараюсь не носить лифчик, когда это возможно, особенно дома. Сижу как-то занимаюсь своими делами, как вдруг кто-то стучится в дверь. Подумала, что брату что-то нужно, и открыла. На пороге стоит мама с нашими новыми соседями. На мне только домашняя футболка и штаны. Попросила прощения, что не одета для приема гостей, но им, кажется, вообще было все равно. А когда они ушли, мама просто набросилась на меня. Кричала, что я ее стыжу и все в таком роде. Теперь со мной не общается. © Unknown author / Reddit
- Ненавижу лифчики. Косточки давят, натирают, сковывают, поролон создает парниковый эффект. Я долго плевалась и купила топик. Если выбираю одежду из плотной ткани, которая держит форму, то могу и топик не надевать. © Меллиса Мятная / ADME
- Когда-то читала прикол: братья-близнецы сдавали друг за друга экзамены в университете. Мы с моей сестрой поступили в один универ ради такого. Думали, что сможем попробовать такой трюк как-то провернуть. Случилось это на 3-м курсе. Я хотела спать, поэтому послала ее вместо себя. Она приходит на пару, а препод сразу же ей говорит: «Жанна, а где ваша сестра? Она опоздает?» Сестру выдала лишь одна деталь, которую преподаватель заметил, — лифчик. Я его не ношу, а она носит. Никогда бы не подумала, что моя грудь меня когда-то в жизни так сильно подставит. И настолько быстро я еще не бежала на экзамен. © Палата № 6 / VK
- В отпуске принципиально не ношу лифчик. Пошли с друзьями как-то кататься на американских горках. Адреналин, веселье, майка сползла. Вспышка фотоаппарата. В результате после аттракциона все смотрели лишь на одну фотографию, а я теперь даже сплю в лифчике. © Подслушано / Ideer
- У меня довольно спортивная фигура и маленькая грудь. Лифчики не ношу вообще. Больше всех это всегда заботило моих парней и маму. Они считают, что, как только я выхожу на улицу, все сразу бросаются рассматривать мою грудь.
- Обычно я предпочитаю ходить без бюстгальтера для собственного комфорта. Надеваю его на работу и на тренировки. Часто спорю с мамой. Ее главный аргумент — я доставляю неудобство окружающим, смущаю всех вокруг, включая моего отца. Я понимаю, что в обществе принято носить бюстгальтер, но я-то тут при чем? © Strange_Position4211 / Reddit
- Я не ношу лифчики с косточками уже много лет, предпочитаю спортивные, но только те, которые не жмут. Это часть моего принципа — одежда должна ощущаться на теле минимально. Удивительно, но самым главным критиком оказалась мама: «Как это так? Ты же девочка!» Пыталась убедить ее, что мне так комфортно, но ноль реакции. Многие звезды, к слову, ходят без лифчика.
- Как-то подруге пришлось работать очень жарким летом в офисе без кондиционера. Жара 35–37 градусов на улице, в кабинете можно готовить попкорн. Пока энергичная коллега выбивала у начальника вентилятор, моя подруга ходила в офис в хлопковых платьях без лифчика. Уже после первого раза коллеги высказали ей все о ее «неподобающем» виде. К слову, клиенты к ним не ходят, а платья были закрытые и непрозрачные. © RGSss / Pikabu
- Мне 40 лет, работаю учительницей. На работу, естественно, ношу лифчик, а так могу им пренебречь. Однажды столкнулась в магазине с мамой мальчика из своего класса. Вечером в общешкольный чат пришло сообщение: «От родителей поступило предложение ввести дресс-код для учителей. Кто что натворил?» Не призналась.
- Прошлым летом в адскую жару, когда пришла на прием, меня маммолог спросил: «А что это ты без лифчика? Так нельзя: грудь обвиснет и будет некрасиво!» © daily_sadness_f / Twitter
Попасть в неловкую ситуацию можно, даже если все время носишь бюстгальтер. Для этого достаточно забыть про него лишь один раз. Как, например, в истории о девушке, которая пришла на работу в шелковой блузке.
AdMe/Народное творчество/17 женщин рассказали, в какую историю попали, когда решили не надевать лифчик
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