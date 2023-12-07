17 женщин сделали макияж и доказали, что косметика — это не зло, а крутая штука
Умелые руки и косметика способны творить чудеса. С помощью незамысловатых движений кисточкой с лица стираются следы усталости и подчеркиваются достоинства. Интернет-пользователи поделились фотографиями, на которых каждый наглядно увидит, как начинают сиять глаза женщин, когда их радует получившийся макияж.
«Чем больше я поправляла макияж этой клиентки, тем больше мне он не нравился. А вот женщина осталась довольна результатом»
«Сделала этот мейк, используя мою новую любимую палетку»
«Красавица-клиентка, с которой нам удалось перекрыть ее покраснения и выровнять рельеф кожи без толстенного слоя косметики»
«Пытаюсь усовершенствовать свой повседневный макияж — подвела глаза впервые»
«Несколько красивых фото моей клиентки до и после»
«Я делаю повседневный макияж и чувствую себя довольно уверенно в этом плане. Хотя, конечно, совершенствоваться всегда есть куда»
«Я в восторге от того, на что способна косметика, и мне очень нравится мой ежедневный мейкап»
«Подготовили клиентку для фотосессии в честь ее дня рождения»
- Она выглядит потрясающе, как дива старого Голливуда! © Independent_Mistake2 / Reddit
«Я до и после того, как сделала себе макияж „без макияжа“»
- Вау! Расскажи, как накраситься так же? Когда я вижу девушек с таким мейком, то поражаюсь: как?! Как ваши лица выглядят одновременно так естественно и великолепно? © Pocket_Mexi / Reddit
«Вы никогда не ошибетесь, выбрав яркую красную помаду»
- Эх, мне вот бы мне ваши талантливые руки! Результат потрясающий. © Seashell0316 / Reddit
«Я искренне люблю свою работу и всех своих клиентов»
- Эта помада смотрится на ней просто идеально. Я восхищена. © lithelanna / Reddit
«Для меня это ни капельки не знойный макияж, но мой муж почему-то становится таким нежным, когда я так крашусь»
«Вот такой мейк без пышных ресниц для немного уставшей новоиспеченной мамы получился»
«Клиентка сама попросила накрасить ей губы таким цветом. Она собиралась на свидание»
«Мой утренний макияж, который я сделала в машине всего-то за 5 минут»
«На первом фото я без мейка, на втором на мне только тушь, а на третьем я при полном параде»
«Девушка очень стеснялась и нервничала, но в конце концов взяла себя в руки и у нас все получилось»
Каждый день ходить с макияжем любят далеко не все, а кто-то и вовсе никогда не красится. Но мы думаем, что иногда все-таки можно поэкспериментировать и попробовать что-то новенькое.
Фото на превью Ok-Reach7640 / Reddit
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