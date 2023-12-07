17 женщин сделали макияж и доказали, что косметика — это не зло, а крутая штука

Умелые руки и косметика способны творить чудеса. С помощью незамысловатых движений кисточкой с лица стираются следы усталости и подчеркиваются достоинства. Интернет-пользователи поделились фотографиями, на которых каждый наглядно увидит, как начинают сиять глаза женщин, когда их радует получившийся макияж.

«Чем больше я поправляла макияж этой клиентки, тем больше мне он не нравился. А вот женщина осталась довольна результатом»

«Сделала этот мейк, используя мою новую любимую палетку»

«Красавица-клиентка, с которой нам удалось перекрыть ее покраснения и выровнять рельеф кожи без толстенного слоя косметики»

«Пытаюсь усовершенствовать свой повседневный макияж — подвела глаза впервые»

«Несколько красивых фото моей клиентки до и после»

«Я делаю повседневный макияж и чувствую себя довольно уверенно в этом плане. Хотя, конечно, совершенствоваться всегда есть куда»



«Я в восторге от того, на что способна косметика, и мне очень нравится мой ежедневный мейкап»

«Подготовили клиентку для фотосессии в честь ее дня рождения»

Она выглядит потрясающе, как дива старого Голливуда! © Independent_Mistake2 / Reddit

«Я до и после того, как сделала себе макияж „без макияжа“»

Вау! Расскажи, как накраситься так же? Когда я вижу девушек с таким мейком, то поражаюсь: как?! Как ваши лица выглядят одновременно так естественно и великолепно? © Pocket_Mexi / Reddit

«Вы никогда не ошибетесь, выбрав яркую красную помаду»

Эх, мне вот бы мне ваши талантливые руки! Результат потрясающий. © Seashell0316 / Reddit

«Я искренне люблю свою работу и всех своих клиентов»

Эта помада смотрится на ней просто идеально. Я восхищена. © lithelanna / Reddit

«Для меня это ни капельки не знойный макияж, но мой муж почему-то становится таким нежным, когда я так крашусь»

«Вот такой мейк без пышных ресниц для немного уставшей новоиспеченной мамы получился»

«Клиентка сама попросила накрасить ей губы таким цветом. Она собиралась на свидание»

«Мой утренний макияж, который я сделала в машине всего-то за 5 минут»

«На первом фото я без мейка, на втором на мне только тушь, а на третьем я при полном параде»

«Девушка очень стеснялась и нервничала, но в конце концов взяла себя в руки и у нас все получилось»