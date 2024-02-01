18 везунчиков, которым птица удачи в клювике принесла крутые вещицы

Есть люди, которым везет ну просто на пустом месте. Именно они в обычной комиссионке среди гор барахла могут отыскать такое, что другим остается лишь кусать губы от зависти. Или рассматривать фотоснимки этих находок в сети.

«Никогда не думала, что найду корсетную сумку»

«Мы с моим парнем ржали над этим целых 5 минут. А потом посмотрели друг на друга и поняли, что нам это позарез нужно!»

«Это колье продавалось за $ 6. Я как увидел его, схватил, оплатил и помчался к знакомому ювелиру»

«А тот не мог поверить своим глазам: металл — это золото, белые камни — бриллианты (их 82!), а еще здесь есть колумбийские изумруды. Реальная стоимость такой красоты от $ 15 тыс.»

«Приобрела картину Карен Грин за $ 4,99»

«Нашел в комиссионке зеленый бархатный диван. Я 3 года его искал!»

«Купила на распродаже сумочку за $ 2, а внутри нашла сюрприз. Точнее, 5 сюрпризов»

«Урвала комплект из 10 кастрюль и сковородок Le Creuset всего за $ 30!»

«В антикварном магазине в Ирландии мне попался этот фотоаппарат за € 66. Оказалось, это редкая вещь, и ее реальная стоимость $ 8–14 тысяч»

«Купила за копейки сумку со сломанной бижутерией, и там среди всякого мусора были эти часики. Как оказалось, они сделаны из белого золота, а еще в них есть бриллианты»

«Обожаю мебель середины XX века. И хотя у меня в квартире уже нет места, я не могла не купить это кресло за $ 15»

«Нашла в секонд-хенде в банке со сломанной бижутерией этот браслет из 14-каратного золота. Отдала за нее $ 20, а потом продала за $ 340»

«Наконец-то это случилось. Купила сумочку в секонде за $ 10 и потом обнаружила такую же сумму в ее кармане»

Это не просто симпатичная сумочка! Эта винтажная сумка ручной работы стоит примерно в 10 раз больше, чем вы за нее заплатили. © Nashville549 / Reddit



«Я был в местной комиссионке и уже почти отчаялся и собирался уходить, как вдруг увидел итальянскую кофемашину за $ 10. На ней все еще есть наклейка с прежней розничной ценой в $ 499»

«Эту гравюру отдавали в антикварном за £ 90. Она была похожа на работы Гюстава Доре, и я купил ее, сбив цену до £ 40. Уже дома я выяснил, что это подлинник. Специалисты все еще оценивают ее, но она точно стоит не меньше нескольких тысяч»

«Только что увидела в комиссионке эти массивные серьги из настоящего золота и, кажется, кубический цирконий. Их отдавали всего за $ 25»

«Еще в сентябре я нашла эти винтажные бра. Я их починила и вставила внутрь беспроводные лампы»

«Я все время нахожу странные вещи в старых книгах, но такое со мной впервые. Вчера я обнаружила в одной из них $ 150»

«Я буквально только что вытащила эти часы Seiko из 14-каратного золота из коробки с бижутерией в секонд-хенде. Заплатила за них $ 44 и сразу же надела»

«Моя мама купила на местной барахолке этот набор красок за $ 10 только потому, что он „выглядел дорого“. Уже дома мы обнаружили, что на дне ящика лежат € 200»

Есть люди, которые умеют находить крутые вещи не только в комиссионках за копейки, но и буквально бесплатно. Таким любимчикам фортуны можно только позавидовать.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.