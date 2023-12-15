18 бедолаг, которые хотели просто получить услугу, а в итоге лишились нервных клеток. А кто-то и денег

Человек всегда ждет качественного обслуживания, будь то поход в магазин, заказ блюда в ресторане или покупка вещей в онлайн-маркете. Вот только нередко непрофессионализм и бестактность сотрудников, оказывающих услугу, оказываются на уровне плинтуса. О таких случаях и рассказали герои нашей подборки.

1. «Я хотела маникюр цвета розового мрамора, получила цвет мраморной говядины»

2. Когда таксист боится детей

3. «Вот как „много“ огурцов в моем сэндвиче»

4. Бестактность высшего уровня

Вызывала клининг. Феерично повела себя дама, которая полезла в закрытую комнату, хотя я сразу предупредила, чтобы дверь не открывали. Она же попутно комментировала все в духе: «Ох, я бы это все выбросила! Ох, мебель не новая, я бы на помойку унесла!» Если ты выезжаешь только в новые квартиры со свежим ремонтом, укажи это в объявлении! © Vares / ADME

5. «Сверху — ногти, которые я хотела. Снизу — то, что мне сделали. И попросили за это $ 65. Офигеть просто!»

6. «Нормально, что продавец переклеил ценник прямо при покупателе?»

7. Когда парикмахер знает все лучше тебя

8. «Подруге сделали макияж на свадьбу»

9. «Я хотела ровную выбритую спираль на затылке, а получила это. На первый взгляд выглядит приемлемо, но на деле все гораздо хуже»

10. «Мне нужно было залатать джинсы, и вот как с этой проблемой справилась швея»

11. Как это могло случиться?

12. «Попросил лимон для чая с собой. Мне вручили это»

13. «Компания еще почему-то сильно возмущалась из-за моего плохого отзыва»

14. «В переводе на человеческий: „Мы слишком заняты, чтобы вам ответить. Пожалуйста, оцените нашу работу“. Хм, какую бы оценку поставить?»

15. «Пришлось остановиться в сомнительном отеле. Вот что нашел под одеялом. Это пряди для наращивания?»

16. Наверное, она собиралась увольняться на следующий день

В очень крутом ресторане официантка уронила кусок жареного мяса мне на светлые брюки. Шок. Который достиг апогея, когда она щипцами взяла этот кусок и положила мне на тарелку. Наша компания грохнула от смеха. Официантка пожала плечами и выдала: «Ну хорошо, я принесу другой кусок». Наш смех просто перешел в рыдания. Извинений, попыток спасти брюки, хотя бы предложив помощь, не было. © Yulia Irishina

17. «Попросила сделать французский маникюр с тонкими кончиками... Рыдаю»

То есть вы просто сидели и спокойно за этим наблюдали? © veturoldurnar / Reddit

18. «Зато привезли быстро»