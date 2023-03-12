18 бедолаг, на чью голову просыпалось немного невезения

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Обычный день легко может быть омрачен мелкой неудачей. Разбилась любимая чашка, упал новый телефон, отклеилась подошва от сапог или любимый родственник втихаря съел вкусняшки. Но все это не повод впадать в уныние, а лучше посетовать и похихикать над такими ситуациями вместе с другими. Что и сделали герои нашей статьи.

«Час запекал картошку, чтобы она была идеальной. А когда разрезал ее, меня ожидало это»

«Сегодня я надела старые сапоги, и в середине дня подошва решила отклеиться»

«Я даже не знаю, как ее туда засунули, но вытащить было очень сложно»

«Мама сломала зуб, укусив покупной бутерброд. Оказалось, что в нем была кость»

«Черт. А я-то думал, почему ничего не шлифуется»

«Испортил крышку кастрюли из нержавеющей стали, включив не ту индукционную горелку»

«А гости-то вот-вот придут»

«В 6 утра я была разбужена звуком рухнувшей на мой новый кафельный пол незакрепленной раковины. Кошка тут же выбежала из ванной, как только я туда зашла»

«Телефон был куплен в 10 утра, а через 3 часа случилось это»

«Разбила мою самую любимую кружку»

«Меня заверили, что горшок морозоустойчив»

«Она застряла там. Не знаю, что делать»

«Впервые использовала свою новую духовку. А у нее внезапно лопнуло стекло»

«Мой ребенок съел все мороженое, а затем наполнил упаковку водой и заморозил, чтобы я думала, что мороженое-то есть»

«Жена сегодня купила духи, и, оказалось, я ей купил такие же в подарок»

«Мне сильно захотелось печенья, и вот что я обнаружила. Я замужем за монстром!»

«Мама пыталась сделать торт „Аватар“ на день рождения моей сестры. Он абсолютно великолепен»