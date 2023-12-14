18 человек, чей реальный возраст не угадаешь и с десятой попытки
Многие из года в год изо всех сил стараются не выглядеть на свой возраст. Юные девушки спешат показаться старше с помощью косметики или одежды. Парни отращивают бороды, чтобы выглядеть взрослее и серьезнее. А с появлением первых морщинок или седины мы спешим обзавестись кремами, сыворотками и запасом краски для волос. А между тем есть люди, которые выглядят намного старше или младше своего возраста, не прикладывая никаких усилий.
1. «Вы скажете: „Это же почтенный 40-летний работник библиотеки“. Но нет, это всего лишь я — 12-летний мальчик»
2. «Мне 26 лет, и я бы все отдал за то, чтобы у меня начала расти борода»
3. «Это я. Мне 29»
4. «Конец 80-х. Мне 13 лет, и я словно готова сделать карьеру менеджера среднего звена»
5. «Мне стукнуло 40! В последнее время начала работать над собой. Как вам?»
6. «Мои волосы на той стадии, когда я выгляжу как типичный подросток начала 2000-х, сидящий в MySpace. А так мне 37, и да, мам, это не просто очередной период в моей жизни»
7. «На этом гламурном снимке мне 12 лет, но я выгляжу так, словно мне 35 и я хочу впарить вам отменный земельный участок с домом, расположенный неподалеку от школы»
8. «Братишка моего друга. Ему 22 года»
9. «Мое школьное фото, на котором я выгляжу как 60-летний библиотекарь в своем кардигане, водолазке и очках с толстыми стеклами»
10. «Ты не поверишь, если я скажу, что девушке на фото 13 лет»
11. «Я в 16-летнем возрасте»
12. «На дворе 1986 год. Мне 13 лет, люди говорят, что мы с Томом Крузом одно лицо. Я — девушка»
13. «За один вечер я получила приглашение на свидание от 15-летнего парня и от 40-летнего мужчины. Обоим отказала. Мне, между прочим, 26»
14. «Это я, мне 18 лет»
15. «В 13 лет я выглядела как хорошо сохранившаяся 30-летка»
16. «В прошлом году мы с подругой играли в спектакле. Я слева, на тот момент мне было 28 лет»
17. «Это я в свои 16 лет. Я парень»
18. «Слева фото со школьного выпускного. А сейчас мне почти 42»
Как бы не выглядел человек, самое главное всегда не отражение в зеркале, а самоощущение. И если вы чувствуете себя на 25, никто не в силах убедить вас, что цифра в паспорте имеет решающее значение.
Фото на превью JayBear1080 / Reddit, EvaPepe / Reddit
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