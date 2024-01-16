18 человек, которые попали в такие немыслимые ситуации, что аж в голове не укладывается
«Да не может такого быть!» — хотели бы воскликнуть герои этой подборки, если бы сами не увидели все своими глазами. Иногда в жизни происходят такие неожиданные ситуации, что верится с трудом и хочется сразу с кем-то поделиться. Истории в этой статье именно о таких случаях.
- Недавно прихожу домой вечером. Дома никого нет. Включаю свет и вижу собаку: мелкий шпиц таращится на меня глазами-бусинками. Собаки у меня нет, родители на работе, привести ее никто не мог. Моргаю — собака не пропадает. Выключаю и включаю свет — собака на месте. Недоумеваю и начинаю переживать. Выглядываю из квартиры на площадку и вижу, что соседи чинят дверь. Оказывается, их шустрая собачонка — большая любительница ходить в гости. А я уже усомнилась в своем душевном здоровье. Всему всегда есть логичное объяснение. © Подслушано / Ideer
- У меня проблемы с сердцем, заболевание периодически обостряется. Однажды почувствовал боль и позвонил своему врачу — доктору Киму. Но его замещала доктор Вонг, который посоветовала мне обратиться в неотложку. И вот я сижу в кабинете, у меня взяли анализы, врач решил позвонить моему доктору. А когда вернулся, говорит, мол, доктор сказал, что знать меня не знает. Я в шоке: «Как же так? Ведь мы разговаривали буквально полчаса назад!» Я еще раз переспросил его, точно ли он звонил доктору Вонг, которая заменяла доктора Кима. Тот подтвердил. А потом оказалось, что есть еще один кардиолог в этом районе с фамилией Ким, которого в это же время заменяла доктор с фамилией Вонг. © burningham17 / Reddit
- Ехал в забитой до отказа электричке и наблюдал наимилейшую картину: сидели дед и бабка. Бабка, заметив, что ребенку, который стоял, стало плохо, уступила ему место, после чего взяла и села на колени деда. Дед сначала развел руками, но так, чтобы бабка этого не видела, а потом обнял ее. Настроение и улыбка на лице до конца поездки! Любовь существует. © Палата № 6 / VK
- Как-то в детстве мы сидели с родителями и смотрели телевизор. А потом, как рассказывает мама, я села прямо напротив нее и сказала: «Малыш в твоем животике готов увидеть этот мир». Та поржала, а через два часа у нее начались схватки. Уже на следующий день я стала старшей сестрой. © Unknown author / Reddit
- Обожаю своего отца. У нас в квартире полетела проводка, а он — электрик, вызвался чинить. Провозился целый вечер — ничего не получалось. Говорит, мол, еще раз попробует. Возвращается, чинит что-то там и приговаривает заклинания из «Гарри Поттера» — и вуаля! Починил! 55-летний фанат поттерианы. © СИТУАЦИЯ / VK
- Друзья по приколу на день рождения подарили костюм петуха. Больше года он валялся в машине, все время забывал его выложить. Ехал как-то зимой ночью по трассе и мотор заглох. Одежды теплой нет. Связи нет. В авто дубак. Чтобы согреться, надел петушиный костюм. Глаза водителя остановившейся, чтобы помочь, машины надо было видеть! Голосующий петух на мерседесе — это явно не самое обычное зрелище. © Подслушано / Ideer
- Гуляли как-то в парке с друзьями и увидели белку. Она нас не заметила — рыла ямку для ореха. Закопала его, утрамбовала землю, обернулась и увидела, что мы стоим прямо за ней. Какое-то время мы смотрели на белку, а она на нас. А потом зверушка, не отрывая от нас взгляда, взяла и прикрыла место, где закопала свой клад, листьями. © Berdiie / Reddit
- У бывшего были проблемы с ЖКТ, трусы летели со скоростью света. Заказала ему комплект боксеров. Пока заказ ехал, мы поссорились. Выложила объявление, что отдам даром, упомянув причину пристроя. Среди кучи неадекватных написал один вежливый мужчина. Мы с ним встретились, разболтались, и он вдруг заплатил тройную цену за трусы и пригласил меня на свидание. Завертелся бурный роман! Спасибо труселям, что свели меня с шикарным мужиком! О бывшем не вспоминаю. © Подслушано / Ideer
- Родной отец бросил маму лет 40 назад и уехал непонятно куда. Позже мама переехала в один небольшой город и какое-то время работала на заправке. Как-то туда зашел один человек. Он протянул маме карточку, чтобы рассчитаться, — мама узнала его чисто по имени. Начала задавать вопросы — да, это был ее отец. © MykeXero / Reddit
- Только что у меня закончился пакет с пакетами. И сам пакет, в котором лежали пакеты, тоже закончился. У меня в доме не осталось ни одного пакета. Как? Как такое могло произойти?! © СИТУАЦИЯ / VK
- Иду с наушниками в ушах по улице. Легкий ветерок, солнышко светит. Что может быть лучше? И тут возле тротуара останавливается машина, ехавшая на полной скорости. Открывается окно, мне приветливо улыбается мужчина. Он достает из своего пакета шаурму, кладет мне ее в руки, закрывает окно и едет дальше. Еще не все забыли путь к сердцу женщины. © Палата № 6 / VK
- Все говорят о Париже как о городе любви, как о самом романтичном месте на планете, как о какой-то сказке! Посчастливилось там побывать — меня туда привез мой парень. Хуже дыры на этой планете я еще не видела! Много мусора, куча разводил, которые пристают на каждом углу! А самое ужасное в той поездке было то, что мы проснулись в четырехзвездочном отеле и увидели, как крыса жрет наш завтрак, который нам только что привезли в номер. Такого «Рататуя» я тогда вовсе не ожидала от «города любви». © Палата № 6 / VK
- Чинил как-то водонапорную башню. Стоял туман, и тут вдруг из него выплыл дирижабль. Пилот выглянул и спросил, где это он сейчас. Убедившись, что движется в правильном направлении, он снова скрылся в тумане. © dendaddy / Reddit
- 5-летняя дочь подходит ко мне и говорит: «Мамочка, а ты знаешь, что я тебя выбрала?» Я такая, мол, в смысле выбрала. А она как ни в чем не бывало: «Перед тем как появиться у тебя в животике. Я могла быть в животике у рыжей мамы или у женщины с кудрявыми волосами, но ты — лучшая». А у меня ступор и мурашки по коже, ведь до меня у мужа была одна девушка с рыжими волосами и другая с кудрявыми. © СИТУАЦИЯ / VK
- Искал своих биологических родителей. Нашел номер дамы из органов опеки, которая работала в городе, где предположительно проживала моя семья. Звоню ей, объясняю ситуацию. А на том конце провода тишина. Я такой: «Извините, вы меня слышите?» И тут дама нарушает молчание фразой: «Вы не поверите. Я только что читала письмо от женщины, которая задает те же самые вопросы, что и вы, и называет те же имена. Похоже, у вас есть сестра!» Вот так мы с сестрой и познакомились. © Unknown author / Reddit
- Ехали как-то зимой по трассе. Захотелось сильно по нужде. По пути был торговый центр — и вот долгожданный туалет! Деревянный, как у бабушки. Я еще сильно удивилась, что в дыре нет ямы, пахнет приятно. Делаю свои дела. Выхожу — вокруг люди, и один мужчина такой: «Девушка, вообще-то этот туалет — муляж, он выставлен на продажу». Я извиняюсь, бегу от стыда, но с пустым мочевым пузырем. © Подслушано / VK
- Произошел забавный случай. Нужно было забрать сына из детского садика, а я там никогда не был. Зашел на территорию, а там три разных здания. В одном никого нет, иду ко второму. Там меня тетенька встречает, а я ей говорю: «Мне забрать сына». Она не дослушала и такая: «Ага, вы папа Семена? Похожи. Второй этаж и налево, проходите». © Палата № 6 / VK
- Моя девушка сегодня разговаривала во сне. И это самое страшное, что было в моей жизни. Потому что она говорила по-немецки. Я это понял, потому что сам язык в школе учил. А вот она его совсем не знает. © СИТУАЦИЯ / VK
Иногда жизнь подкидывает такие сюрпризы, что даже поверить сложно. А порой люди и сами немало чудят. Особенно они любят делать это в СМС-переписках.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые попали в такие немыслимые ситуации, что аж в голове не укладывается
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