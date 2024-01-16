18 человек, которые попали в такие немыслимые ситуации, что аж в голове не укладывается

«Да не может такого быть!» — хотели бы воскликнуть герои этой подборки, если бы сами не увидели все своими глазами. Иногда в жизни происходят такие неожиданные ситуации, что верится с трудом и хочется сразу с кем-то поделиться. Истории в этой статье именно о таких случаях.