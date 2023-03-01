18 человек, чьи руки не для скуки. Им только волю дай — сотворят что угодно
Когда нас внезапно посещает муза, каждый реагирует на это по-разному. Кто-то пытается попробовать себя в новом творчестве, например изготовлении скворечников, свитеров или фигурок. Другие стараются сделать особенные подарки родным своими руками. Главное, что такое времяпровождение приносит удовольствие.
«Представляю вашему вниманию мою новую работу — колье по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй»
«Террариум, который я сделал пару месяцев назад»
«Скворечники, построенные мной с нуля»
«Моя брошка-кактус»
«Шлем „Годзилла“, который я сделал еще в 2008 году для фестиваля»
«Недавно я связала свитер цвета океана»
«Смастерила для автомобиля брелок „Грибы диско“»
«Я решила сделать свои любимые „лимонные“ тарелки в разных цветах»
«Сшил двустороннюю толстовку в космической тематике»
«Сделала миниатюрные английские завтраки из полимерной глины»
«Я создаю из шерсти копии домашних животных по фотографиям»
Великолепная брошь-ворон
Проволочная плакучая ива, закрепленная на аметисте
«Моя картина, выжженная на клене»
«Сделала витраж в тематике аниме „Ведьмина служба доставки“»
«Сияющее ожерелье из серебра, которое я только что закончила»
«Разделочная доска, изготовленная мной из ореха и клена»
«Я люблю своих внучек, а они обожают книги о Гарри Поттере, которые им читает моя дочь. Внучки еще не умеют читать, но любят играть, так что теперь у них будет такая книга»
Фото на превью LaraKozlova / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, чьи руки не для скуки. Им только волю дай — сотворят что угодно
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