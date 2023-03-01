18 человек, чьи руки не для скуки. Им только волю дай — сотворят что угодно

Когда нас внезапно посещает муза, каждый реагирует на это по-разному. Кто-то пытается попробовать себя в новом творчестве, например изготовлении скворечников, свитеров или фигурок. Другие стараются сделать особенные подарки родным своими руками. Главное, что такое времяпровождение приносит удовольствие.

«Представляю вашему вниманию мою новую работу — колье по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй»

«Террариум, который я сделал пару месяцев назад»

«Скворечники, построенные мной с нуля»

«Моя брошка-кактус»

«Шлем „Годзилла“, который я сделал еще в 2008 году для фестиваля»

«Недавно я связала свитер цвета океана»

«Смастерила для автомобиля брелок „Грибы диско“»

«Я решила сделать свои любимые „лимонные“ тарелки в разных цветах»

«Сшил двустороннюю толстовку в космической тематике»

«Сделала миниатюрные английские завтраки из полимерной глины»

«Я создаю из шерсти копии домашних животных по фотографиям»

Великолепная брошь-ворон

Проволочная плакучая ива, закрепленная на аметисте

«Моя картина, выжженная на клене»

«Сделала витраж в тематике аниме „Ведьмина служба доставки“»

«Сияющее ожерелье из серебра, которое я только что закончила»

«Разделочная доска, изготовленная мной из ореха и клена»