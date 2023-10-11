18 человек, чья копилочка полна фееричных рассказов о работе

Наверное, идеальная формула работы состоит из трех пунктов. Это здоровая атмосфера, комфортный рабочий график и, естественно, достойная зарплата. Последний пункт — больное место героев нашей подборки. Они на собственных ошибках узнали, на какие условия соглашаться не надо.