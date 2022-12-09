18 человек, чья жизнь была бы тоской зеленой, если бы не их нестандартный рост

В мире все привычные нам вещи усреднены и подогнаны под определенные рамки, и роста это тоже касается. Высота зеркал в уборных и отелях, пространство между сиденьями в общественном транспорте, двери в кабинках туалетов и примерочных всегда примерно одинаковые, и высоким людям это часто бросается в глаза. Поэтому с их ростом попасть в какую-то смешную или интересную ситуацию — раз плюнуть. Герои этой статьи научились гордиться своими параметрами и добродушно смеяться над неловкими случаями.

«Это я в доме моей девушки»

«Чувствую себя крутой, дотягиваясь до верхней полки, даже не прилагая особых усилий»

Как выглядят обычные джинсы, когда в тебе 155 см роста

«Мой рост — 151 см. Я надела это платье-комбинацию на свой день рождения и впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему красивой»

«Впервые в уборной с таким странным дизайном»

«Мой рост — 190 см. Только въехала в новую квартиру...»

193 см vs 150 см

«Что это вообще такое, поезд для детей?!»

«И так всегда в нашей семье. Мой рост — 215 см, а у жены — 177 см»

«Я умею делать вот так»

«Я сбросила почти 52 кг при росте 185 см. Теперь я даже каблуки ношу!»

Самый эргономичный способ готовить, когда в тебе 195 см роста

«Мой рост — 182 см, а моего парня — 167 см. Это наше фото с выпускного»

«Это старое фото, но я все еще его обожаю»

«Я способна сделать так, чтобы моя подруга выглядела коротышкой даже при ее росте в 180 см»

«Мой рост — 196 см, и я все еще жду, когда же смогу купить штаны, которые заканчиваются в районе моей щиколотки»

«Мой дом — мои правила»

«Я (195 см) и моя жена (187 см). Как-то так вышло, что эти невысокие люди слева — мои брат и папа»