18+ человек доказали, что в вязаных вещах тоже можно выглядеть горячо
У некоторых вязание до сих пор ассоциируется с занятием для пенсионеров. Мол, для этого нужно иметь много свободного времени и море терпения. Да и результат не всегда радует. Но герои нашей статьи доказали, что это хобби не имеет возраста, а вязаные вещи могут быть очень даже трендовыми.
«Поначалу шортики сидели не шибко выигрышно. Но стоило немного поправиться, и теперь они идеальны. +3 кг спасли их от мусорки»
«3 недели не занималась ничем кроме вязания. Здесь очень много петель»
«Связала себе свадебное платье. А в самый разгар торжества хлынул дождь. На счастье!»
«Моя сестра в колье, которое я связала для нее крючком. 45 часов работы. Не повторю ни за какие коврижки»
«Вот что я связала своим детям. Только полюбуйтесь на их лица!»
«Свитер сидит на мне как вторая кожа!»
«Мне хватило 3 дня, чтобы связать кофту»
«Связала своему парню офигенный свитер, а этот подлец бросил меня через пару дней»
«Мы встречались больше года, и вдруг он заявил, что не хочет иметь отношения на расстоянии. А сейчас он плачется всем подряд, как тяжело встречаться с женщиной, когда не хочешь детей. Считаю, он не достоин ни меня, ни моего крючка».
«В восторге от результата»
«Мой свитер с птахами готов!»
«Бьюсь над платьем давно и уже готова плакать: оно планировалось гораздо короче»
- Может, это не тот результат, к которому ты стремилась, но в этом платье своей фигурой ты затмишь Ким Кардашьян! © WanderingLost33 / Reddit
«Мой вариант вязаного свитера»
«Закончила как раз к Рождеству»
«Связала своему парню свитер, и он тут же прискакал с кольцом и предложением руки и сердца»
«А все потому, что я вплела его имя в формате двоичного кода в узор на свитере — ведь он у меня программист».
«Купила 2 клубка градиентной пряжи и взяла их с собой в отпуск»
«Мой „первенец“»
«Тащусь от этого комплекта»
«Бабуля всегда вязала для нас, пока не начала терять зрение. Этой кофте около 20 лет, а она как новенькая»
«Моим первым вязальным проектом был свитер для собаки. А теперь связала и для себя»
Время не стоит на месте и потихоньку меняет все вокруг. Особенно хорошо это видно по вещам, которыми мы пользуемся каждый день. И если некоторые из них — вроде кепок, кошельков и сковородок — изнашиваются медленно, то вот обувь или брюки приходят в негодность гораздо быстрее, чем мы планируем.