18+ человек доказали, что в вязаных вещах тоже можно выглядеть горячо

У некоторых вязание до сих пор ассоциируется с занятием для пенсионеров. Мол, для этого нужно иметь много свободного времени и море терпения. Да и результат не всегда радует. Но герои нашей статьи доказали, что это хобби не имеет возраста, а вязаные вещи могут быть очень даже трендовыми.

«Поначалу шортики сидели не шибко выигрышно. Но стоило немного поправиться, и теперь они идеальны. +3 кг спасли их от мусорки»

«3 недели не занималась ничем кроме вязания. Здесь очень много петель»

«Связала себе свадебное платье. А в самый разгар торжества хлынул дождь. На счастье!»

«Моя сестра в колье, которое я связала для нее крючком. 45 часов работы. Не повторю ни за какие коврижки»

«Вот что я связала своим детям. Только полюбуйтесь на их лица!»

«Свитер сидит на мне как вторая кожа!»

«Мне хватило 3 дня, чтобы связать кофту»

«Связала своему парню офигенный свитер, а этот подлец бросил меня через пару дней»

«Мы встречались больше года, и вдруг он заявил, что не хочет иметь отношения на расстоянии. А сейчас он плачется всем подряд, как тяжело встречаться с женщиной, когда не хочешь детей. Считаю, он не достоин ни меня, ни моего крючка».

«В восторге от результата»

«Мой свитер с птахами готов!»

«Бьюсь над платьем давно и уже готова плакать: оно планировалось гораздо короче»

Может, это не тот результат, к которому ты стремилась, но в этом платье своей фигурой ты затмишь Ким Кардашьян! © WanderingLost33 / Reddit

«Мой вариант вязаного свитера»

«Закончила как раз к Рождеству»

«Связала своему парню свитер, и он тут же прискакал с кольцом и предложением руки и сердца»

«А все потому, что я вплела его имя в формате двоичного кода в узор на свитере — ведь он у меня программист».

«Купила 2 клубка градиентной пряжи и взяла их с собой в отпуск»

«Мой „первенец“»

«Тащусь от этого комплекта»

«Бабуля всегда вязала для нас, пока не начала терять зрение. Этой кофте около 20 лет, а она как новенькая»

«Моим первым вязальным проектом был свитер для собаки. А теперь связала и для себя»