18 человек, которые будто по волшебству превратили свои маленькие квартирки в королевство уюта
Чтобы сделать дом уютным, нужно учесть множество мелочей. А когда пространства очень мало, то хочется, чтобы и спальная зона была отдельно и гостей можно было принимать, и чтобы все это было гармонично. Тут уж приходится изощряться и искать способы уместить все в одной комнате. И у героев нашей статьи это получилось просто на отлично.
«Я решила креативно отделить спальную зону в однокомнатной квартире»
«Наша квартира-студия в Лондоне. Мы с моей невестой взяли ее в ипотеку. А кухня находится чуть дальше, просто тут не видно»
«Моя первая собственная квартира. И я задалась целью сделать ее как можно более уютной»
«Просто наслаждаюсь уютом своей квартиры, которая всего 23 кв. метра»
«Наша студенческая квартира теперь готова к темным зимним месяцам в Норвегии»
«Моя маленькая студия. А вы нашли моего котейку?»
«Наш уютный маленький домик»
«Моя студия площадью всего 27 квадратов»
«Моя маленькая уютная квартирка. А еще мне повезло с видом из окна — он такой умиротворяющий»
«Больше всего мне нравится в моей маленькой студии, что ее быстро и легко убирать»
«У меня очень много вещей, так что пришлось попотеть, чтобы все гармонично расставить»
«Моя первая попытка создать уютное гнездышко. Мне уже не терпится украсить все к Хэллоуину»
«Переехал 4 месяца назад, и наконец-то чувствую себя как дома»
«Моя первая квартира. Маленькая, но зато моя»
«Наконец-то закончил обустраивать свою студию»
«Всю мебель в свою студию я купил в секонд-хендах»
«Маленький домашний офис моей жены. Мы сделали его просто в конце коридора»
«Моя первая студия. Я переехала далеко от друзей, поэтому стараюсь максимально сделать тут все по-домашнему»
Наслаждаться результатами своей работы по созданию уюта в доме — всегда приятно. Но и получать удовольствие от банных процедур не менее важно. А для этого можно и ремонт сделать своими руками — с чувством, с толком, с расстановкой.
Фото на превью mlewis03614 / Reddit
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