18 человек, которые будто по волшебству превратили свои маленькие квартирки в королевство уюта

Чтобы сделать дом уютным, нужно учесть множество мелочей. А когда пространства очень мало, то хочется, чтобы и спальная зона была отдельно и гостей можно было принимать, и чтобы все это было гармонично. Тут уж приходится изощряться и искать способы уместить все в одной комнате. И у героев нашей статьи это получилось просто на отлично.

«Я решила креативно отделить спальную зону в однокомнатной квартире»

«Наша квартира-студия в Лондоне. Мы с моей невестой взяли ее в ипотеку. А кухня находится чуть дальше, просто тут не видно»

«Моя первая собственная квартира. И я задалась целью сделать ее как можно более уютной»

«Просто наслаждаюсь уютом своей квартиры, которая всего 23 кв. метра»

«Наша студенческая квартира теперь готова к темным зимним месяцам в Норвегии»

«Моя маленькая студия. А вы нашли моего котейку?»

«Наш уютный маленький домик»

«Моя студия площадью всего 27 квадратов»

«Моя маленькая уютная квартирка. А еще мне повезло с видом из окна — он такой умиротворяющий»

«Больше всего мне нравится в моей маленькой студии, что ее быстро и легко убирать»

«У меня очень много вещей, так что пришлось попотеть, чтобы все гармонично расставить»

«Моя первая попытка создать уютное гнездышко. Мне уже не терпится украсить все к Хэллоуину»

«Переехал 4 месяца назад, и наконец-то чувствую себя как дома»

«Моя первая квартира. Маленькая, но зато моя»

«Наконец-то закончил обустраивать свою студию»

«Всю мебель в свою студию я купил в секонд-хендах»

«Маленький домашний офис моей жены. Мы сделали его просто в конце коридора»

«Моя первая студия. Я переехала далеко от друзей, поэтому стараюсь максимально сделать тут все по-домашнему»