18 человек, которые даже в патовой ситуации найдут лазейку и выкрутятся

Некоторые люди настолько любят упрощать жизнь, что в любой непонятной ситуации придумают какие-то хитрости. С их лайфхаками можно решить практически любую проблему, будь то надоедливые родственники или сломанный замок в кабинке туалета. И, конечно же, они с радостью рассказывают о своих идеях всему интернету.

Как спровадить наглых родственников

В субботу с утра без предупреждения к нам заваливается моя тетка с мужем и двумя детьми. И радостно вопит, что они к нам на 2 недели. У меня от ужаса в зобу дыханье сперло, я-то знаю, что всю ораву придется кормить, развлекать. Стою столбом, и тут моя дорогая супруга махом решает проблему. Она как заорет радостно: «Отлично! Нам же ремонт надо делать, а тут вот сколько помощников сразу! А я-то думала, как мы вдвоем мебель таскать будем! Сейчас быстренько перекусить сварганю и мы срочно поедем за обоями и краской, а вы отдыхайте пока. Отлично устроимся: в воскресенье ударно бахнем, потом вы с утра пойдете гулять, а мы — на работу. Ну а все вечера наши!» И начинает носиться по квартире, шторы сдергивать, стены промерять. На ходу объясняет, какие она обои хочет, какие плинтуса. Интересуется, как у дорогого дяди дела с шуруповертом.

Я таких ошалевших лиц ни разу в жизни не видел. Тетка нашлась первая — заблеяла, мол, Олечка, да мы же мешать вам будем и детям вредно краской дышать, нет-нет. Олечка, если б мы знали, мы лучше к кому-нибудь другому пошли или в гостиницу. Проводили, короче, гостей. Ремонт решили не делать. Шторы постирали и все. © Подслушано / Ideer

«Если резать хлеб вот так, то он будет дольше оставаться свежим, потому что вы просто сложите две половинки вместе»

«Вот так с помощью ключ-кольца от банки с газировкой я организовываю гардероб»

Как понять, что общаешься с ботом, а не с настоящим человеком

В последнее время участились случаи, когда бота на базе нейросети выдают за реального человека. Цели бывают разные — реклама, мошенничество и так далее. Чтобы сразу вычислить такого бота, как ни странно, подходит лайфхак из книг про космоолухов. Нужно задать вопрос: «Какого цвета зеленая стена?» Человек не поймет, к чему вопрос, а ChatGPT подробно и аргументированно расскажет, почему зеленая стена именно зеленого цвета. Пользуйтесь. © McHummer1 / Pikabu

«Использую вешалки для штанов, чтобы держать книжки и альбомы раскрытыми во время работы без помощи рук»

«Лайфхак, как справиться с засором унитаза, если под рукой не оказалось вантуза. Нужно обернуть отверстие скотчем, смыть, а потом резко надавить на скотч»

Как защититься от похищения пароля и взлома

При первой попытке входа на сайт я всегда сначала ввожу неправильный пароль. Только на официальном сайте или в приложении будет указано, что вы ошиблись. А если это фейковый сайт, созданный для хищения данных, то он сразу вас «впустит». © TheLeftHandedCatcher / Reddit

«В туалете аэропорта замок кабинки оказался сломанным. Я решил пораскинуть мозгами и нашел выход»

Нетривиальный способ вынести из дома тяжелые вещи

Дед вселился в новую квартиру. Заказал установку двери. Дверь поставили и ушли. А старую рядом оставили. Она ему не нужна, но и в подъезде оставлять не хочется — мешает, да и в целом негоже. А вынести одному тяжело. Дед почесал макушку и маркером на листочке написал: «Дверь не выбрасывать, заберу позже». Подтолкнул к лифту, чтобы видно было лучше, и пошел дальше по своим делам. На следующее утро двери уже не было. © V2M8Ch / Pikabu

«Если рубашка не застегивается и под рукой не оказалось булавки, то я использую небольшую сережку»

Способ проверить, хорошо ли компьютерщики сделали свою работу

Принес парень ноутбук на чистку, а потом, когда забирал его, посветил фонариком в винт и что-то внимательно рассматривал. Я поинтересовался, на что он там смотрит. Парень объяснил, что носил как-то ноутбук на чистку, а его просто компрессором продули, не разбирая ноут. Теперь он в шляпку винтика клеит немного пластилина. Хороший вариант, чтобы понять, разбирали ноутбук или нет. © Unknown author / Pikabu

«Парниша в самолете просто использовал свою ковбойскую шляпу как подставку под телефон»

Как не запачкать ворот косметикой

Уверена, что каждый человек хоть раз был в чем-то первым. Первым заметил, что дали горячую воду, первым проложил путь по снегу, что только выпал. Я вот, например, первая решила, что узкий ворот одежды наверняка запачкается косметикой, поэтому буду надевать пакет на голову и с ним надевать уже что-то через голову. Мама говорила, что я с чудинкой, а нет — я первооткрыватель! © Подслушано / VK

«Сушу кепки на воздушных шариках, чтобы они не теряли форму»

Как узнать рецепт любимых блюд

Долгое время покупала готовую еду в супермаркете с восхитительной кулинарией. Попытки приготовить что-то подобное самостоятельно не приводили к результату, хотя я хорошо готовлю. Когда встал вопрос о переезде в течение одного-двух лет, я пошла на отчаянные меры — устроилась туда в отдел кулинарии. В итоге успешно проработала там десять месяцев и узнала все секреты. Чувствую себя планктоном, который смог. © Подслушано / Ideer

«Моя жена протыкает палочкой от мороженого салфетку и так ест, поэтому ничего у нее не капает на пол или одежду»

«Сосед попросил одолжить 3 яйца, а я не знала, в какой таре их передать. Но придумала решение»

Что делать, если соседи мешают спать

Пятница, у новых соседей сверху гулянка, народу куча, ржут как кони, а у нас новостройка с тонюсенькими стенами. Постучал по стенам в унисон с другими соседями — бесполезно. Идти ругаться нет желания, полицию вызывать тоже не хотелось. Решил проблему по-своему, взял и позвонил в их домофон:

— Доброй ночи! Полиция! Открывайте! На вас жалоба!

Трубку положили, домофон отключили, тишина. © IgorKurnik / Pikabu