18 человек, которые хотели сделать добро, но не тут-то было

Бывает такое настроение, когда хочется осчастливить весь мир или хотя бы окружающих. И как же становится обидно, когда наша же инициатива оборачивается против нас. Мы надеемся, что у героев нашей сегодняшней статьи их провалы не отбили желание творить добро.