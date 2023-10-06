18 человек, которые хотели сделать добро, но не тут-то было
Бывает такое настроение, когда хочется осчастливить весь мир или хотя бы окружающих. И как же становится обидно, когда наша же инициатива оборачивается против нас. Мы надеемся, что у героев нашей сегодняшней статьи их провалы не отбили желание творить добро.
- Шел по улице, и тут какой-то парень попросил подать мелочи. Он держал в руке стаканчик, ну я и положил туда деньги, причем не мелочь, а 3 купюры. Только вот в стакане у него был напиток, и деньги промокли. © squreky / Reddit
- Бесят, блин, «рыцари». Абсолютно незнакомые мужики, протягивающие мне руку, когда из общественного транспорта выхожу. Эй, с чего ты взял, что я буду прикасаться к твоей руке? Да я тебя вообще не знаю, я брезгую твоими конечностями! И еще лицо обиженное делают, когда их игнорируешь. Один сказал: «Какая вы, девушка, злая!» Да, я очень злая, поэтому клешни свои мне под нос не суйте! © Подслушано / Ideer
- Когда съезжал с квартиры, вычистил все, полы вымыл так, что с них есть можно было. Пришел хозяин, в обуви прошелся, сделал кислую мину, забрал ключи и ушел. А потом позвонила его жена и начала орать: «Почему в квартире полы не вымыты? Почему там следы от обуви?!» idenis86 / Pikabu
- На прошлый Новый год муж предложил пригласить домой коллегу, которой негде и не с кем было отмечать. А мы одни, вместе вроде как и веселее. Я ее шапочно знала, девочка хорошая, оттого пустила с удовольствием. Она и с готовкой помогла, и подарки мне и детям принесла. Так и отмечали втроем плюс наши дети. Через 2 недели после ссоры муж ушел к ней. Позже вернулся, но семья рушится до сих пор. Вот такая хорошая девочка. © Подслушано / Ideer
- Когда сын был маленьким, занимался фигурным катанием. Был у него индивидуальный тренер, пожилой дядечка. Работал он с утра до вечера с такими детьми. Однажды наша бабушка испекла торт и дала нам с собой кусок, чтобы тренеру отвезли. Мы отвезли, отдали, сказали, что от бабушки нашей. А вечером после тренировки в раздевалке увидели этот кусок торта в урне. Было почему-то обидно. © Подслушано / Ideer
- Компания наша ввела новую программу: когда назначаешь клиенту встречу, ему автоматически отправляется сообщение: «Уважаемый Иван Иванович, ждем вас по адресу такому-то в 10:30». Но количество встреч не увеличилось, а резко уменьшилось. Стали разбираться. Выяснилось, что клиенты не всегда представлялись во время первого посещения и мы их вбивали в базу как могли. Так что им рассылались сообщения типа «Уважаемый Толстый на „лексусе“, ждем вас по адресу...» © AlekseyKud1 / Pikabu
- Учился в 10-м классе, моя одноклассница впервые выпрямила свои кудрявые волосы. Мы с ней отлично ладили, так что я без задней мысли подошел и сказал что-то вроде: «Волосы выглядят круто, делай так почаще!» Она страшно на меня обиделась, а потом рассказала всем девчонкам, и они меня ненавидели весь день. Почему-то мой комплимент показался им оскорбительным. © Unknown author / Reddit
- Уехала в другой город на операцию, все свои украшения положила в пластиковую банку от витаминов и поставила на тумбочку. Потому что никакому воришке и в голову не придет, что они в банке от витаминов у всех на виду. Вернулась домой через месяц, как раз накануне Нового года, решила сделать уборку. Взяла банку, смотрю: просроченные витамины, ну и выкинула в мусор. Дошло где-то через неделю. Операция прошла удачно, этим себя и успокоила. © Вера Манагарова
- Заметила, что арендодатель стал ночевать в помещении. Выглядит плохо, нечесаный, небритый, помятый, по вечерам ест фасоль из банки. Подумала, мало ли что в жизни случилось, вечером занесла по-соседски еду, оставила. Теперь получаю знатных люлей от его жены. Оказалось, что он туда своих любовниц водил. Вот только попало мне. Принесла, блин, супчик. Сижу без помещения, замки сменили, оборудование не вернули. Вот так делай людям добро. © Подслушано / Ideer
- Работала по 60 часов в неделю и решила во что бы то ни стало найти способ сократить количество работы. Пересмотрела действующие процедуры, научилась макросы писать, упростила все. Некогда ужасный бюрократический процесс стал работать как часы. Итог: меня уволили, так как вся схема и без человека теперь сама хорошо функционирует. Дооптимизировала. © Подслушано / Ideer
- Вот правильно говорят, что инициатива наказуема. Приехала к маме на дачу осенью, там за домом есть участок, поросший густой травой. Схватила грабли, решила его расчистить. Поработала, устроила перерыв и снова шла за граблями, как вдруг получила удар между глаз такой силы, что рухнула в траву. Кое-как встала и получила второй удар теми же граблями. © Лариса Печинская
- Вспоминаю, как я съехала со своей первой квартиры. Я тогда оставила коробку шоколадных конфет и хороший кофе в качестве подарка, и с меня взяли £ 20 за вывоз оставшихся личных вещей. © becca__lr / Twitter
- У нас была горничная, и родители не особо ей доверяли. Вот я и решила спрятать от нее мамины украшения. Долго рассказывать, но в итоге горничную уволили из-за этих украшений. © Ntn-in-Life / Reddit
- Как-то в магазине бабуле передо мной не хватило денег на творожок. Так она и ушла, а я долго ругала себя за то, что не помогла. И вот настал день — опять старушка в очереди чуть не плачет. Я плечи расправила, карту приложила. Старушка поблагодарила и испарилась. А потом кассир грустно сказала, что эта бабушка здесь каждый день такую сцену исполняет и все ведутся. Короче, так я и не закрыла свой бабушковый гештальт. © Noblerot / Pikabu
- Организовал бесплатное занятие для студентов и накупил кучу пиццы, но никто не пришел. © MarkLeuchter / Twitter
- Мои родители за порядком практически не следили, и меня это не напрягало лет до 7. И вот однажды вечером родители ушли в гости, я осталась дома одна и мне понадобилась кухонная раковина. Раковина была забита посудой под завязку, я решила ее помыть и в процессе случайно ударила утятницу о край. Утятница была черной, сколько я себя помнила, а тут в месте удара показался красный цвет. Я заинтересовалась, взяла нож и от этого места сколола нагар по всей поверхности. Я перешла к крышке, потом занялась остальной посудой. Занятие оказалось увлекательным, я добралась до самых дальних углов, так что к возвращению родителей все сияло. Правда, погиб тостер, но родители все равно очень умилились,назвали меня хозяюшкой, рассказывали всем про мою домовитость, и с тех пор ответственность за посуду была возложена на меня. Инициатива наказуема. © Татьяна Лобанова / ADME
- В магазине забираю пакет и сдачу и иду на выход. Не покидает ощущение, что тут что-то не так. Мысленно пересчитав, понимаю, что кассир дала больше. Возвращаюсь, она уже другому клиенту пробивает, я говорю: «Девушка, вы ошиблись». И тут она выдает: «Сразу смотреть надо, еще бы завтра пришел!» Так что я просто сунул сдачу в карман, извинился и ушел. Вот тут уж она сама виновата. © *********** / Pikabu
- Однажды я увидела, как плохо одетый дедушка стоит напротив двери супермаркета и, почти не моргая, смотрит туда. Стоял он долго, и когда я вышла с покупками, мне стало его жаль. Я подошла к нему, предложила хлеб и салат, которые купила себе на обед. Оказалось, он просто ждал внука, который выбежал с мороженым через секунду. Мне было жутко стыдно и неудобно за неудавшееся «доброе дело» и за то, что смутила человека. © Подслушано / VK
- К бывшей свекрови очень подходила фраза: «Хотели как лучше, а получилось как всегда!» Три раза она оставалась одна с внучкой. После первого раза доченька пугалась, когда я ее мыть начинала, хотя до этого все было в порядке. Оказалось, свекровь хотела помыть, но не сумела отрегулировать воду. После второго раза дочь стала бояться расчески. В годик пришлось попросить посидеть час. Потом ребенок рыдал от ужаса при виде горшка. Свекровь сказала, что хотела помочь приучить. © Юлия Котеночкина / ADME
В мире много неравнодушных людей, которые спешает на помощь другим, часто незнакомым. А случаев, когда инициатива приходится к месту, гораздо больше: например, продавщица подарила девочке сок, когда та потеряла деньги.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые хотели сделать добро, но не тут-то было
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