18 человек, которые купили умную технику, а она их нежданчиком побаловала

Технический прогресс не стоит на месте и разработчики не устают изобретать новые устройства, которые призваны облегчить нашу жизнь: роботы-пылесосы, умные колонки и умные стиралки. Герои этой статьи купили модные гаджеты и вряд ли ожидали, что их приобретение вдруг выкинет такое, что хоть из дома беги.

Приехала к нам взрослая дочь в гости. Легла спать, почти уснула и вдруг легкий шорох-скрип и тонкий детский голос говорит: «Привет». Дочь в ужасе замерла, а оно снова шуршит-скрипит, шум все ближе, а голос вкрадчиво предлагает: «Давай поиграем». У дочери ужас и ступор. А это от стены говорящий плакат с азбукой отклеивался и общаться хотел. Дочь спала в общей комнате, где ее младший брат-дошкольник часто тусовался. © DesnaNat / Pikabu

Я разговаривала с другом, параллельно поливала цветы и слушала музыку через умную колонку. Было уже поздно, я собралась спать и попросила ее выключить музыку. Она все сделала, а затем добавила: «Дайте мне знать, если вам когда-нибудь понадобятся советы по садоводству!» © yougottamovethisss / Reddit

Было уже поздно, я собралась спать и попросила ее выключить музыку. Она все сделала, а затем добавила: «Дайте мне знать, если вам когда-нибудь понадобятся советы по садоводству!» © yougottamovethisss / Reddit Подарили бабушке смартфон, еле как научили пользоваться. И вот звонит она мне вся перепуганная: «Разговаривала с дедом по телефону. Спросила, куда мелочь по 50 копеек девать — много накопилось. И вдруг женский голос в трубке как скажет: „Раздайте бедным“». Просто во время разговора голосовой помощник как-то включился. © Подслушано / Ideer

Больше историй о наших любимых бабушках здесь.

В качестве партнера голосовой помощник — тоже так себе вариант. Ревность в него тоже, видимо, встроили

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Пару дней назад жена поздно вечером затеяла жарить оладьи. Решила приготовить сама шоколад, а как — не знает. Но у нас же умная колонка есть! Жена ей: «Как сделать шоколад из масла и какао?» А колонка строго так: «На ночь есть вредно». © Freeze64 / Pikabu

Притащили домой колонку с Алисой. Сначала дочка баловалась, потом кто-то додумался попросить Алису включить кошачье мяуканье. Та, бедолага, включила. Кошка сначала судорожно вскарабкалась на меня, как на главную кормилицу, потом стала озираться и засекла источник звука. Пару минут она доходила до нужной стадии ярости, а потом, заорав, остервенело кинулась на несчастный гаджет. Муж догадался выдернуть шнур из розетки, поэтому киса не пострадала. А Алисы больше нет. © Подслушано / Ideer

У нас были колонка с голосовым помощником и умные лампочки. Как-то мой муж пошел на работу на сутки, а я спала, и тут у нас отключилось электричество. А эти лампочки включаются на полную мощность, когда электричество восстанавливается. Итак, я сплю, тут свет в моей спальне загорается и я слышу женский голос: «Привет». Думаю, не стоит говорить, что я тут же подскочила и переполошилась, потому что подумала, что кто-то залез в дом. С тех пор мы этими устройствами не пользовались. © sirrahsar_a / Reddit

А эти лампочки включаются на полную мощность, когда электричество восстанавливается. Итак, я сплю, тут свет в моей спальне загорается и я слышу женский голос: «Привет». Думаю, не стоит говорить, что я тут же подскочила и переполошилась, потому что подумала, что кто-то залез в дом. С тех пор мы этими устройствами не пользовались. © sirrahsar_a / Reddit Друг и его девушка уже засыпали. Вдруг голосовой ассистент из телефона на тумбочке выдал жуткую фразу: «В комнате мужчина». Они испугались и включили свет, в комнате никого не оказалось, а телефон больше не издавал ни звука. Они оба это слышали, так что это точно был не сон. На экране телефона не было никаких признаков, указывающих на то, что к ассистенту обращались. Они так и не поняли, что это было. © kjvp / Reddit

Голосовой помощник в качестве свахи использовать не стоит

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Порой бывает, что я занимаюсь дома своими делами и колонка внезапно говорит: «Ходи быстрее» (или что-то в этом роде). Я пугаюсь каждый раз и не понимаю, что могло спровоцировать ее отклик, ибо я к ней даже не обращаюсь. © K4m4Bullet / Pikabu

Нам свекровь отдала свой робот-пылесос. Забрали и забыли о нем. Ночью спим, вдруг адский какой-то звук начинается. Оказалось, у пылесоса был включен режим уборки в определенное время. И даже после полной разрядки он установленное время сохранил. Ну, тут подзарядился и давай работать. В два часа ночи. © RagDollyAnn / Pikabu

Есть робот-пылесос. Его любимая фишка — застревать, пытаясь просунуться под шкаф. Причем происходит это каждый раз: он залез, повозмущался и заснул. Спровадила я его как-то в коридор, пускай поработает. Сижу дальше в комнате, отдыхаю. Вдруг слышу гул и вижу картину маслом: эта маленькая механическая скотина целенаправленно прет к своему излюбленному месту, застревает, пищит и засыпает. © Подслушано / Ideer

Всегда с иронией относилась к тому, что люди дают имена технике. У всех друзей у роботов-пылесосов есть «клички». Но я ж нормальная, я пылесос называть не буду. Пылесос прожил без имени неделю. Потом он вырвал провод модема, нашел какой-то пакет, долго шуршал им в коридоре, в итоге как-то залез внутрь, запутался и начал орать. И все, теперь у нас дома живет Барсик! © Подслушано / Ideer

В этой статье есть фото вещей до и после стирки и чистки, и разница между ними весьма впечатляет.

И ведь только на первый взгляд кажется, что это ошибка

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Коллега рассказала. На ноутбуке был включен голосовой помощник, она смотрела с мужем фильм. В фильме кто-то задает вопрос, помощник начинает отвечать. Ее муж командным голосом: «Замолчи! Хватит!» Помощник: «Я вас поняла!» И сразу отключает ноутбук нафиг. © Unknown author / Bash

Голосовой помощник отжег недавно: сидим завтракаем, по телевизору — музыкальный канал. Вдруг телек переключается на другой канал, а через пару секунд обратно. Я возьми и да спроси помощника: «Что это было?» А тот в ответ такой: «Просто хотел вас побесить». © Crow / ADME

Поставил семь будильников с повторениями. Телефон специально положил на стол подальше от кровати. Там он и заряжается. Звонит первый, я встаю, отключаю и снова ложусь, звонит второй — встаю, отключаю... В итоге ближе к 5 будильнику меня это достает, я просыпаюсь. Сегодня я сделал то, до чего никогда бы не додумался. Не вставая с кровати, я сказал голосовой помощнице: «Отключи все будильники». И она отключила. Благодаря чему я опоздал на работу. © ghdfghdfog / Pikabu

Я был в другой комнате и играл на компьютере. Жена была внизу и смотрела телевизор. Мне казалось, что она там еще по телефону с кем-то долго разговаривала. В конце концов я спустился вниз и увидел, что жена спит, а умная колонка болтает с телевизором. По моим подсчетам, это продолжалось около 2 часов. © SMACK-A-BRO / Reddit