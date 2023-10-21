18 уникумов, которые живут так, как велит им их сердце

Быть не таким, как все, — это необязательно носить розовые волосы, пирсинг или практиковать отшельничество. А вот критическое мышление и нестандартные решения вполне себе могут выделять вас из толпы. Но герои нашей статьи не стремятся быть экстраординарными, они просто живут так, как им хочется, и делятся своим взглядом на мир с окружающими.

«Не переборщила ли я? Мои подруги ненавидят мои ногти, а я их люблю. А вы что думаете?»

«Мне было 21, а ей 31 год. Начали встречаться. Она не давала мне платить вообще ни за что»

«Потом она поставила мне условие: „У тебя есть 3-4 года, чтобы встать на ноги, больше ждать не смогу, мне уже много лет“. Ну и начал я самореализацию. Поддержка от нее была просто колоссальная. Помощь во всем. Уверенность во мне. Мотивация, я вам скажу, очень даже. Прошло много лет, работа у меня хорошая. Мне 33, ей 44. У нас сынуля, я вроде состоялся, как она и хотела. И у нас все круто.»

«На нашу свадьбу мы заказали вот такой «лимузин»

Мода, она такая

Так получилось, что за всю свою жизнь я никогда не был в современных парикмахерских. А тут случился у меня переезд, и я обнаружил барбершоп рядом с подъездом. Зашел туда, спрашиваю местного мастера, мол, подстрижете меня как-нибудь по-современному? «Да без проблем!» — отвечает мастер.

Подстригся, понравилось, вечером звоню родителям по видеосвязи, берет трубку мама и выдает: «Сын, да у тебя прическа, как у моего папы! Он так же стригся! Ты сидишь, и прямо вылитый он!» Дедушку я никогда не видел — он умер до моего рождения, но слышал о нем очень много хорошего. В общем, я сейчас хожу жутко довольный — у меня современная прическа. Как у деда! © SkyRaptor / Pikabu

«Селфи с моей лучшей подругой»

«Пока все спорят о том, как правильно устанавливать туалетную бумагу в держатель, мне приходится жить с этим»

Оригинальный способ найти мужа

Наша работа состоит в том, что мы делаем людям сайты под ключ. Месяц назад обратилась женщина 50-и лет, сразу понял, что при деньгах. Сказала, что платит любые деньги, если сделаем все, как она хочет. Представьте именной сайт, где вся информация о женщине: биография, привычки, вкусы, вредные привычки. На главной странице огромная фотка с подписью: «Ищу мужа». И прикиньте, весь сайт посвящен ей любимой. Описала, кого ищет, дала все свои контакты. И напоследок попросила поставить таргет, чтобы потенциальные женихи ее нашли. Самый странный заказ за всю мою практику. © Палата № 6 / VK

«Люди тысячи лет назад: у нас должны быть кошки, чтобы контролировать популяцию грызунов. Моя жена в 2023 году: забирает мышь-малютку у нашей кошки и выхаживает ее»

«Планирую вот обои на стену наклеить. Может быть»

Ох, уж это «Ты ж мужик»

Пошел в строймаг и случайно назвал клеммники «наклеммниками». Мне сказали, что «мужик обязан в таком разбираться», и открыто засмеялись в лицо. Я тоже засмеялся. И демонстративно купил все в соседнем отделе, потому что, «продавец обязан продавать», а не выделываться перед клиентом. © AntonBelyayev1 / Twitter

Хороший человек хорош во всем

Ох, уж эти стереотипы. Я вот люблю рисовать, и как следствие, все у меня творческое. Научился вышивать, вязать крючком салфетки. Мне нравится готовить, делать уборку, при этом могу починить и кран, и технику, сделать ремонт и так далее. Вроде живем в 21-ом веке, но люди все еще мыслят не широко. © Евгений Молотов / ADME

«Я решил сделать вот такого худого снеговика»

Когда люди сами решают, как им удобно

Я разведенка, но без прицепа. Да, считаю, что парню в 14 важнее воспитание отца. Разошлись тихо и мирно. 20 лет прожили, начинали с низов и съемной квартиры. Потом купили свою, потом дом строили лет 5. Там сейчас муж с сыном и живут. Им нравится, я никого не выгоняла.

Сын часто приезжает — вкусняшек поесть, переночевать, просто пообщаться. Пару дней в неделю точно у меня зависает. Папка доволен — у него под боком лес, рыбалка, озеро. Все, как он мечтал. Я к ним тоже этим летом ездила — душа требовала грядок! У нас не было измен и прочей дичи, просто решили жить отдельно, каждый со своими интересами.

Ко мне так и приезжает свекровь, когда ей скучно. К нему ездит моя мама за грибами в лес. Частенько собираемся всем табором на шашлыки. Ребенка не забыли, растет адекватный парень, куча олимпиад и медалей. Просто нам так удобно. © Unknown author / Pikabu

«Я даже не могу злиться. На концерте впереди меня стоял высокий парень вот в такой футболке»

«Извините»

«На моей работе в комнате отдыха установили хэллоуинскую елку»

Возраст — не повод изменять своим увлечениям

Недавно записался в одну волонтерскую организацию, которая помогает пожилым людям. Был у меня выезд к одной замечательной бабушке. Приехал на адрес, слышу громкую музыку в квартире, думал, может, ошибся, но уже позвонил в дверь. Открыла очень карикатурная бабушка, вся в черном, с татуировками и большими кольцами. Отдал ей продукты, немного пообщался, а она и рассказала о том, что всю жизнь обожает слушать «металл». Была на многих концертах. Даже сейчас, в старости, она обожает слушать свою любимую музыку и мечтает как-то еще хотя бы раз побывать на каком-то концерте. © Палата № 6 / VK

«Мой коллега использует кодовый замок не с цифрами, а с символами»

Вот что значит — полноценное образование

Мне двоюродная сестра рассказывала, что когда она училась в школе, их часто с мальчиками меняли местами на уроках труда. Мальчиков учили готовить, пришивать пуговицы, а девочек — не только забивать гвозди, но и починить розетку, заменить сифон под раковиной. И сестра это теперь все сама дома делает! Мы учились с ней в одно время, в одном маленьком городе, просто в разных школах, но у нас такого и близко не было. Думаю, это была инициатива трудовиков. © Екатерина Александровна / ADME