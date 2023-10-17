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18 человек, которые на зиму не закупаются на рынке, а шьют шедевры на свой вкус

Народное творчество
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Как только начинаются холода, сразу хочется тепла, уюта и обниматься у камина. Как вариант, на ковре в виде шкуры медведя. И еще — одеваться во что-то, что точно поднимет настроение. А в магазине, как на зло, только стандартные серые пуховики оверсайз. Но некоторые люди с золотыми руками решили не мириться с таким положением вещей и сами сшили себе максимально крутые вещи.

А в бонусе вас ждут перчатки, за которые у нас в редакции готовы устроить голодные игры.

«Первый раз сшила себе зимнее пальто»

«Сшила себе пальто для нашей суровой зимы»

«Шила год. Называю его «Мое пальто королевы вампиров»

«Я еще многое переделаю, это так, начало»

«Мой зимний образ полностью ручной работы, и я тащусь от того, насколько же в нем тепло»

«Наконец-то закончила свое шерстяное пальто»

«Я сшила зимнее шерстяное пальто!»

А это пальто сшито по выкройке 1738 года

«Мое платье для холодов. Сама сделала»

«Первое пальто, которое я сшила самостоятельно»

«Это было мое самое масштабное шитье»

Мужчины тоже шьют нереально крутые вещи

  • Надеюсь, что там, где ты живешь, очень холодно. Ну, чтобы носить эту красоту, не снимая, — люди должны это видеть! © Laura-ly / Reddit

«Ну что ж, настало время для нового пальто»

«Новое пальто, с которым зима точно станет веселей»

  • Сначала я подумал: «Ну, круто». А потом увидел подкладку и ошалел. © tmdblya / Reddit

«Почти закончила свое зимнее пальто»

  • Ты выглядишь как студентка французской школы волшебства из «Гарри Поттера». © kogas101 / Reddit

«Моя новая зимняя стегая куртка. Выкройку сам сделал»

«Мы с мужем любим парные вещи, поэтому вот что я для нас сшила. Да, шапки тоже я сделала»

«Кое-что можно было сделать и лучше, но в целом очень горжусь своей работой»

Бонус: вот они, перчатки нашей мечты. Тоже ручной работы

А вот еще несколько человек, которые сами делают просто крышесносные вещи:

Фото на превью Mentalcouscous / Reddit
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1411132
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые на зиму не закупаются на рынке, а шьют шедевры на свой вкус
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