18 человек, которые на зиму не закупаются на рынке, а шьют шедевры на свой вкус
Как только начинаются холода, сразу хочется тепла, уюта и обниматься у камина. Как вариант, на ковре в виде шкуры медведя. И еще — одеваться во что-то, что точно поднимет настроение. А в магазине, как на зло, только стандартные серые пуховики оверсайз. Но некоторые люди с золотыми руками решили не мириться с таким положением вещей и сами сшили себе максимально крутые вещи.
А в бонусе вас ждут перчатки, за которые у нас в редакции готовы устроить голодные игры.
«Первый раз сшила себе зимнее пальто»
- Вау! Вангую, что ты чувствуешь себя в нем принцессой. © Known-Potential-3603 / Reddit
- А мне кажется, что его носил бы охотник на вампиров из 19 века. © TheThemeSongs / Reddit
«Сшила себе пальто для нашей суровой зимы»
- Это же просто вещь на все времена. © educatedlister / Reddit
«Шила год. Называю его «Мое пальто королевы вампиров»
«Я еще многое переделаю, это так, начало»
- Можно и так носить. © hawkspar94 / Reddit
«Мой зимний образ полностью ручной работы, и я тащусь от того, насколько же в нем тепло»
«Наконец-то закончила свое шерстяное пальто»
- То, что надо, чтобы поднять настроение, когда серость и холод. © ProneToLaughter / Reddit
«Я сшила зимнее шерстяное пальто!»
- Мне кажется, за это точно бы заплатили примерно € 2 000. © NeonFlamingos / Reddit
А это пальто сшито по выкройке 1738 года
«Мое платье для холодов. Сама сделала»
«Первое пальто, которое я сшила самостоятельно»
«Это было мое самое масштабное шитье»
Мужчины тоже шьют нереально крутые вещи
- Надеюсь, что там, где ты живешь, очень холодно. Ну, чтобы носить эту красоту, не снимая, — люди должны это видеть! © Laura-ly / Reddit
«Ну что ж, настало время для нового пальто»
«Новое пальто, с которым зима точно станет веселей»
- Сначала я подумал: «Ну, круто». А потом увидел подкладку и ошалел. © tmdblya / Reddit
«Почти закончила свое зимнее пальто»
- Ты выглядишь как студентка французской школы волшебства из «Гарри Поттера». © kogas101 / Reddit
«Моя новая зимняя стегая куртка. Выкройку сам сделал»
«Мы с мужем любим парные вещи, поэтому вот что я для нас сшила. Да, шапки тоже я сделала»
«Кое-что можно было сделать и лучше, но в целом очень горжусь своей работой»
Бонус: вот они, перчатки нашей мечты. Тоже ручной работы
А вот еще несколько человек, которые сами делают просто крышесносные вещи:
Фото на превью Mentalcouscous / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые на зиму не закупаются на рынке, а шьют шедевры на свой вкус
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