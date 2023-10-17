18 человек, которые на зиму не закупаются на рынке, а шьют шедевры на свой вкус

Как только начинаются холода, сразу хочется тепла, уюта и обниматься у камина. Как вариант, на ковре в виде шкуры медведя. И еще — одеваться во что-то, что точно поднимет настроение. А в магазине, как на зло, только стандартные серые пуховики оверсайз. Но некоторые люди с золотыми руками решили не мириться с таким положением вещей и сами сшили себе максимально крутые вещи. А в бонусе вас ждут перчатки, за которые у нас в редакции готовы устроить голодные игры.

«Первый раз сшила себе зимнее пальто»

Вау! Вангую, что ты чувствуешь себя в нем принцессой. © Known-Potential-3603 / Reddit

А мне кажется, что его носил бы охотник на вампиров из 19 века. © TheThemeSongs / Reddit

«Сшила себе пальто для нашей суровой зимы»

Это же просто вещь на все времена. © educatedlister / Reddit

«Шила год. Называю его «Мое пальто королевы вампиров»

«Я еще многое переделаю, это так, начало»

Можно и так носить. © hawkspar94 / Reddit

«Мой зимний образ полностью ручной работы, и я тащусь от того, насколько же в нем тепло»

«Наконец-то закончила свое шерстяное пальто»

То, что надо, чтобы поднять настроение, когда серость и холод. © ProneToLaughter / Reddit

«Я сшила зимнее шерстяное пальто!»

Мне кажется, за это точно бы заплатили примерно € 2 000. © NeonFlamingos / Reddit

А это пальто сшито по выкройке 1738 года

«Мое платье для холодов. Сама сделала»

«Первое пальто, которое я сшила самостоятельно»

«Это было мое самое масштабное шитье»

Мужчины тоже шьют нереально крутые вещи

Надеюсь, что там, где ты живешь, очень холодно. Ну, чтобы носить эту красоту, не снимая, — люди должны это видеть! © Laura-ly / Reddit

«Ну что ж, настало время для нового пальто»

«Новое пальто, с которым зима точно станет веселей»

Сначала я подумал: «Ну, круто». А потом увидел подкладку и ошалел. © tmdblya / Reddit

«Почти закончила свое зимнее пальто»

Ты выглядишь как студентка французской школы волшебства из «Гарри Поттера». © kogas101 / Reddit

«Моя новая зимняя стегая куртка. Выкройку сам сделал»

«Мы с мужем любим парные вещи, поэтому вот что я для нас сшила. Да, шапки тоже я сделала»

«Кое-что можно было сделать и лучше, но в целом очень горжусь своей работой»