18 человек, которые не остались в долгу перед хамами и мастерски поставили их на место
Говорят, что вежливость и терпимость — добродетели, которые всегда находятся в цене. Но бывает встречаются настолько бесцеремонные люди, что невозможно просто промолчать. Для них находятся те, кто способен ответить даже самым наглым хамам так, что они пожалеют о своих словах.
- Моя подруга Катя гуляла с 3-летней дочкой на детской площадке. Мелкая только уселась на качели, как подбежала нервная дама и начала орать, чтобы девочка слезала, потому что ее сын уже давно хотел покачаться. Подруга вежливо ответила, что ее дочь никуда не уйдет. В ответ неадекватная мамаша назвала ее ведьмой и прошлась по ее внешности. А надо сказать, выглядит Катерина довольно колоритно: тату, черные волосы, черная одежда, мрачный макияж. И вот эта готичная дива встает и начинает монотонно зачитывать вслух латинские крылатые выражения. Скандалистку как ветром сдуло, а Катя наконец-то поняла, зачем она учила латынь на 1-м курсе истфака.
- Ношу очки с детства. И вот каждый раз, когда я их снимаю, чтобы протереть, кто-нибудь обязательно говорит: «Без очков ты выглядишь лучше». На что я моментально заявляю: «Ты тоже выглядишь лучше, когда я их снимаю». © MilkyLikeCereal / Reddit
- Вечер, почти пустой автобус. Заходит мамаша с сыночком лет 8, садится позади меня. Пацан начинает пинать ногами мое кресло. Я попросил так не делать — не помогает. Мамашу просил, ребенку говорил — на 2 минуты успокаивается, а потом все по новой. Тогда я сделал ход конем: сел позади пацаненка и начал бить по спинке его сидения. Ребенок минуты 2 терпел, а потом пожаловался мамаше. Она обернулась на меня и говорит: «Прекратите!» Но я сделал вид, что ее не слышу. Буркнув: «Больной какой-то!», она сгребла сыночка в охапку и пересела на другой конец автобуса. © zveidx / Pikabu
- Я довольно высокий и часто слышу в свой адрес: «Эй, как там наверху погода?» На это я отвечаю: «Лучше, чем шутки у вас внизу». © piaria / Reddit
- Работала я в магазине. Стою на парковке, меняю пакеты в мусорке. Тут из машины выходит мужчина с мальчонкой, смотрит на меня и говорит сыну: «Видишь, почему нужно учиться? Не придется заниматься такой работой». Я и выдала: «Уважаемый, я здесь, чтобы оплатить учебу. Кстати, планирую стать хирургом и надеюсь, что вы никогда не окажетесь на моем операционном столе». © Courtnie Castille / Quora
- Я худышка, и меня с детства доставали комментариями по поводу моего веса. Как-то на свой день рождения я купила билеты на шоу. Сначала было представление, а потом был торжественный ужин, на котором к нам присоединились актеры. И вот один упитанный джентльмен заметил, что я могла бы есть и побольше. Ну я похлопала его по животу и сказала: «А вы — поменьше». К его чести, он только мило рассмеялся. © Lindsey Barlow / Quora
- Когда-то водили своего ротвейлера на курс дрессировки в собачью школу. Охранную службу преподавал владелец. Один из собаководов решил восторженно похвалиться: «Представляете, мы Лордика учим дисциплине. Ставим перед ним чашку еды и не даем есть, пока не разрешим. Поначалу он плохо терпел, но теперь сидит на месте все дольше и дольше. А вы так когда-нибудь пробовали?» А тот и говорит: «А я никогда не ставлю себе цели издеваться над животным». © vllv / Pikabu
- Работал я за стойкой в одном заведении. И к нам постоянно захаживал один мужичок, все время с разными барышнями. Клеился к ним беспардонно. Как-то он прошелся по поводу моих умственных способностей, дескать, я дурак. Ну а я ему в ответ: «Я, по крайней мере, не настолько глуп, чтобы таскаться в одно и то же место каждую неделю. При этом каждый раз с новой девушкой. Да еще и забывая порой обручальное кольцо снять». Надо ли говорить, что больше мы его не видели. © Rea-mck / Reddit
- Приперся к нам в магазин мужик и начал требовать особого отношения. Когда понял, что перед ним стелиться не станут, заорал: «У меня шурин — большая шишка. Один звонок — и вас тут не будет!» А я прошептала себе под нос: «Да у нас каждый суслик — агроном». Ой, что тут началось! Мужик аж весь побагровел, начал от злости заикаться, трясти руками и кричать: «Я вам не суслик!» Потом он выскочил на улицу, и больше я его не видела. © Lama7777 / Pikabu
- Работала в ресторане и как-то раз случайно поменялась плащами с одной клиенткой. Связываюсь по телефону с дамой, и она заявляет: «И как я могла перепутать плащи... Ваш прямо парусился. Я уж точно не такая огромная». А я возьми да и ляпни: «И я не понимаю, как же так ошиблась, ведь такую грязную одежду я не ношу». А у плаща действительно были рукава засаленные, я еще в ресторане заметила и удивилась. Хотя зря я так грубо ответила... © Helena Anne Kojac-Yaeger / Quora
- В школе учительница заявила, что моя речь просто ужасна. И что понимает она только половину из того, что я говорю. В тот момент я был сыт этой дамой по горло. Так что я выдал: «Если вы не понимаете, что я говорю, то, скорее всего, мой уровень образования повыше вашего». В тот день я был звездой класса, что случалось в моей жизни редко. © Unknown author / Reddit
- Был у нас на работе один противный товарищ. И сидел он, как назло, рядом со мной. Он постоянно критиковал то, что я делаю. Особенно его раздражало мое рабочее место. Мол, много всего лежит. Как-то подходит он ко мне и язвит: «Беспорядок на столе — беспорядок в голове». А я, не поднимая глаз, в ответ: «А твой-то стол пустой». Он что-то пробурчал и удалился. © Mike Bowerbank / Quora
AndreyPopov / easyfotostock / East News
- Покупаю ткань в магазине. Хозяйка, она же продавец, известна в нашем городе своенравным характером. Но и клиенты бывают просто шедевр! Стою наблюдаю: клиентка недовольным тоном просит дать ей ткань цвета деревенской пыли, на что хозяйка парирует: «Какой регион вас интересует?» © Подслушано / Ideer
- Появилась в нашем доме новая соседка. И все жильцы тут же начали жаловаться на ее причуды. Я с ней сама впервые столкнулась в лифте. Ну и по незнанию сказала «добрый день». А она в ответ разразилась бранью, общий смысл которой заключался в том, что день далеко не добрый. Это было что-то. Вместо того чтобы обижаться, я просто заметила: «Мне так жаль. Видно, у вас сегодня не лучший день. Если я могу чем-то помочь — вот номер моей квартиры. Заходите когда хотите». Она тут же затихла, а потом призналась, что я первый человек, который попробовал ее понять. В гости пока не заглядывала, но кивает мне каждый раз, когда мы пересекаемся. © Freda Whaley / Quora
- Моя коллега в положении. Недавно она была в ресторане и заметила незнакомку, которая неодобрительно на нее смотрела. Потом эта женщина подошла к ней и сказала: «Беременность вам вообще не к лицу». Моя коллега не растерялась и ответила: «Ну а вам не к лицу быть любопытной грубиянкой, но что поделаешь, раз жизнь так сложилась». © Flat-Illustrator-548 / Reddit
- У нас четыре 25-этажки стоят так, что эхо расходится очень хорошо. И один сосед ставил под окнами машину, сигнализация которой срабатывала от любого хлопка. Напечатала: «Настройте сигнализацию, поберегите свои и наши нервы» — и прижала листик к капоту кирпичом. Намек понял. © Олена Иванова / ADME
- Работал я автоэлектриком. У клиента печка не работала. Я починил: припаял один провод. А потом отец клиента меня спрашивает: «Не много ли денег за один провод?» Я отвечаю: «Припаял я бесплатно — деньги взял за то, что знал куда». © Rallist / Pikabu
- Жена заскочила в магазин купить детские соки и минералку, я остался в машине. При себе у нее была только карта, налички по нулям. Продавщица, не прекращая трындеть со своей подругой, сказала ей, мол, ради такого лень кассу включать: или платите наличкой, или наберите побольше покупок. Жена у меня оставила минералку, вышла из магазина и поведала мне эту историю. Я зашел, взял тележку побольше, напихал в нее всего понемногу: от полного ассортимента специй до мясных нарезок. При виде меня продавщица радостно загрузила кассу и провела все штрих-коды. Штук 200 наименований, наверное, получилось. Потом я похлопал себя по карманам и сказал, что карточку дома забыл. И ушел. Вредина я. © bakaslon / Pikabu
В мире, насыщенном разнообразием личностей и характеров, иногда встречаются люди, чья наглость поражает воображение. Они словно игроки на грани бесстрашия и безрассудства.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые не остались в долгу перед хамами и мастерски поставили их на место
Поделиться этой статьёй