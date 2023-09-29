18 человек, которые не остались в долгу перед хамами и мастерски поставили их на место

Говорят, что вежливость и терпимость — добродетели, которые всегда находятся в цене. Но бывает встречаются настолько бесцеремонные люди, что невозможно просто промолчать. Для них находятся те, кто способен ответить даже самым наглым хамам так, что они пожалеют о своих словах.