18 человек, которые не стали молчать и включили иронию на максимум

Некоторых людей хлебом не корми — дай что-то прокомментировать. Например, когда люди называют тебя той формой имени, которая нравится им, а не тебе. Хотя ведь сказала уже, как лучше. Или когда на УЗИ врач вдруг включает максимально эпичную музыку. Над таким действительно просто грех смеяться в одиночку.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что иногда красиво ответить можно совершенно случайно.

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Бонус: а иногда бывает так, что хлесткий ответ получается совершенно незапланированным

Классная сына прислала в чат голосовое минут на пять, где бурно возмущалась по поводу сменки. Половина пацанов из класса пришли без нее, училка перечислила фамилии каждого. А через несколько минут прилетает сообщение одной из мам этих пацанов: «Зай, ну отвези Глебу кроссы, а то эта кобра ему ноги обглодает!» Потом сообщение удалили, но мы поржали. © Подслушано / Ideer