18 крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали

Наверное, не найдется в этом мире человека, который не знает, как недостаток уверенности в себе влияет на качество жизни. Ведь это самый настоящий якорь, что в отношениях с близкими, что в общении с коллегами, а так же на пути достижения заветных целей. Однако при достаточном желании и упорстве преодолеть низкую самооценку можно, и истории героев нашей статьи лучшее тому доказательство.