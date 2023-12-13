18 крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали
Наверное, не найдется в этом мире человека, который не знает, как недостаток уверенности в себе влияет на качество жизни. Ведь это самый настоящий якорь, что в отношениях с близкими, что в общении с коллегами, а так же на пути достижения заветных целей. Однако при достаточном желании и упорстве преодолеть низкую самооценку можно, и истории героев нашей статьи лучшее тому доказательство.
- Считаю, что чувство стиля невероятно сильно может поднять самооценку. Я парень, и у меня есть несколько подруг, которые помогают мне разобраться в вопросах моды. Найдя свой стиль, я почувствовал себя гораздо комфортнее, и со мной даже стали больше флиртовать. Поэтому я уверен: стильный образ может повысить уверенность в себе. © Seadrase / Reddit
- Всегда была робким человеком, выступать перед людьми для меня просто пытка. Когда повысили в должности, постоянно на мандраже ходила на совещания к высоким начальникам. Но ведь нельзя ударить в грязь лицом! Поэтому со временем обзавелась такой фишкой: открывая дверь в кабинеты, говорила про себя: «Твоя дверь — моя сила». Помогало чувствовать себя уверенно. Сейчас не пользуюсь, уверенность пришла с опытом. © Подслушано / Ideer
- Вчера ездила с инструктором и впервые не смогла выполнить параллельную парковку. Он спрашивает: «Как думаешь, почему не поместилась?» Я начала накидывать варианты: поздно стала крутить, в начале переехала. Все неверно. Думаю, да что ж я сделала не так? А инструктор мне такой: «А почему ты думаешь, что проблема в тебе? Там разметку нанесли меньше, чем нужно. Ты все сделала правильно, не сомневайся». Много думаю об этом, уже не в контексте парковки. © malahovabymusic / Twitter
- Парень зарабатывал больше меня. Не намного, но все же. Говорит, что это делает его уверенным в себе мужчиной. И как только подворачивался случай напомнить о том, что на его карте больше денег, он несомненно им пользовался. Но настал день, когда его жизнь изменилась раз и навсегда. Меня повысили. Зарплата увеличилась почти в два раза. Мой мужчина завял. Мало разговаривал, лицо постоянно унылое. Тут, видимо, его прорвало, и он слезно попросил меня уйти с работы! Потому что я, видимо, уменьшаю его самооценку. Я подумала и ушла... только не с работы, а от парня. © Палата № 6 / VK
- Только в 30 лет впервые ощутила уверенность в своей ценности и в том, что я могу все. Все благодаря мужу и друзьям — они горячо поддерживают во всем. Но когда общалась с родителями, то слышала про все только: «Да зачем?» Зачем языковая школа, зачем такая дорогая собака, зачем пластика, зачем эти твои танцы, зачем клининг, зачем, зачем... И вот я снова чувствую себя мышью на дне, как все эти 30 лет. Ревела от непрошибаемой тупости, пока не заблокировала. И с тех пор счастлива. © Подслушано / Ideer
- Поверить в себя и полюбить себя мне помог один простой трюк. Каждый раз, как я шел в ванную, то улыбался в зеркало и говорил самому себе, что все будет хорошо. © cryogenicToast1 / Reddit
- Мама постоянно повторяла мне: «Ни один мужчина не полюбит тебя с растяжками». Мне было 12, и много лет я отказывалась от открытой одежды, чтобы никто не видел мою кожу. Но угадайте что? Не любила мои растяжки только мама, а кроме нее никто никогда не обращал на них внимания. И мужчина у меня есть, который меня любит. © No_Scale7584 / Reddit
- У меня есть комплекс: я парень невысокого роста. И из-за этого не мог подходить к девушкам и знакомиться, так как неудобно, когда парень смотрит снизу вверх, а не наоборот. Девушка моего друга посоветовала ходить с ней на ее репетиции балета, где, по ее словам, много невысоких девушек. И действительно, невысоких дам там безумно много, и все они симпатичные и с прекрасной фигурой. Но моя жизнь была бы не так весела, если бы я не влюбился в самую высокую из них! К счастью, я смог перебороть себя и пригласить ее на свидание. И вот мы уже полгода живем вместе, и она достает тарелки мне с верхней полки. © Палата № 6 / VK
- 5 лет я была в отношениях, где каждый раз пыталась измениться, стать лучше, чтобы мой партнер уже наконец-таки сказал, что я ему такой нравлюсь. Но больше я так не делаю. И теперь я с другим, любящим меня человеком, который просто так регулярно говорит мне, какая я красивая и телом, и душой. © ItsyBitsyStumblebum / Reddit
- Когда я решил, что пора поднимать свою самооценку, первое, что я сделал — ограничил общение с теми, кто меня критиковал, приносил в мою жизнь негатив и не разделял ценности. В этот круг людей попали даже родители, мне пришлось меньше с ними общаться. Затем я окружил себя людьми, близкими по духу. Начал тренироваться, чтобы хорошо себя чувствовать, избавиться от стресса. И третье — стал правильно питаться. И вот, спустя пару лет я чувствую себя будто другим человеком. © Michael Dragomir / Quora
- Не нужно бояться заговорить с кем-то. В мире куча людей, которые тоже хотят общения с вами. Эту идею мне подкинул одноклассник, давно, когда я еще учился в школе. Он сказал, что ему кажется, будто у меня в голове есть светлые мысли, а я почему-то мало разговариваю с людьми. И спустя какое-то время из застенчивого человека я превратился в того, кто хочет открываться и жаждет общения. © Unknown author / Reddit
- Когда выпустилась из университета, сделала себе подарок — дорогие наручные часы. Устроилась на первую работу, меня полтора часа собеседовали в местечковую торговую компанию на позицию менеджера по закупкам. Требований было много: приезжать раньше начала рабочего дня, уезжать позже, работать на выходных. И все это за маленькую зарплату. В один вечер я задержалась до девяти на работе и шла на остановку. Увидела автобус и решила побежать. Упала, разбила часы, поцарапала лодыжку и руку. Уже в автобусе потеряла сознание. Поняла, что это знак судьбы — нечего убиваться так за сущие копейки! Уволилась и уже через полгода зарабатывала в три раза больше, работая удаленно. Шрам на руке до сих пор напоминает, что себя надо ценить. © Подслушано / VK
- У меня была крайне низкая самооценка. Это не могли не заметить несколько моих близких друзей. И вот, однажды один из них спросил меня, что же не так. Далее состоялся диалог:
— Я чувствую себя жутко неуверенным в себе, — ответил я.
— А что ты делаешь, чтобы это исправить?
— Мне не хочется ничего делать.
Именно тогда он сказал то, после чего меня осенило: «Просто делай хоть что-нибудь. Это именно то, что тебе нужно». Чувство собственного достоинства приходит от действий, уверенные в себе люди знают: что бы ни случилось, они смогут что-то с этим сделать. © Aviral Bhatnagar / Quora
- Заставили писать объяснительную на работе. По моему мнению, ни за что. Вместо нее скинула свое заявление на увольнение. Звонят из офиса со словами, что не хотят меня отпускать, потому что хорошо работаю. А я им в ответ: «Сотрудники, которые хорошо работают, просто так ни за что не отхватывают и объяснительные не пишут». И положила трубку. © ShalaginovaD / Twitter
- Всегда стеснялась выходить на улицу в платье, ведь зачем показывать себя, когда вокруг так много девушек с более красивой фигурой. И вот, решилась, первый раз в жизни надела платье и пошла в парк отдохнуть, почитать. Рядом на поляне сидела группа дошкольников с учительницей, они рисовали пейзажи. Тут ко мне подсел мальчик, протянул мне букетик из листвы и попросил разрешения нарисовать меня, так как я похожа на осень. Улыбалась после этого весь день. Да и платья буду носить чаще. © oseledich / Pikabu
- Муж любил сравнивать меня с другими женщинами. А у меня была низкая самооценка, поэтому я спускала все на тормозах. Как-то раз он потерял берега и стал сравнивать меня со своей начальницей прямо при ней на корпоративе. Внезапно во мне что-то вскипело и я выдала: «Да, Полина, мой муж всегда берет пример с лучших. Вот бывший начальник отдела рисовал финансовые отчеты от балды, и Дима тоже постиг это искусство.» Надо было видеть лица их обоих. Я на следующий же день собрала вещи и подала на развод. От знакомых узнала, что его вскоре поперли из фирмы, а я встретила нормального мужчину и с тех пор максимально уверена в себе.
- Меня наконец пригласили на работу мечты. Прихорошилась, захожу в кабинет на собеседование. Чтобы выглядеть уверенно, с ходу беру конфетку из вазочки на столе. Директор компании в шоке смотрит на меня, я таращусь на него и в панике думаю, что делать. Оказалось, что в вазочке были не конфетки, а декоративные камушки. © Подслушано / Ideer
- Мой мужчина до меня встречался с женщинами, работающими в сфере красоты. И когда еще до начала отношений он увидел, что я могу выйти в магазин или мусор вынести, будучи ненакрашенной, он посчитал меня ненормальной. Мол, все ухоженные девушки в магазин по три часа собираются. Пришлось привести ему в пример несколько статей и видео известных психологов о том, что как раз таки ненормальны эти сборы, и это признак низкой самооценки. Мнение он все-таки поменял. А я задумалась о психическом здоровье некоторых сотрудниц сферы красоты. © Подслушано / VK
Нередко на нашу самооценку влияют окружающие люди. Своим непрошенным мнением и беспардонными замечаниями они порой оставляют на сердце глубокие шрамы. Однако крутышки из нашей следующей статьи устали мириться с чужой небрежностью, поэтому теперь наглецы и чудаки сами отхватывают от них по полной.
AdMe/Народное творчество/18 крутышек, которые выбрали быть уверенными в себе и не прогадали
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