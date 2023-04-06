AdMe
AdMe

18 человек, которые оставили свои волосы в покое и кайфуют от результата

Народное творчество
1654-

Даже сегодня, когда в моде естественность, до сих пор можно услышать от окружающих, что мы должны выглядеть каким-то определенным образом. Мол, и седину нужно закрашивать, и мужчинам с длинными волосами ходить как-то странно. Но некоторые люди предпочитают не тратить лишние время и деньги в парикмахерских, живут со своей натуральной шевелюрой и полностью довольны этим.

«Моей бабушки не стало, когда я был еще маленьким. Мы нашли ее старую фотографию, и теперь понятно, в кого у меня такие волосы»

«Я на пути к своему натуральному седому цвету»

«Перестала красить волосы, и теперь они выглядят как настоящая смесь соли с перцем»

«А ведь я тратил большую часть жизни на то, чтобы выпрямлять волосы»

«Перестал стричь волосы и теперь выгляжу так, будто я из 80-х»

«Перестала пить гормональные таблетки, и теперь мои волосы выглядят так: я снова стала кудрявой»

«С длиной немного теряется форма, но я все равно обожаю свои седые волосы»

«Всегда ходил с короткой стрижкой. Но вот решил отрастить волосы и дать шанс своим кудряхам»

«58 лет, а волосы до сих пор вьются»

«Тетя сфотографировала меня в выходные, и я была в шоке от того, как же шикарно выглядят мои волосы»

«Начал отращивать волосы в 15. Здесь мне 23 и 50»

«Около 10 лет назад я сожгла волосы химической завивкой, и мне пришлось остричь их примерно по уши. Вот так они выглядят сегодня»

«Пользуюсь, кстати, самыми простыми шампунями из массмаркета».

«Мои натуральные седые волосы»

«Я вот думаю: может, мне брови осветлить под цвет волос?»

Серебристые волосы — это действительно красиво

«Не стриглась 14 месяцев, цвет свой»

«В последнее время куча моих родственников начала лезть с советами о том, что мне стоит обрезать волосы. Мол, кончики «крысиные»

«Как-то наткнулся в интернете на парня, которого хейтят за длинные волосы. Так что вот вам мои. И сыр»

Существует еще огромное количество людей, которые решили оставить свои волосы в покое и только выиграли от этого. И знаменитости среди них тоже есть:

Фото на превью aneleish / Reddit
1654-
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые оставили свои волосы в покое и кайфуют от результата
Поделиться этой статьёй