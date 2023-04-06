18 человек, которые оставили свои волосы в покое и кайфуют от результата
Даже сегодня, когда в моде естественность, до сих пор можно услышать от окружающих, что мы должны выглядеть каким-то определенным образом. Мол, и седину нужно закрашивать, и мужчинам с длинными волосами ходить как-то странно. Но некоторые люди предпочитают не тратить лишние время и деньги в парикмахерских, живут со своей натуральной шевелюрой и полностью довольны этим.
«Моей бабушки не стало, когда я был еще маленьким. Мы нашли ее старую фотографию, и теперь понятно, в кого у меня такие волосы»
«Я на пути к своему натуральному седому цвету»
«Перестала красить волосы, и теперь они выглядят как настоящая смесь соли с перцем»
«А ведь я тратил большую часть жизни на то, чтобы выпрямлять волосы»
«Перестал стричь волосы и теперь выгляжу так, будто я из 80-х»
«Перестала пить гормональные таблетки, и теперь мои волосы выглядят так: я снова стала кудрявой»
«С длиной немного теряется форма, но я все равно обожаю свои седые волосы»
«Всегда ходил с короткой стрижкой. Но вот решил отрастить волосы и дать шанс своим кудряхам»
«58 лет, а волосы до сих пор вьются»
«Тетя сфотографировала меня в выходные, и я была в шоке от того, как же шикарно выглядят мои волосы»
«Начал отращивать волосы в 15. Здесь мне 23 и 50»
«Около 10 лет назад я сожгла волосы химической завивкой, и мне пришлось остричь их примерно по уши. Вот так они выглядят сегодня»
«Пользуюсь, кстати, самыми простыми шампунями из массмаркета».
«Мои натуральные седые волосы»
- Тут даже не нужна ни дорогая одежда, ни укладка. Просто обалдеть! © chunky_bumblebeee / Reddit
«Я вот думаю: может, мне брови осветлить под цвет волос?»
Серебристые волосы — это действительно красиво
«Не стриглась 14 месяцев, цвет свой»
«В последнее время куча моих родственников начала лезть с советами о том, что мне стоит обрезать волосы. Мол, кончики «крысиные»
«Как-то наткнулся в интернете на парня, которого хейтят за длинные волосы. Так что вот вам мои. И сыр»
Существует еще огромное количество людей, которые решили оставить свои волосы в покое и только выиграли от этого. И знаменитости среди них тоже есть:
- 17 человек, которые перестали прятать роскошные волосы, доставшиеся им от природы, и ни капли не пожалели об этом
- 19 женщин, которые наплевали на стереотипы и решили сделать седину своей фишкой
- 18 женщин, которые наплевали на стереотипы и с гордостью носят свою седину
- 14 звезд, которые решили носить свои седые волосы с гордостью
- 19 женщин с серебром в волосах, которые наплевали на мнение окружающих и позволили себе быть собой
Фото на превью aneleish / Reddit
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