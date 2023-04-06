18 человек, которые оставили свои волосы в покое и кайфуют от результата

Даже сегодня, когда в моде естественность, до сих пор можно услышать от окружающих, что мы должны выглядеть каким-то определенным образом. Мол, и седину нужно закрашивать, и мужчинам с длинными волосами ходить как-то странно. Но некоторые люди предпочитают не тратить лишние время и деньги в парикмахерских, живут со своей натуральной шевелюрой и полностью довольны этим.

«Моей бабушки не стало, когда я был еще маленьким. Мы нашли ее старую фотографию, и теперь понятно, в кого у меня такие волосы»

«Я на пути к своему натуральному седому цвету»

«Перестала красить волосы, и теперь они выглядят как настоящая смесь соли с перцем»

«А ведь я тратил большую часть жизни на то, чтобы выпрямлять волосы»

«Перестал стричь волосы и теперь выгляжу так, будто я из 80-х»

«Перестала пить гормональные таблетки, и теперь мои волосы выглядят так: я снова стала кудрявой»

«С длиной немного теряется форма, но я все равно обожаю свои седые волосы»

«Всегда ходил с короткой стрижкой. Но вот решил отрастить волосы и дать шанс своим кудряхам»

«58 лет, а волосы до сих пор вьются»

«Тетя сфотографировала меня в выходные, и я была в шоке от того, как же шикарно выглядят мои волосы»

«Начал отращивать волосы в 15. Здесь мне 23 и 50»

«Около 10 лет назад я сожгла волосы химической завивкой, и мне пришлось остричь их примерно по уши. Вот так они выглядят сегодня»

«Пользуюсь, кстати, самыми простыми шампунями из массмаркета».

«Мои натуральные седые волосы»

Тут даже не нужна ни дорогая одежда, ни укладка. Просто обалдеть! © chunky_bumblebeee / Reddit

«Я вот думаю: может, мне брови осветлить под цвет волос?»

Серебристые волосы — это действительно красиво

«Не стриглась 14 месяцев, цвет свой»

«В последнее время куча моих родственников начала лезть с советами о том, что мне стоит обрезать волосы. Мол, кончики «крысиные»