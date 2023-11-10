18 человек, которые отважились на ремонт и теперь себя от радости не помнят

Что и говорить, ремонт — это затея для сильных духом. Но героев нашей статьи это совершенно не смутило. Они стойко вытерпели шум, грязь и суету, которые сопутствуют этому процессу и теперь наглядеться не могут на свои обновленные интерьеры.

1. «Сил моих больше не было смотреть на этот гарнитур. Капелька краски — и теперь у меня будто новая кухня»

2. «Поменяли зеркало и освещение в ванной, но меня бесило, что они такие красивые, а все остальное уродливое. Пришлось делать ремонт»

3. «Пока мой мужчина был в командировке, я за 7 дней своими руками сделала бюджетный ремонт-сюрприз. Он был в восторге»

4. «Послушали советов в интернете и отремонтировали гостиную. Вот как она теперь выглядит»

5. «Нашла идею оформления интерьера в интернете и повторила»

6. «Я теперь из этой новенькой ванной и выходить не хочу, постоянно в ней сижу»

8. «Впервые попробовал свои силы в дизайне интерьера. Переделал свою спальню»

9. «Прожили мы одну зиму без лоджии и поняли, что не хотим больше на полгода терять такое пространство. Теперь у нас тут целая комната»

10. «Отремонтировал кухню. Мне нужно было больше места для готовки, пришлось изгаляться со столешницей и удлинять ее»

11. «Обновили коридор. Муж обожает эту плитку на полу, а я ее ненавижу. Пришлось идти на компромисс — стелить коврик»

12. «Некоторые считают, что панели на стенах через пару лет будут выглядеть устаревшими, но мне все равно. Мне они очень нравятся»

13. «Только что закончил ремонт туалета, хочу похвалиться»

14. «Отремонтировали кухню за 5 недель. Нам хотелось больше цвета»

15. «Отремонтировали нашу ванную и по совместительству гардеробную, и она получилась такой уютной»

16. «Как быть, если надо делать ремонт, но денег на него нет? Ответ прост: делать самому»

17. «Раньше эта кухня на меня такую тоску наводила»

18. «Преображение моей крошечной ванной. Раньше на полу были виниловые наклейки. Выглядело мило, но они потом начали отклеиваться»