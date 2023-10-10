18 человек, которые по чистой случайности заметили то, от чего сердце начинает биться чаще

В суете будних дней мы не замечаем чудесных вещей, которые происходят прямо под носом. И только лишь, случайно включив свою внимательность, или присматриваясь к уже сделанным фото, мы обнаруживаем нечто потешное, занятное или даже чуточку жуткое.

«Жена сфоткала этих людей на свадьбе своей мамы. Объясните, у вас, женщин, что, принято так стоять в ожидании или как?»

«Чисто случайно заметил этих двух практических одинаковых джентльменов»

«Гуляю, и тут — хоба! Синенький грибочек»

«Каждый раз, когда человек падает в оркестровую яму, кто-то рисует там грустный смайлик»

Кажется, кто-то опять напортачил под лозунгом «И так сойдет»

«У этого магазина какое-то странное расписание»

Открыто ежедневно с 6:19 до 23:19. Добро пожаловать!

«Кто-то положил по три камня чуть ли не на каждом выступе стены. Они еще и по цвету сочетаются»

Вип-кресло в самолете, в первом классе

«Подобрал на берегу ракушку. Потом присмотрелся, а там до сих пор живет морская улитка»

«Снимал на видео квартиру, которую собираюсь арендовать. Чуть позже пересматриваю ролик и вижу нечто жуткое»

«Парень рядом со мной слушает CD-плеер. В 2023 году»

«Углядел тут велосипед, у которого есть 3 обычных колеса и одно рулевое»

«Я уверена, там точно есть потайная дверь»

«Была в зоопарке, и эта черепаха выглядит так, будто на ней свитер с горлом»

«В моей компании, оказывается, есть офис для Гарольда Поттера»

«Успел сфокать, как фламинго с упоением делает большой глоток воды»

«Заметила, что в душевой моего общежития начал расти гриб»

«Выходил из дома в 6 утра и тут обнаружил это на моих ступеньках»