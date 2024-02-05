18 человек, которые не стали молчать в тряпочку, а поставили наглецов на место
Вокруг полно хитрецов, наглецов и откровенных мошенников. Обычно люди теряются в сложных ситуациях, не знают, что сказать хамам, но герои этой подборки смогли за себя постоять. Так поучимся же у них давать отпор.
- Подруге позвонили мошенники. Начали говорить, мол, сегодня ваш номер отключат от мобильного оператора. А если вы хотите остаться, вам срочно нужно сказать код, который придет на телефон. Ну, подруга им и назвала код, только неправильный. Они ей все посылали и посылали смс-ки, а она все ошибалась и ошибалась. Кажется, довела человека с другой стороны трубки до истерики.
- К нам на дачу в гости приехали дальние папины родственники — пара с детьми. Папа задерживался с работы, развлекала их мама и я. Один ребенок без спроса залез в холодильник, взял колбасу и начал от нее откусывать. Мама спросила, зачем он так делает, ведь сейчас будет готов суп. А если ему хочется есть, она сделает бутерброд, но зачем грязными руками брать и еще откусывать? Мальчик сказал, что вся колбаса достанется ему, если обкусать. Его брат поковырялся в вазочке с конфетами и каждую понадкусывал. Ноль реакции от их мамаши. Она сама тоже без спроса рвала у нас с грядок клубнику. Моя мама пыталась держать лицо. А у меня был подростковый возраст. У меня из руки вырвали клубнику, которую я собиралась съесть, со словами: «Это не тебе», а я эту клубнику сорвала со своей грядки, сама ее полола, рыхлила и поливала. Я психанула и высказала напрямую, что люди в гостях себя так вести не должны. В общем, семейство страшно возмутилось моей невоспитанностью, и отбыло домой. Мама сказала мне спасибо. © Селебная пятка / ADME
- Женщина 50 лет на вид выходит из автобуса и кидает под ноги какой-то чек, я его поднимаю, говорю: «Вы обронили!» Она отвечает: «Нет, я не обронила». Тогда я громко, чтобы все слышали, сказала: «А-а-а, так вы специально намусорили?!» Было видно, как она аж покраснела и тут же со злобой выхватила чек и выкинула в урну (находится в 1 метре от этого места). Что ей помешало сразу выкинуть в нее — загадка. © Онлайн Занятия / ADME
- Соседи поставили на улице светильник и направили его прямо в окно моей подруги. После неудачных попыток уговорить их приглушить свет или хотя бы повернуть фонарь она направила в сторону соседской спальни светоотражатель. И поставила световую установку, запрограммированную на интервальные мигания. Когда сосед стал жаловаться, подруга объяснила ему, что это его фонарь ему в окно светит, надо выключить. © hippybiker / Reddit
- Это случилось, когда я был в 8-м классе. Учитель разрешал нам есть на занятиях. Однажды я собирался съесть свой бутерброд, но мне понадобилось выйти. Когда я вернулся в класс, то увидел, что парень, который сидел передо мной, ест мой бутердрод. Я вежливо спросил его об этом, но он все отрицал. На следующий день я оставил бутер на столе специально, чтобы убедиться, что это он. На третий день у меня созрел план. Я сделал сэндвич с сыром, а затем полил его соусом из самого острого перца. Он был повсюду, но, к счастью, острым не пахло. Итак, я оставляю свой сэндвич-ловушку на столе и встаю, чтобы сходить в туалет. Примерно через 10 минут я вернулся в класс, и меня встретил похититель сэндвичей, истерически плачущий, с ярко-красным лицом. Остаток дня он провел в туалете. © iwmcguy / Reddit
- На днях прихожу домой и вижу, что отвалился интернет. Все в квартире проверил: провода воткнуты, котом не погрызены. Надо выезжать мастеру и смотреть. Потом думаю: дай гляну на всякий случай, куда провод идет из квартиры. Открываю щиток, где все провода, и-и-и-и-и-и-и... Вижу новенькую коробочку с проводами от другого провайдера — конкурента моего. На ней рекламная наклейка с призывом звонить и подключаться, а мой провод заботливо вытащен из переходника «мама-мама», которым соединены провод с чердака дома и тот, что уходит ко мне в квартиру. © Fsnowman / Pikabu
- Довелось мне побывать в стоматологии. Заезжаю на территорию, где охранник говорит мне:
— Парковка платная, ₽ 150 в час.
Молча соглашаюсь. Он записывает номер моей машины в свою тетрадку, руками поднимает шлагбаум, и я паркую авто. Доктор возился около двух часов. После приема меня встречает уже другой охранник. Я ему:
— Мне бы это, оплатить, что ль...
— Давай резче... ₽ 500 и вали!
— Ну ведь у вас парковка ₽ 150 в час!
— И?!
— Посмотрите по журналу, когда я заехал. Номер машины...
С недовольной миной начинает листать и спустя минуту произносит:
— Нет записи... Ты когда заехал?
— 15 минут назад.
— Серьезно?
— А то!
— Ну... Давай ₽ 30.
А ведь достаточно было просто по-человечески ко мне отнестись без попытки обмана. © Spartleg / Pikabu
- В нашем доме есть магазин, а перед ним парковка. Стояночные места почти всегда заняты. Для того чтобы оставить свободным проезд к своему магазину, его хозяйка на автостоянке самовольно нарисовала знак «Стоянка для инвалидов». А люди у нас законопослушные, и это место даже при забитой парковке пустовало. А вчера я сходил в Бюро медико-социальной экспертизы и получил там знак «Инвалид» на автомобиль. И хотя я являюсь человеком с ограниченными возможностями, знак «Инвалид» я на машину не ставил: руки работают, ноги ходят. Но когда мне пришлось несколько раз ждать, пока освободится место или пока мне разблокируют выезд те же магазинные грузовики, а в это время на месте для инвалидов стоит грузовик с товаром, мое терпение лопнуло. Так что спасибо хозяйке магазина: сегодня, приехав на забитую парковку, я спокойно встал на единственное пустующее, уже мое место. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Мама вела испанский в школе. Однажды несколько ее учеников захотели выставить ее дурочкой. Она дала классу задание распределиться по группам и написать диалоги. Через неделю нужно было выступить перед классом. Когда она вызвала тех парней, они сказали: «Но мы уже отвечали. Мы не будем делать это второй раз». Мама возразила, что у нее нигде это не отмечено и она помнила бы, если бы их спрашивала. Но они отказались выходить к доске и обвинили ее в том, что она не зафиксировала их ответ. Мама поначалу запуталась и засомневалась, но ей пришла в голову отличная идея. На следующий день она пришла на урок и сказала: «Мальчики, я прошу прощения. Я нашла свои записи о вашем выступлении и все вспомнила». И она перечислила их грамматические ошибки, а также заявила, что диалог был слишком коротким и в нем не использовались обязательные слова. Все это она придумала. Она поставила им неуд за это задание, и им ничего не оставалось, кроме как во всем сознаться. © a-dizzle-dizzle / Reddit
- Моему отцу как-то позвонили и сказали: «Ваш сын в милиции и нужно столько то денег (не помню уже сумму)». Отец ответил: «Я знаю, что он в милиции (а я как раз на дежурстве был, работал я в милиции)». Звонивший почему-то растерялся и трубку положил. © WaGoDeL / Pikabu
- Есть в Китае такая прекрасная вещь, как доставка еды. И, как у всякой подобной службы, есть выбор: доставка или самовывоз. Мне вечерами удобнее самовывоз: вышел из офиса и сделал заказ, дошел до дома, его как раз успели приготовить, забрал пакет и сразу же поднялся. Но сегодня менеджеры перемудрили со скидочными купонами и вышло так, что самовывоз получился аж на 8 юаней ДОРОЖЕ доставки. Я как бы обиделся и заказал доставку на адрес самого ресторана, «столик у двери». Успел дойти, взглянуть на растерянно топчущегося на одном месте курьера с моим пакетом, забрать свой заказ и уйти, напоследок наяву увидев, как у людей возникает «синий экран». © waily / Pikabu
- Приехал я в маленький городок в 3 часа ночи. Выхожу на привокзальную площадь — стоит таксист. Подхожу.
— За сколько туда-то?
— 200!
— Давай за 150. Я знаю, что в городке днем поездки дороже ₽ 120 не бывают.
— За 150 не поеду.
Ну не поедешь — и не надо. Достал телефон и вызвал «Яндекс.Такси». Вызов принял тот же бомбила, только стоимость поездки была уже ₽ 120.
И не обманул ведь. За 150 не поехал. © Kinvel / Pikabu
- Из-за ремонта пришлось ночевать у бабули. 3:42, звонок на домашний. Пока я, сонная, соображала, брать трубку или нет, бабуля успела. Ей говорят со слезами:
— Баба! Произошел несчастный случай! Сижу в полиции.
— Ну и флаг тебе в руки, — говорит бабушка.
У мошенников аж дар речи пропал. В общем, за свою старушку я спокойна, беседы о способах обмана стариков не прошли мимо ушей. © alyona***minus / Pikabu
- Проходила тест на IQ. В финале было написано, что надо отправить ₽ 150 для получения результатов. Я не отправила. Считаю, что тест на IQ я прошла. © TheDaoMaker_a / Twitter
- Неоднократно раньше получал СМС: «Пап, переведи на номер +7XXXXXXXXXX ₽ 5 тыс. Потом все объясню». Поскольку детей у меня двое и я точно знал, кто где находится (ну про старшую примерно), всегда отвечал: «Поезжай домой, такси за мой счет. Возьми в сейфе, код ты знаешь». Обычно тишина, а как-то раз пришел ответ: «Жадина вредная». Ох уж эти дети. © winso / Pikabu
- На одной из прошлых работ была сотрудница, обожающая почесывать свое эго об эго окружающих. Ко мне тоже подвалила, когда я на перерыве вышла на улицу. «Ой, — говорит, — ногти какие! Недавно ж короткие были!». «Быстро растут». «А у меня медленно, но зато крепкие, — хвать за руку, давит на ноготь, — намного крепче!». А надо заметить, что я совершенно не остра на язык. И чтобы не блемкать в ответ, как коза без привязи, просто имею несколько заготовок на разные случаи. Хватаю ее саму за руку, давлю на ногти: «Ничего себе! Я такие только у бабушки на ногах видела, когда стригла!». Хамство, да, но действенное. © Лживый Кусь / ADME
- Обратилась малознакомая девушка, мол, проголосуй за меня на конкурсе красоты. Дает ссылку. Оказывается, голос ₽ 50 стоит, она 2 просила. Я говорю: «На карте голяк, скинь — и проголосую». Параллельно пробиваю это дело в интернете. Выясняю, что воруют личные данные карты, цель не ₽ 50. Но я-то остановился, получив ₽ 100. © etostranno / Pikabu
- У меня была соседка напротив. И любила она в квартире убирать с настежь распахнутой дверью. Все бы ничего, но в такие моменты она включала свою допотопную стереоустановку на полную мощность, да еще и втыкала музыку, которую я на дух не переношу. Мне это надоело, вежливо говорю ей: «Не могла бы ты приглушить слегка звук?» Та сразу хамить начала. «Ну, — думаю, — я тебе сейчас устрою». Вытащил я свои колонки на 500 ватт каждая (я в ресторане работал, это большие концертные колонки), поставил у себя перед дверью и запилил ей «Раммштайн». На третьей песне она сломалась, выключила свои завывания и больше никогда не включала. Еще и здороваться уважительно после этого начала. © Тросс / ADME
А здесь у нас истории про 15 человек, которым пытались сесть на шею, но не вышло.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые не стали молчать в тряпочку, а поставили наглецов на место
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