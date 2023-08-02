18 человек, которые пошли в магазин за покупками, а вышли с занятной историей

Человек в пижаме и бабулька, похожая на ведьму, — это далеко не все странности из тех, что можно увидеть в обычном магазине. Люди из этой подборки просто пошли за покупками, а увидели таких эксцентричных, наглых или забавных покупателей и продавцов, что теперь, кажется, вовек их не забудут.