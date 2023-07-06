18 человек, которые не просто переехали в новый дом, но и обнаружили нехилый такой сюрприз
Смена места жительства — это не только яркие впечатления от нового жилища, но и различные неожиданности, которые могут внезапно всплыть. Например, где-то под полом можно обнаружить сейф или вдруг окажется, что стены в некоторых местах нового дома сильно завалены. Пользователи сети на личном примере узнали, какие сюрпризы их подстерегали после переезда.
«Переехал в новый дом. Но с такими выключателями я теперь не могу спать»
«Только что переехал. Нашел в стене ванной какую-то щель. Оказывается, туда надо засовывать использованные бритвы»
«Мы только 5 дней в новом доме, а уже успели завести таких соседей»
«Работники местной пасеки сказали, что быстро все уберут».
«Только что переехал и обнаружил такое на всех полках. Кто и для чего такое придумал?»
«Переехал в новый дом. Оказалось, в ванной комнате отсутствует душевая перегородка»
«Только что заехал в свою первую квартиру. Открыл морозилку, а там вот такая картина»
«Вот такая питьевая вода в моем новом доме»
«Переехал в роскошную квартиру. Каждый угол уникально неровный»
«Только что заселилась. У соседей есть точно такой же кот»
Еще больше неожиданных совпадений можно увидеть в другой нашей статье.
«В шкафу нашего нового дома есть такой замок, но почему-то снаружи»
«Мои друзья только что заехали в старый дом и нашли это в полу»
«В новом доме моих друзей есть вот этот шкаф — только для того, чтобы спрятать колонну»
«Входная дверь в новом доме моей мамы»
«Я была готова к принятию первого душа на новом месте»
«Купили новый дом! Решетка плиты была поломана»
«В доме, куда я только что заехал, выключатель света в ванной комнате находится в самом душе»
«Недавно заселился. Мне было интересно узнать, почему моя дверь не закрывается»
«Заехал в новый дом с террасой, и этот кот забрался в мою комнату и спит на моей кровати»
Не удивительно, что переезд в новый дом может пойти не по плану. Зачастую уже после заселения всплывают такие неожиданности, что весь процесс смены жилья становится под сомнение. Однако хочется верить, что у каждого человека сюрпризы окажутся только приятными.
Фото на превью Cooch98 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые не просто переехали в новый дом, но и обнаружили нехилый такой сюрприз
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