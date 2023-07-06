18 человек, которые не просто переехали в новый дом, но и обнаружили нехилый такой сюрприз

Смена места жительства — это не только яркие впечатления от нового жилища, но и различные неожиданности, которые могут внезапно всплыть. Например, где-то под полом можно обнаружить сейф или вдруг окажется, что стены в некоторых местах нового дома сильно завалены. Пользователи сети на личном примере узнали, какие сюрпризы их подстерегали после переезда.

«Переехал в новый дом. Но с такими выключателями я теперь не могу спать»

«Только что переехал. Нашел в стене ванной какую-то щель. Оказывается, туда надо засовывать использованные бритвы»

«Мы только 5 дней в новом доме, а уже успели завести таких соседей»

«Работники местной пасеки сказали, что быстро все уберут».

«Только что переехал и обнаружил такое на всех полках. Кто и для чего такое придумал?»

«Переехал в новый дом. Оказалось, в ванной комнате отсутствует душевая перегородка»

«Только что заехал в свою первую квартиру. Открыл морозилку, а там вот такая картина»

«Вот такая питьевая вода в моем новом доме»

«Переехал в роскошную квартиру. Каждый угол уникально неровный»

«Только что заселилась. У соседей есть точно такой же кот»

Еще больше неожиданных совпадений можно увидеть в другой нашей статье.

«В шкафу нашего нового дома есть такой замок, но почему-то снаружи»

«Мои друзья только что заехали в старый дом и нашли это в полу»

«В новом доме моих друзей есть вот этот шкаф — только для того, чтобы спрятать колонну»

«Входная дверь в новом доме моей мамы»

«Я была готова к принятию первого душа на новом месте»

«Купили новый дом! Решетка плиты была поломана»

«В доме, куда я только что заехал, выключатель света в ванной комнате находится в самом душе»

«Недавно заселился. Мне было интересно узнать, почему моя дверь не закрывается»

«Заехал в новый дом с террасой, и этот кот забрался в мою комнату и спит на моей кровати»

