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18 человек, которые познали 50 оттенков стыда

Народное творчество
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Вот живешь себе спокойно, а потом муж настойчиво хочет завезти тебя к родителям, потому что забыл, что вы уже живете вместе. Или грустишь, что забыла дома наушники, будучи в этих самых наушниках. Но некоторых не стесняются рассказывать о такой неловкости вообще на весь интернет.

А в бонусе вас ждет доказательство того, что стыдно за других людей бывает еще как.

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Советуем почитать еще 20+ твитов, от которых не знаешь, что делать, смеяться или плакать.

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Бонус: иногда люди в здравом уме творят такое, что неловко всем окружающим

  • Живу на съеме, сейчас беда с деньгами. Парень клятвенно обещал, что поможет оплатить жиль, во все горло кричал, что он мужик и не бросит девушку в беде. А в день X он заявил: «У меня денег нет, но знаю, как тебе помочь. Я твой телефон заложу в ломбард и ты все оплатишь». © Подслушано / Ideer
  • Сидели за кофе с мужчиной. Зашла речь о прошлых отношениях. И тут он выдает: «С бывшей расстался, так как она помешана на чистоте была». Мол, каждый день мыться заставляла. И спросил, неужели и я моюсь каждый день. Он меня явно запомнит, потому что я в тот же момент ответила, что моюсь вообще два раза в день. © Подслушано / Ideer

Возможно, неловкие ситуации — это просто испытание, которое призвано научить нас смотреть на мир с улыбкой. И вот еще истории о таких моментах, когда жизнь становится настоящим приключением:

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AdMe/Народное творчество/18 человек, которые познали 50 оттенков стыда
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