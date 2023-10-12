18 человек, которые познали 50 оттенков стыда

Вот живешь себе спокойно, а потом муж настойчиво хочет завезти тебя к родителям, потому что забыл, что вы уже живете вместе. Или грустишь, что забыла дома наушники, будучи в этих самых наушниках. Но некоторых не стесняются рассказывать о такой неловкости вообще на весь интернет.



А в бонусе вас ждет доказательство того, что стыдно за других людей бывает еще как.