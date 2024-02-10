18 пациентов, которые пришли к врачу за помощью, а вышли с историей на миллион
Поход в поликлинику или больницу обычно не сулит ничего особо примечательного. Заранее начинаешь беспокоиться об очередях, наглецах, которые лезут без очереди «только спросить» и малоприятных процедурах. Рутина. Но порою в медучреждениях происходят такие истории, что их и захочешь — не забудешь.
- Отправляет меня однажды гинеколог на рентген турецкого седла. Прихожу в кабинет, говорят: «Раздевайтесь». Раз седло и гинеколог отправил, то снимаю штаны, стою, жду. Врач увидел меня и очень задумчиво посмотрел. Оказывается, турецкое седло — это что-то в голове. А я откуда знала? © Sovaimoto / Pikabu
- Сижу в кабинете терапевта. А так как я никогда, как мне казалось, ничем не болела, то заполняли выписку для больницы с моих слов. Ситуация по всем параметрам выходила комическая, поэтому в какой-то момент улыбки перешли в смешки, а потом в откровенный хохот, при этом врач не переставал заполнять документы. Тут без стука в кабинет вваливается тетка и начинает возмущаться, что в коридоре ждут люди, а мы тут сидим и ржем. Терапевт, оторопев от такой наглости, сообщает, что сейчас идет прием, он заполняет документы, и ей следует выйти. Но тетка продолжает вещать, что у нее муж после инсульта: им сложно сидеть, а тут какая-то здоровая тетка (то есть я) пришла за простой выпиской и отвлекает врача уже 15 минут! Тут уже разворачиваюсь я и сообщаю, что завтра ложусь на операцию и выписка мне нужна как раз для нее. Тетка помолчала с секунду, потом набрала воздуха и рявкнула: «Ну а что ты тогда радостная такая, смеешься сидишь?!» И хлопнула дверью... © majya / Pikabu
- Чувствовала себя прям плохо, чуть ли не умирать собралась. В женской консультации мне выписывали таблетки и разводили руками, мол, все хорошо с тобой, просто сбой какой-то. А я ноги через силу передвигала — так тяжко было. Тесты отрицательные. УЗИ ничего не показывает. Думали, может, внематочная беременность, хотели резать, но я сбежала. Пришла в платную клинику. У меня врач спрашивает: «Что смотрим-то?» Я говорю: «Наверное, опухоль». Она монитор повернула и говорит такая: «Вон твоя опухоль тебе ручкой машет». Беременность оказалась. © Marusya198817 / Pikabu
- Я недавно сдавала кровь, у меня было время 7:01. Залетаю в поликлинику в 7:00, кидаю куртку на стул и встаю возле двери в процедурный кабинет с бумажкой в руках. Рядом дедушка-божий одуванчик: «Девушка, а у вас на какое время? У меня на 7:30, я тут с 6 утра сижу». А я раздраженная была (7 утра, я так рано не встаю обычно!), говорю: «У меня время 7:01, сейчас 7:01, и я поэтому пришла в 7:01, а не в 6:00!» Дедуля: «Ну, не все могут себе это позволить». Что позволить? Прийти в назначенное время, а не на 1,5 часа раньше? Ну, я точно не могу себе позволить полдня сидеть в поликлинике. Хорошо хоть в остальном дед был адекватным и не рвался вперед. © Королева-Ведьма / ADME
- Поступила в краевой роддом. Срок был 38 недель. Живот был маленький, в верхней одежде почти незаметный. В направлении участковый гинеколог написала диагноз: бесплодие. В приемном покое сначала принимать не хотели, потом взяли. В карту диагноз переписали. Идет заведующий отделением с мой картой и спрашивает:
— Где тут у нас бесплодная?
— Я тут.
Он на живот мой показывает (в халате-то все же видно)
— А это что?
— С голоду пухну!
Ржал потом все время, как меня видел. © Мамдаринка / VK
- Появились у меня покраснение на лице. Дерматолог:
— Это все бананы.
— Я их и раньше ела, ничего подобного не было.
— Так вы их летом ели, а не зимой. Если поесть бананов и выйти на мороз, вот так всегда и бывает!
Мне до сих пор кажется, что это какая-то случайная девушка тогда надела белый халат и пошла поиграть в доктора. © NPh / ADME
- Моей маме 92 года. Отвез ее на днях к лечащему врачу. Новый фельдшер стала опрашивать ее по стандартному списку. После вопроса: «Когда у вас были последние месячные?» я заметил шальной огонек в маминых глазах и она выдала: «Ну, я не могу назвать точную дату, но где-то в конце 1960-х». Ассистент посмотрела на меня, на маму и начала ржать, и мы вместе с ней. Она извинилась за свою промашку, а потом продолжила опрос пациентки вопросом: «Как думаете, вы можете быть беременны?» © jakobedlam / Reddit
- Я отвела свою 4-летнюю дочь к детскому гастроэнтерологу, потому что у нее болел животик. Сначала он сказал, что моя малышка «просто драматизирует». А потом добавил: «Когда-нибудь она выйдет замуж и ее избраннику несладко придется». Это было 25 лет назад, и я до сих пор в шоке! Оказалось, что у дочки была частичная непроходимость кишечника. Но самое ужасное даже не в этом, а в том, что этот врач до сих пор ведет прием. © kellygrrrl328 / Reddit
- Я как-то ушла на больничный с температурой и еще несколькими симптомами. Моего терапевта не было, пошла к другому. Этот врач не выписывал рецепты от руки, а давал уже готовые напечатанные из лежащих на столе стопочек. Один рецепт дал — курс не помог, второй рецепт дал — курс не помог, третий — то же самое. Прихожу в больницу в четвертый раз, врач то все стопочки с рецептами перепробовал уже, а температура все держится. Он меня на выписку отправил к заведующей. Диагноз он мне не поставил. Сказал: «Напишем, что у вас бронхит. Только у вас не бронхит, у вас неподходящие симптомы». Пришла к заведующей. Та меня спрашивает, какой диагноз мне поставили. Я начинаю объяснять ситуацию, а она перебивает: «Да это все не важно! В бумажке-то доктор что сказал написать?» Я обалдела, но ответила, что бронхит. Она удовлетворенно записала, что у меня был бронхит. На вопрос, что же делать с температурой, которая уже больше месяца не проходит, она ответила гениально: «А вы температуру не меряйте». © Мелькор / ADME
- Поликлиника. Кабинет ЭКГ. Окна без штор и жалюзи. Кушетка у окна. Напротив, метрах в 20, — здание офисное. Захожу. Раздеваюсь по пояс — я не из стесняшек. С интересом смотрю в окно. Люди в окнах здания напротив ходят, работают. Врач, видя это: «Да, уже жаловались, некомфортно пациентам. Днем еще нормально, а вот вечером, когда свет включаем...»
А я вот думаю, пациентам — ладно. А вот офису весело, наверное... Кто-нибудь задумался, глаза поднял — а там девушка... Или бабушка... или дедушка... Как повезет. © YuYu20 / Pikabu
- У меня очень тонкие и глубокие вены, далеко не каждая медсестра может их найти и попасть в них иглой. Надо было мне сдать кровь. Три молодые медсестры тыкали мне в каждую из рук раз по 5, но вены играли с ними в прятки. Потом одна из них вышла и вернулась с санитаркой лет эдак за 80. Та быстренько перевязала жгут по своему и с первого раза попала в вену. А на мой немой вопрос в глазах сказала: «Я тут 45 лет кровь брала. Сейчас уже зрение не очень, вот и ушла на пенсии в санитарки. Но когда сложные случаи, девчонки все равно ко мне бегут». © Jelena Gyrza / ADME
- Заметила в нашей поликлинике интересную вещь. Очередью в каждый кабинет правит альфа-бабуля. Сейчас объясню. Одна очередь движется по принципу: «Только живая очередь, талоны можете выкинуть, они у вас просто для галочки». У очереди в другой кабинет уже иной принцип течения: «Два через одного — двое по живой очереди, затем один с талоном». У третьей очереди вообще иначе: «Все только по талонам! Живая очередь пойдет только тогда, когда пройдут все по талонам!» И все это в один и тот же день, в одной и той же поликлинике, но в разных кабинетах. Бразды правления очередью с самого утра берет самая бойкая бабуля (альфа), как она сказала — в таком темпе очередь и движется до самого конца приема. На следующий день — новая альфа, новые правила. © Unknown author / Pikabu
- Попала однажды на целую грядку выдающихся специалистов в районной поликлинике. Обострился лимфоденит, в тяжелой форме это похоже на ангину или свинку. Шею разнесло, температура, глотаю и говорю с трудом. Записалась к дежурному терапевту. Прихожу на прием, она говорит: «Вы ко мне близко не подходите! У нас сейчас эпидемия дифтерии, я вам направление к лору выпишу». Ну что делать, потащилась к лору. Отсидела очередь, лор возмутился, что меня к нему направили: «Как я вас буду смотреть, если у вас рот не открывается? Это гнойное воспаление, с этим к хирургу». Выписал направление к хирургу, там тоже очередь, оказалась я последней. Захожу, кладу направление на стол, а он в угол кабинета отбежал и медсестру телом загораживает: «Зачем вы ко мне пришли, если у вас дифтерия?» Я шиплю, что не знала, что это дифтерия, и меня к нему послали, я тут ни при чем. Он прокрался к столу, схватил бумажку с ручкой и говорит: «В больницу идите прямо сейчас, в инфекционное отделение. Эпидемия в стране, а вы гуляете!» И направление в больницу мне через стол переправил. Больница в получасе езды была, но я же заразная, пошла пешком. Добралась к ужину, все уже закрыто, вызвали мне дежурного врача. Наконец-то нормальный специалист оказался: дифтерии не нашел, лекарства дал, в горло что-то прыснул и ругался на чем свет стоит на нашу поликлинику — они должны были вызвать машину скорой. Положил меня на ночь в коридоре, чтобы сама не заразилась, утром стало намного легче и я поехала домой. После этого случая зареклась ходить в эту поликлинику. © Татьяна Лобанова / ADME
- Был у врача по поводу симптомов ангины. Я только что переехал и впервые увидел нового доктора. Он заходит, смотрит на мою карту и говорит, даже не глядя на меня: «У вас лишних 3 кг. Вам надо похудеть!» Я весил 50 кг. © didyoubutterthepan / Reddit
- Я была миниатюрной 22-летней девушкой, которой предстояла первая в жизни операция (удаление полипов в матке). Очень нервничала. Вокруг суетились десятки молодых врачей, которые отчаянно пытались усвоить всю возможную информацию от своих старших инструкторов. Меня привезли в крохотную операционную, где практикант-анестезиолог начал вводить лекарства. И говорит такой: «Считаем в обратном порядке от 100 и ниже». Внезапно дверь распахивается, в операционную влетает старший анестезиолог и шипит в панике: «Это слишком сложно для нее!» К счастью, лекарства подействовали прежде чем я успела осознать, что меня только что оскорбили. © Phyllis Van Houten / Quora
- Меня увезли на скорой, вырезали аппендицит. Сказали, что есть киста на яичнике, и после выписки надо к врачу. Но жизнь закрутилась, цикл не сбивался, я и забила. А тут стала набирать вес и вспомнила про кисту. Пошла к гинекологу, а та мне говорит: «Девочка, да у тебя матка на нос смотрит!» Я такая: «В смысле?!» Оказалось, уже 21-я неделя. Цикл был обычный, токсикоза не было от слова совсем. Много переживала, как отразится моя операция под общим наркозом на плоде. Ну ничего, все обошлось в целом. Вот так, моей «кисте на правом яичнике» скоро 11 месяцев. © LDee2510 / Pikabu
- В женской консультации кресло развернуто к окну, которое выходит во двор. По случаю невероятной жары окно распахнуто, чтобы совместно с щелью под дверью был хотя бы какой-то ветерок. Поговорила с врачом, собираюсь раздеваться и лезть на кресло и вдруг вижу, как в доме напротив двое рабочих старательно штукатурят откосы. Ну или делают вид.
— Давно у вас рабочие откосы штукатурят?
Доктор удивилась:
— Какие рабочие? Ого! Мы второй день уже с отрытым окном, никто внимания на них не обратил...
Все закрыли и зашторили. Бедный хозяин квартиры! Ему бы такими темпами ремонт до глубокой осени не закончили. © RissenGreyback / Pikabu
- Заболела, ходила вчера к терапевту. Глянула: фамилия мужская. Помылась, духами побрызгалась, накрасилась, белье надела не кружевное, но красивое. Передо мной в очереди бабуля древняя была... Как же доктор был рад меня видеть и принимать! А уж послушал легкие от души! Даже горло 2 раза посмотрел. С нетерпением жду следующей встречи. Даже каблуки надену! © user4431957 / Pikabu
Курьезные истории могут происходить где угодно, да хоть на детской площадке. Главное, уметь относиться к жизни с юмором и не принимать все близко к сердцу.
AdMe/Народное творчество/18 пациентов, которые пришли к врачу за помощью, а вышли с историей на миллион
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