18 пациентов, которые пришли к врачу за помощью, а вышли с историей на миллион

Поход в поликлинику или больницу обычно не сулит ничего особо примечательного. Заранее начинаешь беспокоиться об очередях, наглецах, которые лезут без очереди «только спросить» и малоприятных процедурах. Рутина. Но порою в медучреждениях происходят такие истории, что их и захочешь — не забудешь.