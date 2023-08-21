18 человек, которые продули современным технологиям всухую

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Голосовые помощники, чат-боты, умные колонки... Технический прогресс так стремительно входит в нашу жизнь, что без казусов никак не обойтись. Наши сегодняшние герои не стали скрывать, что с новыми технологиями у них порой не складывается.

Моя мама незрячая, поэтому умная колонка ей очень помогает. Мы с мужем купили ей термостат, которым она тоже управляет с колонки. Однажды ночью ей стало жарко, она спросила: «Какая температура в коридоре?» Тишина. Она снова спросила: «Какая температура в коридоре?» И колонка ответила: «Если я не отвечаю, это значит, что я играю в игру». И вырубилась. © Damsell / Reddit

У нас были колонка с голосовым помощником и умные лампочки. Как-то мой муж пошел на работу на сутки, а я спала, и тут у нас отключилось электричество. А эти лампочки включаются на полную мощность, когда электричество восстанавливается. Итак, я сплю, тут свет в моей спальне загорается и я слышу женский голос: «Привет». Думаю, не стоит говорить, что я тут же подскочила и переполошилась, потому что подумала, что кто-то залез в дом. С тех пор мы этими устройствами не пользовались. © sirrahsar_a / Reddit

А эти лампочки включаются на полную мощность, когда электричество восстанавливается. Итак, я сплю, тут свет в моей спальне загорается и я слышу женский голос: «Привет». Думаю, не стоит говорить, что я тут же подскочила и переполошилась, потому что подумала, что кто-то залез в дом. С тех пор мы этими устройствами не пользовались. © sirrahsar_a / Reddit Встретила мужа в новом наряде. Спросила, нравится ли ему. А умная колонка выдает: «Да!» Решили, что так дело не пойдет. Отключили колонку и спрятали. © CuteWolverine / Reddit

Я разговаривала с другом, параллельно поливала цветы и слушала музыку через умную колонку. Было уже поздно, я собралась спать и попросила ее выключить музыку. Она все сделала, а затем добавила: «Дайте мне знать, если вам когда-нибудь понадобятся советы по садоводству!» © yougottamovethisss / Reddit

Голосовой помощник в качестве свахи использовать не стоит

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © sinnabon139 / Pikabu

Друг и его девушка уже засыпали. Вдруг голосовой ассистент из телефона на тумбочке выдал жуткую фразу: «В комнате мужчина». Они испугались и включили свет, в комнате никого не оказалось, а телефон больше не издавал ни звука. Они оба это слышали, так что это точно был не сон. На экране телефона не было никаких признаков, указывающих на то, что к ассистенту обращались. Они так и не поняли, что это было. © kjvp / Reddit

Девушка подарила умную колонку. Зарегистрировались по голосу на 2 аккаунта. В какой-то момент девушка задает устройству, казалось бы, простой вопрос: «Как дела?» На что колонка отвечает, обращаясь ко мне по имени: «Ваша собака умеет говорить?» Мы, конечно, поржали. Но с того момента колонку она недолюбливает. Да, животных у нас нет. © Revyel / Pikabu

колонку она недолюбливает. Да, животных у нас нет. © Revyel / Pikabu Я был в другой комнате и играл на компьютере. Жена была внизу и смотрела телевизор. Мне казалось, что она там еще по телефону с кем-то долго разговаривала. В конце концов я спустился вниз и увидел, что жена спит, а умная колонка болтает с телевизором. По моим подсчетам, это продолжалось около 2 часов. © SMACK-A-BRO / Reddit

Едем с женой в машине, голосовой навигатор включен, катимся по маршруту. И вдруг вижу, что заблудился мой помощник — кружит вокруг искомой точки, а вывести на нее не может. Я: «Включи другие карты!» Навигатор: «А вот сейчас было обидно!» © RadioLee / Pikabu

В качестве партнера голосовой помощник — тоже так себе вариант. Ревность в него тоже, видимо, встроили

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © notsystem / Pikabu

У младшей дочери сегодня день рождения, 7 лет. Подарили ей умную колонку. Все утро она ее донимала то вопросами, то песнями, то викторинами. Днем собираемся в детское кафе. Доча с игривым настроением говорит устройству: «Угадай, куда мы сейчас пойдем?» Колонка: «Ха, в детский дом?» © huper2004 / Pikabu

Порой бывает, что я занимаюсь дома своими делами и колонка внезапно говорит: «Ходи быстрее» (или что-то в этом роде). Я пугаюсь каждый раз и не понимаю, что могло спровоцировать ее отклик, ибо я к ней даже не обращаюсь. © K4m4Bullet / Pikabu

Поставил семь будильников с повторениями. Телефон специально положил на стол подальше от кровати. Там он и заряжается. Звонит первый, я встаю, отключаю и снова ложусь, звонит второй — встаю, отключаю... В итоге ближе к 5 будильнику меня это достает, я просыпаюсь. Сегодня я сделал то, до чего никогда бы не додумался. Не вставая с кровати, я сказал голосовой помощнице: «Отключи все будильники». И она отключила. Благодаря чему я опоздал на работу. © ghdfghdfog / Pikabu

Коллега рассказала. На ноутбуке был включен голосовой помощник, она смотрела с мужем фильм. В фильме кто-то задает вопрос, помощник начинает отвечать. Ее муж командным голосом: «Замолчи! Хватит!» Помощник: «Я вас поняла!» И сразу отключает ноутбук нафиг. © Unknown author / Bash

И ведь только на первый взгляд кажется, что это ошибка

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Решила маме показать, какой у меня крутой телефон. Говорю: «Набери мамулю». А он мне надменным тоном: «Я не знаю, кто ваша мать. Вообще-то я даже не знаю, кто вы». Поставил на место. © Подслушано / Ideer

Притащили домой колонку с Алисой. Сначала дочка баловалась, потом кто-то додумался попросить Алису включить кошачье мяуканье. Та, бедолага, включила. Кошка сначала судорожно вскарабкалась на меня, как на главную кормилицу, потом стала озираться и засекла источник звука. Пару минут она доходила до нужной стадии ярости, а потом, заорав, остервенело кинулась на несчастный гаджет. Муж догадался выдернуть шнур из розетки, поэтому киса не пострадала. А Алисы больше нет. © Подслушано / Ideer

Купили бабушке смартфон. С горем пополам научили пользоваться. Звонит мне испуганная. Говорит: «Разговариваю с дедом по телефону, спрашиваю, куда мелочь по 50 копеек девать. Много накопилось, а нигде не принимают. И тут слышу женский голос: „Раздайте бедным“». Просто во время разговора голосовой помощник как-то включился. © Подслушано / Ideer