18 человек, которые прокатились на такси и отхватили впечатлений на год вперед

Такси — это не только доехать из точки А в точку Б, но и целый вагон историй. То водители не хотят ехать, потому что «далеко», то пассажиры вдруг решают в сыщиков поиграть. И таких эпичных приключений наберется не на одну статью.

Даже если вы не пользуетесь услугами такси постоянно, то хотя бы раз в жизни на нем точно ездили. Это значит, что у вас точно есть как минимум одна история о том, как это было. А вот герои нашей подборки давно уже со счета сбились, у них одна история захватывающее другой.