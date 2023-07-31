18 человек, которые просто хотели снять жилье и жить нормально, но не тут-то было

Подыскивая съемное жилье, мы надеемся найти что-то хорошее в спокойном районе, с адекватными соседями и понимающим хозяином квартиры. Но желания не всегда совпадают с реальностью. К слову, арендаторы частенько попадают в неожиданные ситуации и по своей вине. Герои сегодняшней подборки на своем опыте убедились, что жизнь в съемном доме таит в себе немало сюрпризов, и порой, чтобы с ними справиться, нужно иметь стальные нервы.

1. «Я месяц жаловался хозяину квартиры на живность, обитающую в стенах. Теперь она пробилась через потолок. Прямо над моим рабочим столом»

2. «Аккумулятор моего ноутбука только что взорвался и прожег пол. Думаю, с депозитом, внесенным при аренде квартиры, можно попрощаться»

3. «Я услышал, как мой пес играет чем-то в другой комнате. Плакал мой залог, который взял хозяин квартиры»

4. «Насмотревшись историй с сюрпризами в квартирах, позвонил хозяину своей. При обследовании подозрительной части стены оказалось, что она насквозь отсырела»

5. «Сломалась дверная ручка, и подтекал смеситель для душа. Приезжал арендодатель, пока я на работе. Вернулся домой, а там ни дверной ручки, ни душа»

Дверь выглядит так, будто она тоже в шоке. © smoothandsmarmy / Reddit

6. «У меня сломалась ручка двери. Мой арендодатель оригинально решил проблему. Теперь открываем дверь через это отверстие, вставляя ключ в замок изнутри»

Господи, почему нельзя было просто поменять замок? © joejill / Reddit

7. «Прощай, солнечный свет! Сосед продал свой участок, и теперь у меня под окнами будут строить элитные апартаменты»

8. «Мой арендодатель заверял, что прочистил водосточную трубу»

9. «Мы сняли лыжный домик. Не прошло и 5 минут после заселения, как я упала на лестнице, сломала перила и больно стукнулась бедром. Теперь я и на лыжах не покатаюсь, и депозит вряд ли получу назад»

10. «Вот с такой дырой в потолке живем уже 2 недели. От нее веет холодом, сыростью и запахом плесени. Хозяин все обещает починить»

11. «Есть идеи, как замаскировать это пятно на полу?»

«На праздник ставили елку на подставке и не заметили, что в подставке дырка. После Рождества нас ждал такой сюрприз».

12. «Тот самый неудачный момент, когда за один день до нашего переезда со съемной квартиры прорвало трубу. Испорчена куча вещей»

Может, это подстроил ваш арендодатель? Чтобы не возвращать депозит. Или вы ему так хотели насолить перед отъездом? © 1973mojo1973 / Reddit

Вовсе нет! У нас с ним сложились прекрасные отношения. Это точно труба не выдержала. © banxnacream / Reddit

13. «2 года жил в этой квартире. Все привел в порядок, готовился к переезду. И именно сегодня разбил дверцу духовки»

14. «Мой арендодатель зачем-то закрасил порт для телефонного кабеля»

15. «Из-за ремонта, который затеял хозяин квартиры, на меня чуть не упала лампа»

«Он живет этажом выше».

16. Порой со съемного жилища хочется сбежать еще до подписания договора аренды

В объявлении было указано, что в квартире есть вся техника и раздельный санузел. Когда я пришла туда, нигде не могла найти туалет. Спросила хозяйку. Ее ответ помню до сих пор: «Так ты можешь бегать к соседям, студентка же, молоденькая совсем. Да и заправка тут недалеко. У меня времени нет ремонтом заниматься». Оказалось, унитаз по какой-то причине она снесла, а из комнатушки, где раньше был туалет, сделала кладовку, где хранила свои старые вещи. Когда я уходила, хозяйка еще кричала вслед, что молодежь совсем зажралась.

17. «Арендую дом уже полгода, но заметил это только сейчас»

18. Иногда снимаешь квартиру, а там тоже никакой личной жизни

Сняли как-то с будущим мужем квартиру. Утречком лежим мы в кровати, которая стоит аккурат напротив входа. Тут открывается дверь и заходит бабулька. Говорит, мол, не отвлекайтесь на меня, я сейчас кое-что быстро заберу и уйду. Вот только когда она ушла я еще какое-то время не вылезала из-под одеяла. © Lana M / AdMe