18 человек, которые просто хотели снять жилье и жить нормально, но не тут-то было
Подыскивая съемное жилье, мы надеемся найти что-то хорошее в спокойном районе, с адекватными соседями и понимающим хозяином квартиры. Но желания не всегда совпадают с реальностью. К слову, арендаторы частенько попадают в неожиданные ситуации и по своей вине. Герои сегодняшней подборки на своем опыте убедились, что жизнь в съемном доме таит в себе немало сюрпризов, и порой, чтобы с ними справиться, нужно иметь стальные нервы.
1. «Я месяц жаловался хозяину квартиры на живность, обитающую в стенах. Теперь она пробилась через потолок. Прямо над моим рабочим столом»
2. «Аккумулятор моего ноутбука только что взорвался и прожег пол. Думаю, с депозитом, внесенным при аренде квартиры, можно попрощаться»
3. «Я услышал, как мой пес играет чем-то в другой комнате. Плакал мой залог, который взял хозяин квартиры»
4. «Насмотревшись историй с сюрпризами в квартирах, позвонил хозяину своей. При обследовании подозрительной части стены оказалось, что она насквозь отсырела»
5. «Сломалась дверная ручка, и подтекал смеситель для душа. Приезжал арендодатель, пока я на работе. Вернулся домой, а там ни дверной ручки, ни душа»
- Дверь выглядит так, будто она тоже в шоке. © smoothandsmarmy / Reddit
6. «У меня сломалась ручка двери. Мой арендодатель оригинально решил проблему. Теперь открываем дверь через это отверстие, вставляя ключ в замок изнутри»
- Господи, почему нельзя было просто поменять замок? © joejill / Reddit
7. «Прощай, солнечный свет! Сосед продал свой участок, и теперь у меня под окнами будут строить элитные апартаменты»
8. «Мой арендодатель заверял, что прочистил водосточную трубу»
9. «Мы сняли лыжный домик. Не прошло и 5 минут после заселения, как я упала на лестнице, сломала перила и больно стукнулась бедром. Теперь я и на лыжах не покатаюсь, и депозит вряд ли получу назад»
10. «Вот с такой дырой в потолке живем уже 2 недели. От нее веет холодом, сыростью и запахом плесени. Хозяин все обещает починить»
11. «Есть идеи, как замаскировать это пятно на полу?»
«На праздник ставили елку на подставке и не заметили, что в подставке дырка. После Рождества нас ждал такой сюрприз».
12. «Тот самый неудачный момент, когда за один день до нашего переезда со съемной квартиры прорвало трубу. Испорчена куча вещей»
- Может, это подстроил ваш арендодатель? Чтобы не возвращать депозит. Или вы ему так хотели насолить перед отъездом? © 1973mojo1973 / Reddit
- Вовсе нет! У нас с ним сложились прекрасные отношения. Это точно труба не выдержала. © banxnacream / Reddit
13. «2 года жил в этой квартире. Все привел в порядок, готовился к переезду. И именно сегодня разбил дверцу духовки»
14. «Мой арендодатель зачем-то закрасил порт для телефонного кабеля»
15. «Из-за ремонта, который затеял хозяин квартиры, на меня чуть не упала лампа»
«Он живет этажом выше».
16. Порой со съемного жилища хочется сбежать еще до подписания договора аренды
- В объявлении было указано, что в квартире есть вся техника и раздельный санузел. Когда я пришла туда, нигде не могла найти туалет. Спросила хозяйку. Ее ответ помню до сих пор: «Так ты можешь бегать к соседям, студентка же, молоденькая совсем. Да и заправка тут недалеко. У меня времени нет ремонтом заниматься». Оказалось, унитаз по какой-то причине она снесла, а из комнатушки, где раньше был туалет, сделала кладовку, где хранила свои старые вещи. Когда я уходила, хозяйка еще кричала вслед, что молодежь совсем зажралась.
17. «Арендую дом уже полгода, но заметил это только сейчас»
18. Иногда снимаешь квартиру, а там тоже никакой личной жизни
- Сняли как-то с будущим мужем квартиру. Утречком лежим мы в кровати, которая стоит аккурат напротив входа. Тут открывается дверь и заходит бабулька. Говорит, мол, не отвлекайтесь на меня, я сейчас кое-что быстро заберу и уйду. Вот только когда она ушла я еще какое-то время не вылезала из-под одеяла. © Lana M / AdMe
Есть еще немало бедолаг, которые просто хотели снять жилье, но не тут-то было.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые просто хотели снять жилье и жить нормально, но не тут-то было
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