18 человек, которые просто пришли на новогодний корпоратив и чуть салатом от неожиданности не поперхнулись

Да, на работе принято соблюдать субординацию. Но раз в году, перед Новым годом, появляется возможность оказаться со своими коллегами в неофициальной обстановке и узнать их с новой, подчас неожиданной стороны. Ведь только на корпоративе люди позволяют себе снять маски, показать свои таланты и, конечно, вляпаться в историю.