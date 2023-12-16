18 человек, которые просто пришли на новогодний корпоратив и чуть салатом от неожиданности не поперхнулись
Да, на работе принято соблюдать субординацию. Но раз в году, перед Новым годом, появляется возможность оказаться со своими коллегами в неофициальной обстановке и узнать их с новой, подчас неожиданной стороны. Ведь только на корпоративе люди позволяют себе снять маски, показать свои таланты и, конечно, вляпаться в историю.
- На корпоративе коллега так задорно отплясывал, что растерял реквизит Деда Мороза. Начали собирать, заглянули в красный мешок, а там салаты со стола, булки вперемешку с колбасой. Мы вопросительно уставились, а он и говорит, что жену порадовать хотел, чтобы ей не готовить. Может, ругать не будет, что допоздна задержался.
- Помню, во времена работы учителем позвали меня на корпоратив в один из кабинетов. Скидываться, говорят, не будем, приносите кто что может и хочет, а еще готовьте номера — будем друг перед другом выступать. В итоге половина принесла апельсины, другая половина — торты. Даже попить было нечего. Из номеров — физик пел соло. Петь он не умел. © LevMoet / Pikabu
- Устроился я перед Новым годом в крутую компанию. Начальница сказала, что корпоратив будет в дорогом ресторане, всем быть. Пришли мы туда, нам говорят заказывайте что хотите. Я застеснялся и взял что-то самое дешевое. А коллега рядом, который тоже недавно устроился, заказал кучу всего дорогого. А потом случайно выяснилось, что фирма оплачивает только напитки, остальное — сами. Надо было видеть лицо моего соседа. © myauchalo / Pikabu
- Начальница решила раздать бонусы на рождественской вечеринке. Наступает долгожданный вечер: нам всем раздают конверты с денежными премиями. Коллеги хвастаются, что получили по $ 250. Я тихонько пробрался на кухню, чтобы открыть свой конверт. Заглядываю в него, а там пусто. Вернулся, взял пальто и просто ушел. Через пару дней меня спросили, что случилось и почему я ушел с праздника. Я объяснил, что это из-за бонуса. Начальница утверждала, что всем было положено по $ 250. Она отдала мне деньги, но после этого случая наши отношения испортились. © Max Cady / Quora
- Начальник моего отца арендовал небольшой пустой склад для празднования Рождества. Около 500 человек, одетых в зимнюю одежду, буквально утрамбовались в это помещение, где не было ни света, ни обогрева, ни места, чтобы двигаться, ни сидений, чтобы отдохнуть. Там была еда, но я не рискнул ее пробовать, так как организаторы могли и с ней облажаться. Итак, проведя 3 часа в 9-м круге ада, я еще и остался абсолютно голодным плюс ко всему. © Unknown author / Reddit
- На корпоративной вечеринке один инженер, который слыл у нас застенчивым тихоней, начал круто отжигать под музыку на танцполе. Тут-то все и узнали, что он, оказывается, уже 6 лет танцами занимается и даже в каких-то конкурсах участвовал.
- Я работал в сфере информационных технологий. Компания любила сорить деньгами на рождественской вечеринке: обед из нескольких блюд и шикарный номер в отеле для вас и вашего партнера. Проблема была в том, что еда, хоть и выглядела замечательно, всегда была холодной, потому что в отеле не привыкли обслуживать одновременно сотни человек. А еще вам нужно было участвовать в скучных сценках с коллегами из финансовых отделов, которые только и делали что хвастались своим благосостоянием. © ExcessiveGravitas / Reddit
- Проходили квест на корпоративе. Меня, маленькую щуплую девушку, взяли в команду парни из соседнего отдела, где все мужики как на подбор — богатыри. Взяли с условием — карту носить. В итоге все головоломки разгадывала только я и еще успевала командовать, что и кому делать надо. Начальство посмотрело на нашу игру, на итоги работы и провело кадровые перестановки. Меня назначили начальником отдела. А мужики до сих пор уверены, что я просто удачно с картой посидела перед начальником. © Палата № 6 / VK
- Я филолог-литературовед с дипломом СПбГУ. Работаю в престижной компании. Недавно на корпоративе неожиданно попросили прочитать стихотворение. И все... В голове белый лист и паника. Вдруг откуда ни возьмись всплывают строки: «...Лишь пельмени „Равиолло“ не слипаются в дороге. Их бери всегда на дачу, даже если ехать долго». Кто-то не понял, кто-то поржал, думая, что это я так шучу. Но нет, кроме проклятых пельменей в голове ничего. А ведь я слыву интеллигентнейшей барышней в коллективе. © Подслушано / VK
- Владелец компании повел нас на ужин в очень дорогой стейк-хаус. А там для нас выкатили мясо на тележке и отрезали стейки, прежде чем унести их готовить. Кто-то уговорил нашего шефа купить для всех нас самые дорогие блюда. На следующий день мы приходим на работу — дверь заперта, и никого нет. Мы начали звонить и узнали, что владелец этим утром взял самолет компании и много денег, к которым у него не должно было быть доступа, и сбежал. Примерно через месяц выяснилось, что он уехал в другую страну, где, предположительно, до сих пор живет как король. Некоторые обиделись, что он нас с собой не пригласил. © Northsidebill1 / Reddit
- Сестра рассказала, что ее компания пригласила всех сотрудников на корпоратив. Всего-то надо сдать ₽ 3 500 с человека за аренду зала, напитки — с собой. На мой вопрос: «Что оплачивает компания?» — ответила, что, скорее всего, будут канапе, как на прошлом корпоративе. Шикарное предложение. © filvan / Pikabu
- Корпоратив, пейнтбол. Гендиректор и остальные топы играли вместе с нами. По правилам тот, в кого попали, должен уйти на стартовую позицию и только потом опять вернуться в игру. Дальше со слов гендира: «В меня попали, я поднимаю руку и иду на старт. Внезапно чувствую попадание в спину, но значения не придаю, думая, что чей-то снаряд случайно в меня прилетел. Потом еще один. И еще. И еще. В общем, мне почему-то стало казаться, что некоторые сотрудники меня не особо любят». © Skaz04nik / Pikabu
- Мой работодатель решил, что именно на эту рождественскую вечеринку сотрудники впервые могут взять с собой своих «половинок». И вот стоит один из моих коллег, смотрит на пару на танцполе и говорит своей соседке: «Они встречаются уже целый год». Женщина, с которой он разговаривал, оказалась женой того парня. Дама закатила такой скандал! В общем, после этого раза на корпоратив никаких мужей и жен сотрудников больше не звали. © MisterShine / Reddit
- Муж должен был уйти на корпоратив, и я в шутку написала у него на груди маркером: «Муж — мой, тронешь — тебе не поздоровится». Вернулся утром, конечно, никакой. Раздела его и, когда укладывала, увидела на спине ответ, тоже маркером: «А Саня танцевал на столе! Но один!» © Палата № 6 / VK
- Лучшая рождественская вечеринка в офисе была в 2000 году. Я только что присоединился к этой фирме, поэтому меня особо не беспокоило, что я никого не узнаю. В какой-то момент мой коллега, с которым мы приехали, подошел ко мне с озабоченным видом и сказал: «Это не наша компания». Мы побежали на стойку регистрации и объяснили, что пришли не в тот коллектив. Секретарша направила нас в нужный зал, который оказался чуть правее. Наконец мы добрались до своих, но к тому времени все начали расходиться по домам. © David Mull / Quora
- У нас небольшой штат, всего 15 человек, поэтому вечеринка проходила прямо в доме босса. 2 продавщицы привели парней, одна из них познакомилась с ним буквально полчаса назад. Парни повздорили и устроили потасовку прямо у всех на виду. Они сломали бильярдный стол нашего начальника и испортили все ковры. Все вокруг кричат, а мы с женой просто сидим в углу, жуем начос и наслаждаемся представлением. © smoffatt34920 / Reddit
- Начальник моих родителей попросил всех сотрудников написать письма Деду Морозу. Через месяц на новогоднем корпоративе он в костюме Деда Мороза зачитал все письма и даже исполнил пожелания. Только по-своему. Мой отец попросил здоровья, так что босс подошел к нему, хлопнул по плечу и сказал: «Ну, Саныч, будь здоров!» Девушка из бухгалтерии написала в письме, что хотела бы на Новый год любоваться морем и песком. Дед Мороз торжественно вручил ей картину пляжа в формате А2. А феерией вечера стало письмо от одного паренька со склада, который пожелал много денег. Начальник подарил ему конверт... с лотерейным билетом. © Subman1981 / pikabu
- Час ночи. На танцполе остались только самые стойкие. Настроение у меня было еще о-го-го, уходить не хотелось. И тут ко мне пристраивается директор нашей компании и начинает приглашать на медленные танцы. В процессе второго танца вдруг говорит: «Вы знаете, Анна, мне сейчас нужно отлучиться на 15 минут, а потом мы будем танцевать с вами до утра». И тут я поняла, что пора домой.
Да, некоторые начальники порой такое отчебучат, что хоть стой, хоть падай. И по сравнению с ними ваш босс будет казаться белым и пушистым.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые просто пришли на новогодний корпоратив и чуть салатом от неожиданности не поперхнулись
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