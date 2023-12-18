18 человек, которые просто решили что-то посадить, а про урожай до сих пор байки травят

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Выращивание фруктов, овощей и комнатных растений — увлекательный процесс, который приносит много удовольствия и, потенциально, может снабдить семью большим урожаем. Герои нашей статьи выбрали его в качестве хобби. Результат их деятельности получился, мягко говоря, неожиданным.

«Вот такие шикарные арбузы вырастают на открытом грунте»

«Мой результат — болгарский перец размером с... клубничку»

Выглядят как ненастоящие, но они вполне съедобны

«Мой дед вырастил действительно громадные картофелины и просто счастлив»

«Я вырастил двухцветный подсолнух!»

«Мои помидоры наконец показали свое истинное готическое лицо»

«Суккулент на нашем заднем дворе превратился в скорпиона»

Ну ничего себе! Впервые такое вижу. © DizziVulpixy / Reddit

«Купил в магазине ананас, а из его верхушки вырастил новый»

«Смотрите-ка, мой кактус отрастил себе руки!»

«На кактусе в комнате дочки выросла настоящая цветочная корона»

«У меня вырос аномально длинный стручок фасоли»

«Отец невероятно горд этим монструозным помидором»

«Выращенная дома новогодняя елка: год первый»

«После 3 месяцев, полных надежды и тяжелой работы в грязи, мы увидели долгожданную награду»

«Собрал урожай. Решил похвастаться. Помидоры, огурцы, картошка, перец. Смородина, фундук. Крыжовник, малина, вишня. Весь урожай в сборе»

«Не могла позволить себе потратиться на модный свадебный букет. И вырастила его сама»

«Мой папа попросил опубликовать этот снимок... Его первая редька!»

«Это самая огромная дыня, которую я только выращивала. И она ведь все еще растет»

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