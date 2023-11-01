18 человек, которые сами построили целый дом буквально на ровном месте
Порой приходишь с работы — и сил остается только на то, чтобы чайку себе заварить. А кто-то умудряется в свободное время не просто заниматься каким-то хобби, а строить настоящий дом. Вот так в одиночку, да еще и максимально круто.
«У меня было только я сам и моя мечта»
- Божечки, это произведение искусства. © Nickyjtjr / Reddit
«Я в первый раз что-то построил сам»
«Год назад закончила строить свой крохотный домик»
- Я б там жил. © meatlifter / Reddit
«А вот мой домик»
«Построил вот для жены арт-студию»
«Я подсмотрела планы в интернете, адаптировала и построила себе дом. Да, вот такая рукастая девушка»
«Тоже сам построил себе дом»
- Просто смотрю на фотку, а уже чувствую умиротворение. © Catracho2009 / Reddit
«Ну что, с фасадом, считай, закончили»
«Все сделал сам. Это мой первый такой опыт, кстати»
«А я вот построил хижину в лесу»
«Закончили как раз к зиме»
«Мы ведь с женой были просто как кошка с собакой во время стройки. И вот что получилось. По-моему, просто лучше некуда».
«Я вот тоже построил сам»
«Я сам сделал план и все построил. Ну еще пара спецов помогали. Электрик, например»
«Построил этот домик, чтобы дети играли, а теперь хочу сделать такой же, но уже полноразмерный»
«8 месяцев непрерывной работы и вот»
«Построил дом для пары»
«Я в полном восторге от того, как все получилось»
«Этот домик папа построил, чтобы жить в нем, пока строит свой „основной“ дом»
Есть еще немало людей, которые сами построили себе уютное гнездышко буквально из ничего.
Фото на превью sarahrose720 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые сами построили целый дом буквально на ровном месте
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