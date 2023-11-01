18 человек, которые сами построили целый дом буквально на ровном месте

Порой приходишь с работы — и сил остается только на то, чтобы чайку себе заварить. А кто-то умудряется в свободное время не просто заниматься каким-то хобби, а строить настоящий дом. Вот так в одиночку, да еще и максимально круто.

«У меня было только я сам и моя мечта»

«Я в первый раз что-то построил сам»

«Год назад закончила строить свой крохотный домик»

Я б там жил. © meatlifter / Reddit

«А вот мой домик»

«Построил вот для жены арт-студию»

«Я подсмотрела планы в интернете, адаптировала и построила себе дом. Да, вот такая рукастая девушка»

«Тоже сам построил себе дом»

Просто смотрю на фотку, а уже чувствую умиротворение. © Catracho2009 / Reddit

«Ну что, с фасадом, считай, закончили»

«Все сделал сам. Это мой первый такой опыт, кстати»

«А я вот построил хижину в лесу»

«Закончили как раз к зиме»

«Мы ведь с женой были просто как кошка с собакой во время стройки. И вот что получилось. По-моему, просто лучше некуда».

«Я вот тоже построил сам»

«Я сам сделал план и все построил. Ну еще пара спецов помогали. Электрик, например»

«Построил этот домик, чтобы дети играли, а теперь хочу сделать такой же, но уже полноразмерный»

«8 месяцев непрерывной работы и вот»

«Построил дом для пары»

«Я в полном восторге от того, как все получилось»

«Этот домик папа построил, чтобы жить в нем, пока строит свой „основной“ дом»