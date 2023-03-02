18 человек, которые сделали маленькие, но полезные для себя открытия

Бывает, что мелкие решения находятся как-то случайно. Как сделать так, чтобы котенок перестал кусаться, или как дольше и лучше сохранить замороженные овощи. Или кто-то дает совет, который реально работает: например, как быстро избавиться от икоты или сохранить свои вещи от непредвиденного вреда на пляже.

Гениальный и дешевый лайфхак для родителей, благодаря которому леденец вашего чада всегда будет чистым

«Моя „коробка для странных носков“ — каждый раз, когда в процессе стирки появляется одинокий носок, он отправляется сюда в надежде однажды воссоединиться»

Как обмануть обманщиков

У меня за всю жизнь раза три воровали кошелек на пляже. Не так давно с друзьями выбрались на озеро, разложили все, людей много, глаз да глаз нужен. Все попрятали в сумки свои ценности, пошли купаться, но другу вообще было все равно, такое чувство, что он не переживал за свой дорогой телефон, часы и бумажник. Спрашиваю у него, мол, как ты не волнуешься за все это добро, а он мне раскрыл один секрет. Он просто прячет все в черный, старый, дырявый пакет. Беспроигрышная схема, еще ни разу ничего не воровали! © Палата № 6 / VK

Лайфхак особенно полезен в отелях, где нет мыльницы. Просто кладите мыло на резинку для волос

«Я только что понял, что кольцо на моей кастрюле будет держать для меня ложку»

«Может, я одна такая, кто не знал, а может, не одна, и это кому-то поможет»

Манную крупу нужно сначала высыпать в молоко, размешать и только потом греть / доводить до кипения / варить. Никаких воронок, сит и стояния над кастрюлей. И никаких комочков, соответственно. © CradledInLove / Pikabu

«Магазин отдал мне папку за полцены. Красивая, но кто-то пробил в ней дырку. А я наклеила две наклейки на внешнюю и внутреннюю стороны папки, и теперь она выглядит потрясающе»

«Для удаления наклеек прекрасно любое средство для снятия лака с ногтей, даже если написано „без ацетона“. Например, я пользуюсь таким, моментально растворяет наклейки и клей от них»

Сработало

Вчера был свидетелем вот такого. Зашел в магазин электроники, как обычно, подбегает консультант и начинается: «Могу вам помочь?» и прочее. И тут в магазин вваливается парень и с порога кричит на весь магазин: «Мне нужна помощь! У меня плеер не работает». У всех консультантов и кассира резко появились неотложные дела в подсобке, и в зале остались только посетители и охранник, которому деться некуда. Парень достает телефон и говорит: «Алло, Макс. А это реально работает. Ага. Хоть раз нормально посмотрю все». © panzermarder / Pikabu

Кто-нибудь еще разрезает свои бутылочки с увлажняющим кремом и сохраняет то, что не выдавилось?

Зажим экономит зубную пасту

Икота, икота, перейди на Федота

Я узнал про это только сегодня. Средство от икоты — что-то сладкое (конфета, шоколадка). Мучился часа полтора, а коллега подсказал — сразу прошло. © Jentosss89 / Pikabu

Банки для кофе сохраняют овощи свежими и хрустящими



Коробки от мобильных телефонов можно использовать в качестве держателей для книг

Хочешь победить капусту, думай как капуста

Мои родители взяли нового котенка. Вот только он оказался жутко царапучим и кусючим. И если с когтями мы разобрались быстро и спокойно, то со вторым было сложнее. Ну, мы пытались как-то адаптироваться и переучить, но все без толку. Так вот, смотрели все вместе телевизор, и вдруг котенок как цапнет папу за голую пятку! Тот аж подскочил! И знаете что сделал? Укусил того в ответ! Папа смотрит на котенка, котенок на папу. Молча. Даже не знаю, у кого были более ошарашенные глаза. У них или у нас с мамой. Но самое смешное, что это сработало. Теперь вообще не кусается. © Палата № 6 / VK

Если книги для детей будут на виду вот так, то это может способствовать большей мотивации к чтению

«Запекайте картофель в течение 1 часа 20 минут, затем заморозьте его. Когда нужно быстро приготовить картошку, кладите ее из морозилки на 5 минут в микроволновку — и все готово»

Когда мама очень находчивая