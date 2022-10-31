18 человек, которые сделали что-то крутое, чем теперь гордится весь интернет

Нередко мы думаем о себе хуже, чем мы есть на самом деле. Ищем минусы, не замечая плюсы. Но на самом деле у каждого из нас есть тысячи маленьких поводов для улыбки и гордости за себя. И причин для радости может быть множество.

«Раньше в основном я ел замороженные продукты или покупал блюда навынос. И вот впервые за 3 года я готовлю сам»

«Я была подавлена, но сегодня почувствовала себя лучше и наконец-то навела порядок»

«Сегодня первый из многих дней в школе, но в качестве не ученика, а учителя. Страшно, но очень интересно»

«Я шел по Тихоокеанскому гребню 96 дней и преодолел больше 4 200 километров за это время»

«Я горжусь тем, что сделал первый шаг к фитнесу. Преодолел 2,5 мили. Минус 200 калорий»

«Несколько десятилетий назад раздавали саженцы сосен, чтобы люди могли посадить их. Я помню, как держал деревце на ладони, вот как оно выглядит сегодня, спустя 30 лет»

«Мой мужчина заявился ко мне в 7 утра. В честь моего дня рождения он взял и сделал вот что — приготовил торт „Черный лес“ с нуля. И он вообще-то не пекарь»

«Я не сдалась»

«6,5 лет я отращиваю волосы»

«134 см волос. Отращиваю вот уже 12 лет»

«Из-за болезни не так давно я просто учился стоять. Сейчас я уже самостоятельно стою в смокинге»

«Спустя 19 лет после несчастного случая мой дантист подарил мне улыбку»

«Мне 25, и я постоянно грызла ногти. Сегодня впервые они стали достаточно длинными, чтобы я смогла их накрасить»

«Впервые вырастил мускусную дыню»

«Еще когда училась в старшей школе, начала шить это одеяло. И вот 25 лет спустя я наконец-то почти закончила»

«У меня была врожденная деформация челюсти. Я не могла есть, кусать и даже дышала через нос с трудом. Больше 10 лет борьбы, и наконец все это закончилось»

«Месяцами я напряженно работала не покладая рук. И вот наконец-то свершилось: я представила труды своего творчества в галерее»

«Год назад это казалось мне просто несбыточной мечтой. Но я пахал все лето, чтобы купить то, о чем грезил. А мне всего 14. И я смог. Значит, и вы сможете»