18 человек, которые теперь точно знают, что такое настоящий провал. Но вообще не парятся

Даже у очень умных людей наверняка хотя бы раз в жизни бывали ситуации, когда они не поняли элементарного или сглупили на ровном месте. От таких поступков никто не застрахован, поэтому не стоит слишком уж сильно корить себя за это. А чтобы проще было относиться к своим провалам, можно посмотреть на чужие и осознать: «О, не так уж сильно я и торможу».

«Мы просто пытались спустить его по ступенькам»

Когда хочется провалиться сквозь землю от смущения

От одного мужика на работе очень вкусно пахнет. Всю неделю ходил и думал о том, как корректно спросить у него, что за духи. Набрался смелости, подхожу такой: «Классные духи. Где брал? Как называются?» Мужик смотрит на меня, как на идиота, и отвечает: «Называются санитайзер. Брал на входе в офис». © Палата № 6 / VK



«Встретил дурачка в дикой природе. Это я»

Зато вежливая

На работе было 2 кабинки туалетных — М и Ж, а коллектив в основном дамский, поэтому шли туда, где свободно. Однажды залетаю с разбега в кабинку М, а там пожилой дядя газетку читает. Я ойкаю, извиняюсь, закрываю дверь, а потом открываю ее снова и говорю: «А я вам свет включила, а то чего ж вы в темноте-то сидите....» Очень неудобно до сих пор от этой ситуации. © Боба / ADME

«Купила я рассекатель на плиту, кофе варить. Кручу-верчу — не ставится»

«Я ругаюсь, говорю: „Бракованный продали“. Подходит муж и одним движением переворачивает по диагонали. Вздыхает и бурчит: „И это человек с высшим инженерным образованием“. Ну что ж».

Попытка оптимизировать процесс все же была

В очередной рабочий день в офисе вызвался загруженному делами коллеге помочь сделать кофе, ну и себе заодно. Насыпал растворимый в обе кружки и пошел к кулеру наливать водичку. У самого кулера посетила гениальная мысль! Чтобы сократить время наливания воды, я подставлю обе кружки одновременно под оба крана. И подставил. © fallenvrag2 / Pikabu

«Я сегодня затупил. Сел за руль грузовичка и совсем не подумал о высоте»

Комната с удобствами, а ванная — нет

Поехали с мужем на отдых, сняли комнату со всеми удобствами. Стирать надо было в тазике. И вот вхожу я в ванную, а крана нет. Как набирать воду? Умная я включаю душ, ставлю тазик на пол — вода разбрызгивается. Что делать? Поднимаю тазик и держу на вытянутых руках. Набрала воду, устала. Через несколько дней говорю мужу, что стирать не буду, руки устали воду набирать. Заходит муж в ванную, смотрит на меня пристально, берет тазик, ставит на пол, снимает душ со стойки и спокойно наливает воду. Смотрит на меня еще раз и уходит. © glashechka / Pikabu

«Я забыл, что готовил. Опять. Это паста»

Тот неловкий момент, когда ты взрослый мужчина и не разобрался с игрушкой для детей

Купил ребенку первый Lego для самых маленьких. В моем детстве Lego, конечно, был, но только не в моей небогатой семье. Приходилось находить себе развлечения на улице: гонять мяч, лупить крапиву палкой и т. д. Потом появились Sega, ПК, и уже было не до Lego.

Так вот, вскрыв коробку с конструктором, я был удивлен: на одних деталях много «пимпочек», а на других, которые нужно присоединять, всего одна «дырка». Я не шучу, собирался идти в магазин и доказывать продавцам, что продают какой-то бракованный шлак, но в последний момент сообразил! Представил эту картину, как продавец просто молча соединяет детали конструктора для годовалых детей — и я, взрослый мужик, пробивающий лицо рукой. © Maxnrj / Pikabu

«Отключили горячую воду. Перед выходными на даче воду в квартире перекрыл. По возвращении решил горячий вентиль не открывать, так как воды нет»



«И вот приехал с работы. С утра набрана ванна холодной воды, чтобы помыться. Сижу на краю, остываю-привыкаю. И тут мне приспичило выйти, а полотенце на сушителе. Беру полотенце, а оно теплое! Черт! Я уже под ледяной душ собирался, а у меня вода горячая под носом!»

«Пятница. Пошел на обеденный перерыв. Решил кофе попить. Или чай. Сам не понял, как так вышло»

Трудности детства и непреодолимые препятствия

Когда-то в пору моего детства мама из отпуска привезла офигенный подарок — приставку Nintendo 64 и игру «007: Golden Eye». Мы с братом часами играли. День за днем, месяцами. Но только один уровень. Проходили врагов, карты, но застревали возле ворот: не могли их открыть никак. Мы перепробовали, кажется, все, но это было впустую. В какой-то момент мы догадались пробегать карту мимо всех противников. Если поспешить, то можно было успеть протиснуться в щель прежде, чем ворота закроются. Но и там мы столкнулись с той же проблемой. Я не знал, что делать, брат не знал, что делать. Игра к тому же была на английском и мы ничего не понимали. Мы перестали тусить вместе, игровые сессии свелись к паре попыток раз в 2 недели. Потому что ну а какой смысл? Но вот однажды запустив игру, я в очередной раз дошел до проклятой двери, подошел к переключателю. И случайно нажал на геймпаде кнопку «B». Мне буквально сорвало башню от этого события: дверь открылась. Всего лишь кнопкой «B». Жизнь разделилась на до и после. © elleremo / Pikabu

«Мой брат добавил это в стиралку вместе со своим бельем»

«Устранитель запахов кошачьего туалета».

Надеемся, собака не голодала все это время

Покупал корм собаке и на кассе уже обнаружил, что кошелька-то у меня с собой нет. Ладно, на следующий день прихожу опять, на кассе достаю кошелек, а там нет карты (жена забрала), налички тоже нет. Продавщица поддержала фразой: «В третий раз у вас точно получится». © yayacocojumbo / Pikabu

«Мне казалось, что если зажечь свечу во время готовки, то это расслабит»

Печальная повесть о Марине

У меня за плечами 4 класса художественной школы. Однажды задали нарисовать что-то в жанре марина (это все, что связно так или иначе с морем). Вечером я делать поленилась, решила, что утром по-быстрому нарисую. Только одна проблема — по утрам я жутко туплю. Даже при наличии подробнейшего техзадания ждать от меня сообразительности не стоит. В общем, несмотря на мое присутствие на уроке и знание, что требуется, я беру кисти и рисую просто рандомную деваху, дескать, это и есть Марина. Почему потребовалась именно Марина, а не какая-то другая девушка, мне в голову не приходило. Дошло только на занятии, когда увидела, какие работы несут другие ученики. По-тихому скомкала свою несостоявшуюся Марину и попросилась сдать позже. © SunPhlox / Pikabu

«Я долго пыталась прихлопнуть эту муху, пока не поняла, что она нарисованная»