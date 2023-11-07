18 человек, которые в детстве бедокурили так, что окружающие до сих пор забыть не могут
Пожалуй, каждый человек в детстве вытворял такое, что до сих пор вспоминают его близкие. Но наши сегодняшние герои решили вывести такие выходки за рамки семейных застолий и поведать всему интернету истории своих шалостей из далекой юности.
- Мой брат лежал во дворе лицом вниз и ел траву. Мама спросила его, зачем он это делает. Брат выдал: «Так я смогу стать коровой, когда вырасту, и продавать свое молоко, чтобы разбогатеть». © ngmfvk / Reddit
- Мама как-то дала мне деньги на день рождения, сказала, мол, купи себе игрушку. А рядом с магазином детских игрушек был отдел канцтоваров, и там я увидел его — дырокол. Мое сердце было пленено этой машиной. Я его принес и говорю маме: «Представляешь, он может делать бесконечное количество дырок!» Мама ответила: «Я, конечно, не такой игрушки ожидала, но если тебе нравится...». И я погнал дырявить листы. Ох, сколько всего было продырявлено. © putsamuraya / Pikabu
- Я на свое первое сентября шел в школу один. Деревня, школа в километре от дома, дорогу знаю. Решил срезать через какие-то сараи. Иду красивый, новый школьный пиджачок шелестит от каждого движения, в руках гладиолусы, каждый с мою руку толщиной, так что приходится двумя руками держать. И тут резкая боль в пятой точке! Гусь! Огромный! Примерно с меня ростом. Чем отбиваться? Естественно, букетом. Я победил, но букет проиграл. Все равно подарил. Тамара Николаевна, думаю, была довольна. © Kemkras / Pikabu
- У моих родителей было очень туго с деньгами. Папа кое-как накопил и переделал все москитные сетки в нашем доме. Мне было 4 года, и я вырезал дырки в каждой них. Почему, вы хотите узнать? Я объяснил свой поступок так: «Стало жарко, и мне хотелось впустить побольше воздуха в комнату» © Unknown author / Reddit
- Когда мне было где-то 9 лет, мама сказала папе, что у нас кончилась бумага для принтера. И я посоветовал маме просто создать пустую страницу в Microsoft Word и распечатать еще. Они до сих пор надо мной смеются. © Its_my_ghenetiks / Reddit
- День свадьбы моей тети — все вокруг готовились. Мне было 5 лет, и было ужасно скучно — я бродила по комнатам, пока не набрела на букет невесты. А как он чудесно пах! Я нюхала каждый цветок, и мне пришла в голову мысль, что наверняка цветы такие же чудесные на вкус. Я оторвала один лепесток и сжевала, но он оказался горьким, и я его тут же выплюнула. Я решила, что следующий точно будет вкусным, и вырвала еще один лепесток и сжевала. Мне опять не повезло, я его выплюнула. Сорвала третий лепесток... Мне хватило получаса сжевать весь букет невесты и навсегда разочароваться в розах. © user5156375 / Pikabu
- Мы с младшим братом играли в «пылесос» — нюхали пол и втягивали предметы. В итоге у него в носу застряла гигантская бусина из ожерелья, и ему пришлось ехать в отделение скорой помощи, чтобы вытащить ее. © Unknown author / Reddit
- С папой поехали в кино. Мама нас провожает и говорит: «Как же я одна буду, буду скучать и плакать», и тому подобное. Ну сидим мы в кинотеатре, а меня как накрыло, потому что мы тут развлекаемся, а мама совсем одна, плачет там, ну и сам разревелся знатно. Папа мне, мол, ты чего? А мне маму жалко. Ну что делать, поехали домой. Приезжаем, а мамы нет, в гости умотала, а мы без ключей ее часа три на улице ждали. Так я понял, что доверять никому нельзя. Даже маме. © rawdi / Pikabu
- Когда мне было лет 6, я знал, что нельзя пить из чашки больного человека, иначе тоже можно заболеть. Поэтому каждый раз, когда мама или папа болели и просили меня принести им стакан воды, я тайно облизывал верх чашки, чтобы им стало лучше, когда они попьют. Потому что думал, что моя здоровая слюна должна исцелять любые болезни. © joesomeness / Reddit
- Когда я был маленький, я думал, что «металлопрокат» означает, что тебе дают металл в аренду (напрокат), а потом тебе его нужно будет вернуть. Истину я узнал, когда мне было уже за 20. © PCDonetsk / Pikabu
- Моя сестра попросила меня погулять с собакой. Через несколько минут она выглянула в окно и увидела, как я тащу по двору пустой поводок. Я забыл взять собаку. В свою защиту скажу, что она была чертовски маленькой. © brokensilence32 / Reddit
- Мама привела меня шестилетнего к врачу. С простудой, что ли... Понравилось, что он общался со мной по-взрослому, не сюсюкая. О самочувствии расспрашивал меня, а не маму, и выслушивал мои ответы. А когда он спросил меня: «Как стул?», я поерзал по стулу и ответил: " Ничего... Шатается и поскрипывает". © Nemolodoj / Pikabu
- Мне было года три, и я в слезах подошла к отцу и сказала ему, что ударилась головой. Он спросил меня, что случилось. А я подошла к стене и снова ударилась головой, чтобы показать ему. © laurazabs / Reddit
- Я в детстве очень хотела кошку, а мамина шуба была наощупь очень похожа. Я часто с ней играла, спала на ней, но, видимо, она была слишком большая. Поэтому в какой-то момент я просто вырезала из нее кусок, размером примерно с кошку, прямо посередине.
Кошку мне после этого купили. © Unknown author / Bashorg.org
- В детстве я была очень добрым и наивным ребенком. Однажды мне в голову взбрело подарить что-нибудь детям со двора, где все друг друга знали. И я не нашла ничего лучше золотых украшений моей мамы. В итоге я, конечно же, была наказана, но народ был честный, так что все украшения были возвращены. © Подслушано / Ideer
- Однажды в детстве я осталась с младшим братом дома, а в магазин завезли мороженое. Мы собрали копейки, что у нас были, и я отправила брата за мороженым, стала ждать. Через некоторое время услышала шум на улице, подошла к окну, смотрю и вижу: брат тащит ящик мороженого, а за ним толпа ребят! Когда он зашел домой, то сказал, что нашел большую купюру и взял мороженое на всю сумму. Как мы были счастливы! © Подслушано / Ideer
- Когда мне было лет 5, мы поехали на дачу с родителями. На тот момент у нас была новая машина. Приехали на дачу, пока родители не видели, я камнем нацарапала на машине: «Я люблю маму!» Когда папа заметил, он просто спросил: «А почему ты написала „Я люблю маму“, а не меня?» До сих пор вспоминаем с родителями. © Подслушано / Ideer
- В детстве я был в полном восторге от насекомых. Когда меня оставляли у тети, мне было очень обидно и непонятно: «Почему у нее в квартире есть тараканы, а у нас — нет?!» Приходя домой, я приносил с собой спичечный коробок с живыми тараканами со словами: «Вот ваш новый дом». Когда мама об этом узнала, то устроила мне «нагоняй» и всегда проверяла мои карманы. А я искренне не мог понять, почему таракашкам нельзя у нас жить — ведь места всем хватит! © Подслушано / Ideer
Наши дети активно продолжают традицию создания историй, которые им еще долго будут вспоминать. Вот вам подборка историй о детской смекалке, которая даже бывалых родителей заставит широко открыть глаза.
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые в детстве бедокурили так, что окружающие до сих пор забыть не могут
Поделиться этой статьёй